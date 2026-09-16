43 ngày đêm thức cùng biển: Đưa pháo đài thép Made in Vietnam "xuất ngoại", CEO Đan Mạch nức lời khen

"Đây là lần đầu tiên một công trình điện gió ngoài khơi do doanh nghiệp Việt Nam thực hiện được xuất khẩu sang châu Âu".

Một ngày giữa tháng 9 năm 2026, tại cảng dịch vụ PTSC, biển tĩnh lặng nhưng trong lòng khu chế tạo của Công ty PTSC M&C (thuộc Tổng công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC) của Petrovietnam) lại tràn ngập những cảm xúc vỡ òa.

Bốn "pháo đài thép" khổng lồ – những Trạm biến áp ngoài khơi (OSS) nặng tổng cộng 16.000 tấn, cao tựa như những tòa nhà 15 tầng – đã chính thức được đưa trọn vẹn lên xà lan.

Tính đến ngày 12/9, 2 trạm biến áp đã đang trên hành trình vượt biển đến châu Âu; 2 trạm còn lại đã được hạ thủy thành công xuống xà lan tại khu vực cảng PTSC, sẵn sàng cho chuyến khởi hành.

Trên bãi chế tạo PTSC M&C quy tụ lực lượng hùng hậu với hơn 2.000 lao động trực tiếp cùng khoảng 200 kỹ sư, nhân sự quản lý cùng phối hợp tác chiến để giữ trọn tiến độ cho dự án. Ảnh: Petrovietnam

Chúng đều trải qua hành trình vượt hơn 15.000 km tìm đến biển Baltic băng giá, gia nhập đại Dự án điện gió ngoài khơi Baltica 2 do Ørsted (Đan Mạch) và PGE (Ba Lan) phát triển, công suất 1,5 GW, mang nguồn năng lượng xanh từ đại dương về phục vụ hàng triệu hộ gia đình Ba Lan.

"Đây là lần đầu tiên một công trình điện gió ngoài khơi do doanh nghiệp Việt Nam thực hiện được xuất khẩu sang châu Âu" - Ông Tô Ngọc Tú, Giám đốc PTSC M&C, cho biết.

Quy mô dự án Baltica 2 do Ørsted (Đan Mạch) và PGE (Ba Lan) phát triển. Info do AI Việt hóa.

Cột mốc lịch sử này không chỉ mang nguồn điện xanh về bờ cho châu Âu, mà còn mang theo khát vọng và niềm tự hào "Made in Vietnam" vươn xa ra đại dương.

Đánh giá về bước ngoặt này, ông Ulrik Ankerstjerne Lange, Giám đốc điều hành (CEO) Dự án Baltica 2 của Ørsted (Đan Mạch) khẳng định đây là một thành tựu lớn.

Ông nói: “Việc hoàn thành các trạm đúng tiến độ là kết quả của công tác lập kế hoạch kỷ luật, năng lực kỹ thuật, sự phối hợp cẩn trọng và tinh thần trách nhiệm chung rất cao. PTSC và Semco Maritime (Đan Mạch) một lần nữa đã chứng minh được là những nhà cung cấp đáng tin cậy, luôn cam kết về tiến độ, chất lượng và các tiêu chuẩn chuyên môn cao nhất”.

Ông Ulrik Ankerstjerne Lange - Giám đốc điều hành Dự án Baltica 2 (phải) và ông Tô Ngọc Tú - Giám đốc PTSC M&C, trong lễ hạ thủy và bàn giao 4 trạm biến áp ngoài khơi (OSS) thuộc Dự án Baltica 2. Ảnh: Petrovietnam



Đằng sau mốc kỳ tích chưa từng có của công nghiệp nặng ngoài khơi Việt Nam là một hành trình quả cảm, lắng đọng bao mồ hôi, trí tuệ và bản lĩnh của những người thợ, người kỹ sư Việt.

43 ngày đêm thức cùng biển và thép

Giữa cái nắng chói chang xen lẫn những cơn mưa bão bất chợt của vùng biển, chiến dịch load-out (hạ thủy và đưa 8 cấu kiện của 4 trạm biến áp lên xà lan) đã diễn ra liên tục trong 43 ngày đêm.

Đưa một khối thép nặng hàng ngàn tấn rời bãi chế tạo lên mặt nước chưa bao giờ là việc dễ dàng, bởi chỉ một sai số nhỏ trong tính toán thủy triều, tải trọng hay góc cân bằng cũng có thể trả giá đắt.

Suốt hơn một tháng rưỡi ấy, bãi chế tạo PTSC M&C không bao giờ ngủ.

Đội ngũ kỹ sư tiến hành hạ thủy khối MSF (khung đỡ mô-đun) nặng 500 tấn của trạm biến áp. Ảnh: Petrovietnam

Hơn 2.000 kỹ sư và công nhân đã làm việc kiên trì, chia ca nhịp nhàng dưới sự điều phối nghiêm ngặt. Đặc biệt, công tác load-out lần này diễn ra trong bối cảnh công trường đang đồng thời thi công 7 dự án lớn khác.

Mỗi thao tác di chuyển, mỗi lần kích nâng hạ những cấu kiện siêu trường siêu trọng đều đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối như những ca phẫu thuật tinh vi.

Thách thức không chỉ dừng lại ở quy mô trọng lượng, mà còn ở "tấm áo khoác" của pháo đài. Lớp sơn phủ bề mặt rộng 120.000 m² (tương đương 17 sân bóng đá) phải được thi công khắt khe trong môi trường nhiệt đới gió mùa của Việt Nam, nhưng lại phải bảo đảm chịu đựng được sự ăn mòn và cái lạnh băng giá của Biển Baltic suốt nhiều thập kỷ.

4 trạm biến áp ngoài khơi OSS cho dự án Baltica 2. Nguồn: PTSC M&C/Info do AI Việt hóa.

Đi qua hai mùa mưa bão, vượt qua hàng ngàn phép thử khắc nghiệt, người thợ Việt đã hoàn tất khối công việc đồ sộ ấy, thiết lập mốc kỷ lục 5 triệu giờ công an toàn tuyệt đối.

43 ngày đêm vất vả ấy đã biến đưa bản vẽ kỹ thuật khô khan lên đường "xuất ngoại" lần đầu tiên.

Thành công của 4 trạm biến áp 16.000 tấn cho Dự án Baltica 2 và năng lực của đội ngũ kỹ sư Việt Nam đã nhận được những lời khen ngợi rất cao từ các tập đoàn năng lượng hàng đầu thế giới.

Các khối OSS được quây kín bằng hệ thống giàn giáo và bạt phủ từ dưới lên trên, biến bãi chế tạo thành những nhà xưởng khổng lồ. Ảnh: Petrovietnam

Kết quả của dự án cũng gắn liền với sự hợp tác giữa PTSC M&C, Semco Maritime, Ørsted và PGE. Ông Steen Brodbæk, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Semco Maritime, đánh giá rằng các bên luôn thể hiện cam kết cao và sự hợp tác minh bạch, qua đó tạo ra các dự án chất lượng và đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Việc hoàn tất đúng tiến độ 4 trạm biến áp OSS với chất lượng đảm bảo ngay trên bờ tại Việt Nam giúp giảm thiểu tối đa rủi ro kỹ thuật và chi phí khi thi công ngoài khơi Ba Lan.

Sự đóng góp của nhà thầu Việt Nam chính là một mắt xích quan trọng giúp dự án Baltica 2 tiến gần hơn tới mục tiêu cung cấp năng lượng xanh cho 2,4 triệu hộ gia đình và giảm 5 triệu tấn CO2 mỗi năm bắt đầu từ 2027.

Tham khảo: Petrovietnam