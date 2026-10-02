Campuchia chốt lương tối thiểu ngành may 212 USD: Việt Nam dự kiến tăng 7,8%, mức mới là bao nhiêu?

Mức lương tối thiểu hàng tháng cho công nhân may mặc tại Campuchia sẽ tăng 2 USD so với mức cơ sở hiện tại là 210 USD.

Tân Hoa Xã (Trung Quốc) đưa tin, Thủ tướng Campuchia Hun Manet hôm 31/9 thông báo rằng nước này đã chính thức ấn định mức lương tối thiểu hàng tháng mới là 212 USD (tương đương 5,51 triệu VND) cho ngành may mặc, dệt may, giày dép và hàng hóa du lịch vào năm 2027.

Mức lương tối thiểu được cập nhật phản ánh mức tăng 2 USD so với mức cơ sở hiện tại là 210 USD. Ông Hun Manet đã chia sẻ về con số cuối cùng trên các kênh truyền thông xã hội chính thức của mình sau cuộc bỏ phiếu nhất trí của Hội đồng Quốc gia về Lương tối thiểu của Campuchia.

Công nhân tan ca tại một nhà máy may mặc ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia, vào ngày 30/9/2026. Ảnh: Tân Hoa Xã

Ngoài mức lương cơ bản, người lao động Campuchia sẽ tiếp tục nhận được các khoản phúc lợi tiêu chuẩn hàng tháng. Các khoản này bao gồm tiền thưởng chuyên cần định kỳ, khoản trợ cấp hưu trí và trợ cấp nhà ở và đi lại.

Tổng thu nhập ròng được hỗ trợ thêm bởi khoản phụ cấp đi lại hàng tháng 2,5 USD được hiện thực hóa hồi đầu năm nay nhằm giúp người lao động tại nước này giảm bớt gánh nặng chi phí đi lại ngày càng tăng.

"Do đó, mức lương cơ bản năm 2027 (bao gồm mức lương tối thiểu và các khoản phúc lợi mà người lao động trong ngành may mặc, dệt may, giày dép và hàng hóa du lịch nhận được) sẽ dao động từ 231,5 USD đến 242,5 USD mỗi tháng", Thủ tướng Campuchia cho biết.

Cơ cấu tiền lương mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.

Tân Hoa Xã đưa tin, ngành may mặc, dệt may, giày dép và hàng hóa du lịch vẫn là nguồn thu ngoại tệ lớn nhất của Campuchia. Số liệu từ Bộ Lao động và Đào tạo nghề Campuchia cho thấy ngành này của Campuchia bao gồm hơn 1.800 nhà máy và chi nhánh, sử dụng khoảng 1,1 triệu lao động, phần lớn là phụ nữ.

Theo số liệu của Bộ Thương mại Campuchia, nước này đã xuất khẩu các mặt hàng trên với giá trị 11,76 tỷ USD từ tháng 1 đến tháng 8/2026, tăng 7,2% so với mức 10,97 tỷ USD được ghi nhận trong cùng kỳ năm ngoái.

Mức lương tối thiểu tại Việt Nam dự kiến tăng 7,8%

Tại Việt Nam, không có mức lương tối thiểu riêng cho từng ngành nghề như may mặc. Người lao động được áp dụng mức lương tối thiểu theo vùng, theo quy định của Bộ luật Lao động.

Theo Điều 90 Bộ luật Lao động 2019, tiền lương là khoản tiền người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Trong đó, mức lương theo công việc hoặc chức danh không được thấp hơn mức lương tối thiểu.

Theo Điều 3 Nghị định 74/2024/NĐ-CP, mức lương tối thiểu áp dụng từ ngày 1/7/2024 gồm:

Vùng I: 4,96 triệu VND/tháng hoặc 23.800 VND/giờ.

Vùng II: 4,41 triệu VND/tháng hoặc 21.200 VND/giờ.

Vùng III: 3,86 triệu VND/tháng hoặc 18.600 VND/giờ.

Vùng IV: 3,45 triệu VND/tháng hoặc 16.600 VND/giờ.

Người lao động tại Việt Nam được áp dụng mức lương tối thiểu theo vùng, theo quy định của Bộ luật Lao động. Ảnh: Dugarco

Trong khi đó, Bộ Tư pháp mới đây đã công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động do Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo.

Theo dự thảo, mức lương tối thiểu dự kiến tăng 7,8% so với mức hiện hành, áp dụng từ ngày 1/1/2027, theo khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương quốc gia gửi Chính phủ.

Cụ thể, mức lương tối thiểu tháng dự kiến được áp dụng theo 4 vùng: vùng I là 5,7 triệu VND; vùng II là 5,08 triệu VND; vùng III là 4,45 triệu VND và vùng IV là 4,04 triệu VND.

Các mức này tăng từ 310.000-390.000 VND/tháng, tương ứng mức tăng bình quân 7,8% so với mức lương tối thiểu hiện hành.

Theo dự thảo tờ trình, mức điều chỉnh trên cao hơn khoảng 3,7% so với mức sống tối thiểu của người lao động đến hết năm 2027, qua đó góp phần cải thiện đời sống người lao động.



