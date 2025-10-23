Việt Nam sắp có thêm cảng ở vị trí cực kỳ đặc biệt

Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa ký Quyết định số 1810/QĐ-BXD ngày 20/10/2025, công bố mở cảng cạn Tân Cảng – Mộc Bài (giai đoạn 1) tại khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Cảng do Công ty cổ phần Tân Cảng – Tây Ninh, thành viên của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, làm chủ đầu tư với tổng diện tích khoảng 16,5ha và vốn đầu tư hơn 550 tỷ đồng.

Sau gần hai năm thi công kể từ tháng 11/2023, dự án đã hoàn thành giai đoạn 1, đủ điều kiện thực hiện thủ tục hải quan, lưu kho, tập kết và trung chuyển container xuất nhập khẩu ngay tại khu vực biên giới.

Theo quyết định, cảng cạn Tân Cảng – Mộc Bài được phép khai thác, kinh doanh dịch vụ và thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa theo quy định của Nghị định 38/2017/NĐ-CP.

Theo Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, cảng được đầu tư đồng bộ với bãi container, kho hàng lẻ, kho lưu xe, hệ thống cẩu giàn bánh lốp, xe nâng và rơ-moóc hiện đại.

Cảng có khả năng tiếp nhận và xử lý lượng hàng hóa lớn từ Campuchia, kết nối trực tiếp với hệ thống cảng biển TP. HCM và cụm cảng Cái Mép – Thị Vải.

Với vị trí chiến lược trên hành lang kinh tế Đông – Tây, Cảng cạn Tân Cảng – Mộc Bài được kỳ vọng trở thành trung tâm logistics biên giới Việt Nam – Campuchia, góp phần giảm tải cho cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tối ưu chi phí vận tải và thúc đẩy thương mại, đầu tư vùng biên Tây Ninh.

Hồi tháng 9, UBND tỉnh Tây Ninh đã tổ chức lễ công bố quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh đến năm 2045. Theo nội dung đồ án được Thủ tướng phê duyệt, tổng diện tích quy hoạch khoảng 21.284ha, bao gồm các xã Bến Cầu, Phước Chỉ và một phần xã Long Thuận, Tây Ninh.

Quy mô dân số theo quy hoạch dự kiến đến năm 2030 khoảng 120.000 đến 155.000 người, đến năm 2045 khoảng 260.000 đến 310.000 người.

Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài được định hướng trở thành vùng động lực mới, cực tăng trưởng kinh tế có tầm cạnh tranh với khu vực và quốc tế, trở thành đầu mối giao thương quan trọng của vùng Đông Nam Bộ, giữa Việt Nam với Campuchia và khu vực ASEAN, là trung tâm dịch vụ cửa khẩu, cảng trung chuyển container quốc tế và dịch vụ logistics, trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ biên giới đất liền tại vùng Đông Nam Bộ.