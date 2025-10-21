Lãi suất mới nhất tại Vietcombank, VietinBank, BIDV, gửi 100 triệu đồng nhận lãi khác biệt

So sánh lãi suất tiết kiệm mới nhất tại ba ngân hàng lớn: Vietcombank, VietinBank và BIDV (cập nhật ngày 21/10).

Theo bảng lãi suất tiết kiệm huy động mới nhất được công bố trên trang chính thức của ba ngân hàng quốc doanh lớn — Vietcombank, VietinBank và BIDV — mặt bằng lãi suất tiền gửi bằng VND hiện duy trì ở mức tương đối ổn định, dao động từ 0,1% đến 4,8%/năm tùy theo kỳ hạn.

Tại Vietcombank, lãi suất tiết kiệm tại quầy hiện được áp dụng như sau: không kỳ hạn chỉ 0,10%/năm, các kỳ hạn ngắn như 7 – 14 ngày đạt 0,20%/năm, và tăng lên 1,60%/năm cho kỳ hạn 1 – 2 tháng. Người gửi tiền có thể nhận 1,90%/năm nếu chọn kỳ hạn 3 tháng, 2,90%/năm cho 6 – 9 tháng, và từ kỳ hạn 12 tháng trở lên, mức lãi suất đạt 4,60 – 4,70%/năm. Đặc biệt, các kỳ hạn dài như 24, 36, 48 và 60 tháng đều được ấn định đồng loạt ở mức 4,70%/năm, thể hiện chính sách khuyến khích gửi dài hạn nhưng không có sự chênh lệch đáng kể giữa các mốc thời gian.

Tại VietinBank, mức lãi suất có cấu trúc tương tự nhưng nhỉnh hơn một chút ở kỳ hạn dài. Lãi suất không kỳ hạn ở mức 0,10%/năm, dưới 1 tháng là 0,20%/năm, trong khi 1 – 2 tháng và 2 – 3 tháng cùng đạt 1,60%/năm. Các kỳ hạn 3 – 5 tháng áp dụng 1,90%/năm, từ 6 đến 11 tháng tăng lên 3,00%/năm. Khi bước sang kỳ hạn 12 tháng, VietinBank áp dụng 4,70%/năm, và kỳ hạn dài hơn (24 – 36 tháng) được nâng lên 4,80%/năm, mức cao nhất trong ba ngân hàng. Nhìn chung, VietinBank đang có xu hướng cạnh tranh ở nhóm kỳ hạn từ một năm trở lên, trong khi các kỳ hạn ngắn vẫn tương đồng với mặt bằng chung của hệ thống.

BIDV công bố biểu lãi suất gần như song song với VietinBank. Không kỳ hạn ở mức 0,10%/năm, các kỳ hạn ngắn 1 – 2 tháng đạt 1,60%/năm, kỳ hạn 3 – 5 tháng ở mức 1,90%/năm, và từ 6 – 9 tháng duy trì 3,00%/năm. Đối với kỳ hạn 12 tháng, lãi suất tại BIDV là 4,70%/năm, còn các kỳ hạn 24 và 36 tháng đạt 4,80%/năm — ngang bằng với VietinBank và cao hơn Vietcombank 0,1 điểm phần trăm ở nhóm kỳ hạn dài. Như vậy, BIDV và VietinBank đang chia sẻ vị trí dẫn đầu về mức sinh lời đối với người gửi tiền trung và dài hạn.

Nếu so sánh cụ thể, Vietcombank có ưu thế về thương hiệu, nhưng mức lãi suất huy động ngắn và dài hạn đều thấp hơn VietinBank và BIDV. Trong khi đó, BIDV và VietinBank đang cạnh tranh sát sao khi cùng niêm yết lãi suất cao nhất 4,8%/năm, áp dụng cho kỳ hạn từ 24 đến 36 tháng. Ở nhóm kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng, cả ba ngân hàng đều duy trì mức chung 1,6 – 1,9%/năm, hầu như không có sự chênh lệch đáng kể.

Giả sử một người gửi 100 triệu đồng, lựa chọn kỳ hạn 12 tháng tại ba ngân hàng này sẽ có kết quả khác nhau đôi chút. Tại Vietcombank, với lãi suất 4,6%/năm, tổng tiền lãi nhận được sau một năm là 4,6 triệu đồng. Nếu gửi tại VietinBank hoặc BIDV với mức 4,7%/năm, người gửi sẽ thu về 4,7 triệu đồng, cao hơn 100.000 đồng. Chênh lệch tuy nhỏ, nhưng nếu gửi dài hạn 24 – 36 tháng với lãi suất 4,8%, số tiền lãi có thể tăng lên 14,4 triệu đồng sau 3 năm, so với 14,1 triệu đồng tại Vietcombank.

Do đó, nếu mục tiêu là an toàn, lợi nhuận ổn định, người gửi nên chọn BIDV hoặc VietinBank với kỳ hạn 24 – 36 tháng để hưởng mức lãi cao nhất hiện nay là 4,8%/năm. Ngược lại, nếu cần rút vốn linh hoạt, Vietcombank vẫn là lựa chọn phù hợp dù lãi suất thấp hơn chút ít.

Nếu khoản tiền gửi được nâng lên 1 tỷ đồng, chênh lệch giữa các ngân hàng và kỳ hạn bắt đầu trở nên đáng kể hơn. Cụ thể, nếu gửi tại Vietcombank kỳ hạn 12 tháng với lãi suất 4,6%/năm, người gửi sẽ nhận được 46 triệu đồng tiền lãi sau một năm. Trong khi đó, cùng kỳ hạn tại VietinBank hoặc BIDV với lãi suất 4,7%/năm, số tiền lãi tăng lên 47 triệu đồng, cao hơn 1 triệu đồng so với Vietcombank. Nếu lựa chọn kỳ hạn 24 hoặc 36 tháng với lãi suất 4,8%/năm tại VietinBank hoặc BIDV, tổng tiền lãi sau ba năm có thể đạt khoảng 144 triệu đồng, cao hơn 3 triệu đồng so với Vietcombank (4,7%/năm).

Ở chiều ngược lại, nếu người gửi muốn linh hoạt, chỉ gửi 6 tháng, cả ba ngân hàng đều áp dụng mức 2,9–3,0%/năm. Khi đó, số tiền lãi thu được chỉ khoảng 14,5–15 triệu đồng, và mức chênh lệch giữa các ngân hàng gần như không đáng kể.