Việt Nam sắp có biển hồ nhân tạo lớn nhất hành tinh, nằm trong siêu dự án lấn biển 10 tỷ USD của Vingroup

Khi hoàn thành theo quy hoạch, Paradise Lagoon sẽ trở thành một trong những biển hồ nhân tạo có quy mô lớn nhất thế giới, nằm trong siêu đô thị lấn biển Vinhomes Green Paradise có tổng diện tích 2.870 ha và vốn đầu tư khoảng 10 tỷ USD.

Toàn cảnh dự án Vinhomes Green Paradise với hồ nước mặn nhân tạo Paradise Lagoon.

Tập đoàn Vingroup khởi công dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ - Vinhomes Green Paradise vào ngày 19/4/2025. Dự án nằm tại khu vực cửa biển xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ cũ, TP.HCM, với tổng vốn đầu tư khoảng 10 tỷ USD.

Đến nay, tại phân khu A - Vịnh Tiên của dự án, hơn 750 căn nhà phố thương mại đã đồng loạt thành hình.

Công trình có tổng chiều dài bãi biển lên tới 121 km, quy mô 2.870 ha, mật độ xây dựng 16%. Diện tích còn lại dành cho cây xanh và mặt nước, trong đó trung tâm là hồ Lagoon nước biển tự nhiên 800 ha.﻿

Với quy mô này, công trình được giới thiệu sẽ lập kỷ lục mới về hồ nước mặn nhân tạo lớn nhất hành tinh, vượt trội hẳn so với những công trình nổi tiếng hiện tại.

Đáng chú ý, biển hồ này sẽ ứng dụng hệ thống lọc nước hiện đại với công suất tới 100.000 m³/giờ, kiểm soát độ trong, độ mặn và màu nước theo tiêu chuẩn nghỉ dưỡng quốc tế.

Vào mùa khô, nước biển được dẫn trực tiếp từ đại dương vào hồ; trong khi mùa mưa hệ thống lọc vận hành liên tục nhằm duy trì chất lượng nước và cân bằng hệ sinh thái. Nhờ đó, cư dân và du khách có thể tận hưởng làn nước biển xanh mát quanh năm tại các bãi biển riêng của từng biệt thự cũng như hệ thống bãi tắm công cộng.

Thiết kế cảnh quan Paradise Lagoon được quy hoạch như một quần đảo nhân tạo với nhiều bãi cát trắng uốn lượn, tạo ra bờ biển dài hàng km. Hệ thống này bao gồm các khu vực với độ sâu khác nhau, từ khu vực nước nông dành cho trẻ em và gia đình cho tới vùng nước sâu phục vụ các hoạt động thể thao dưới nước như kayak, SUP paddleboard và thuyền buồm. Các đảo nhỏ được thiết kế xen kẽ trong hồ tạo ra không gian riêng tư và cảnh quan đa dạng.﻿

Paradise Lagoon được dự báo sẽ trở thành điểm đến du lịch hàng đầu khu vực Đông Nam Á, thu hút 8-9 triệu lượt khách quốc tế và nội địa mỗi năm theo kế hoạch của chủ đầu tư Vingroup. Với quy mô 443 ha, hồ nước mặn nhân tạo này có thể đồng thời phục vụ hàng chục ngàn du khách mà vẫn đảm bảo không gian thoải mái và trải nghiệm cao cấp cho từng gia đình.﻿

Diện mạo của siêu đô thị biển bậc nhất phía Nam TP.HCM đang hình thành.

Ngoài biển hồ nhân tạo, dự án còn được quy hoạch nhiều hạng mục quy mô lớn như Nhà hát Sóng Xanh (Blue Waves Theatre) với kiến trúc độc đáo; Cảng tàu quốc tế 5 sao Landmark Harbour có khả năng đón các siêu du thuyền; chuỗi khách sạn cao cấp; hai sân golf tiêu chuẩn quốc tế; tổ hợp du lịch, giải trí quy mô lớn…﻿