Việt Nam mở thêm “cửa ngõ” sang Campuchia: Mục tiêu chục tỷ USD phía trước

Cặp cửa khẩu quốc tế mới này sẽ giúp việc đi lại của người dân và du khách trở nên thuận tiện hơn, đồng thời thúc đẩy hiệu quả xuất nhập khẩu giữa hai tỉnh An Giang và Kandal.

Cửa khẩu Quốc tế Khánh Bình (tỉnh An Giang, Việt Nam) nằm đối diện với Cửa khẩu Quốc tế Chrey Thom (tỉnh Kandal, Campuchia) đã chính thức mở cửa vào ngày 3/10. Ảnh: Chính quyền tỉnh Kandal

Tờ Khmer Times (Campuchia) ngày 5/10 đưa tin, Campuchia và Việt Nam đã chính thức khai trương cặp cửa khẩu quốc tế đường bộ Chrey Thom - Khánh Bình, một động thái được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại qua biên giới, thúc đẩy thương mại và tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước láng giềng.

Chính quyền hai tỉnh An Giang và Kandal (Campuchia) đã tổ chức lễ khánh thành vào ngày 3/10 tại Cửa khẩu Quốc tế Khánh Bình ở tỉnh An Giang của Việt Nam, đối diện với Cửa khẩu Quốc tế Chrey Thom ở tỉnh Kandal của Campuchia.

Buổi lễ do Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng và Thống đốc tỉnh Kandal Kuoch Chamroeun chủ trì, với sự tham gia của đại diện các bộ, ngành liên quan, chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang hai nước.

Theo Chính quyền tỉnh Kandal, việc nâng cấp và chính thức mở cửa khẩu đánh dấu một cột mốc quan trọng khác trong sự phát triển của tình hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa Campuchia và Việt Nam.

"Việc mở cửa khẩu được xem là một bước quan trọng trong việc tăng cường kết nối giữa Campuchia và Việt Nam, tạo ra nhiều cơ hội hơn cho thương mại, du lịch và giao lưu nhân dân dọc biên giới chung", Chính quyền tỉnh Kandal cho biết trong một thông cáo vào ngày 4/10.

Cặp cửa khẩu quốc tế này dự kiến sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của công dân Campuchia và Việt Nam, cũng như du khách quốc tế; đồng thời nâng cao hiệu quả xuất nhập khẩu giữa các tỉnh Kandal và An Giang, cũng như giữa hai nước.

Chính quyền tỉnh Kandal cho biết, cặp cửa khẩu mới khánh thành cũng được kỳ vọng sẽ giúp tăng cường hợp tác trong việc duy trì an ninh và trật tự công cộng dọc biên giới, đồng thời góp phần phát triển các khu vực biên giới thành những cộng đồng hòa bình, ổn định và thịnh vượng về kinh tế.

Cặp cửa khẩu quốc tế mới này sẽ giúp việc đi lại của người dân và du khách trở nên thuận tiện hơn, đồng thời thúc đẩy hiệu quả xuất nhập khẩu giữa hai tỉnh An Giang và Kandal. Ảnh: An Giang Online

Việc mở cửa khẩu diễn ra trong bối cảnh Campuchia và Việt Nam tiếp tục nỗ lực làm sâu sắc thêm mối quan hệ kinh tế song phương, với việc chính phủ hai nước tái khẳng định cam kết tăng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD.

Sự tăng trưởng của thương mại xuyên biên giới được hỗ trợ bởi việc cải thiện kết nối cơ sở hạ tầng, tinh giản quy trình chế biến nông sản và các thỏa thuận thuế quan ưu đãi đối với một số sản phẩm.

Theo Tổng cục Hải quan và Thuế quan Campuchia, kim ngạch thương mại song phương giữa Campuchia và Việt Nam đạt 5,98 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm 2026, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia trong giai đoạn này, sau Trung Quốc và Mỹ.

Các mặt hàng xuất khẩu chính của Campuchia sang Việt Nam bao gồm gạo, cao su, hạt điều, sắn, ngô, chuối, xoài và thuốc lá; trong khi hàng nhập khẩu từ Việt Nam bao gồm vật liệu xây dựng, máy móc, nhiên liệu, thiết bị điện và điện tử, phân bón, gia vị và rau quả.

Những số liệu này cho thấy vai trò ngày càng tăng của Campuchia với tư cách là nhà cung cấp nông sản cho thị trường khu vực, trong khi hàng nhập khẩu từ Việt Nam vẫn đóng vai trò quan trọng đối với sản xuất công nghiệp và nhu cầu tiêu dùng của Campuchia.

Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Campuchia Lim Heng cho rằng sự tăng trưởng thương mại song phương là nhờ sự hợp tác chặt chẽ giữa chính phủ hai nước và khu vực tư nhân của mỗi bên.

"Việc nâng cấp hoạt động tại các cửa khẩu biên giới, thực thi các hiệp định tạo thuận lợi cho thương mại và tăng cường kết nối giao thông, cơ sở hạ tầng trong khu vực, góp phần làm sâu sắc thêm sự hội nhập kinh tế giữa Campuchia và Việt Nam", ông Heng cho biết.

Quan hệ đầu tư cũng đã được mở rộng. Theo số liệu từ Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, nước ta hiện có 223 dự án đầu tư tại Campuchia với tổng vốn đăng ký gần 3,4 tỷ USD.

Các công ty Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực bao gồm nông nghiệp (đặc biệt là nông nghiệp quy mô lớn), tài chính - ngân hàng, viễn thông, hàng không, chế biến, thương mại và dịch vụ.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ từng cho biết, điều kiện hiện nay thuận lợi cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế cụ thể. Ông lưu ý rằng Đại sứ quán Việt Nam và khu vực tư nhân sẽ tiếp tục chuyển các đề xuất của doanh nghiệp đến cả hai chính phủ để cải thiện môi trường đầu tư.