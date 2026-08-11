Việt Nam mang kỹ thuật nuôi một loại ‘siêu thực phẩm' sang Cuba, 1,5 năm sau đón kết quả bất ngờ

Tỷ lệ sống của mặt hàng này sau thời gian nuôi trong các lồng đạt 100%.

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Trong bối cảnh ngành thủy sản Cuba đối mặt với sản lượng suy giảm mạnh, một dự án thử nghiệm nuôi tôm hùm trong lồng nổi với sự hỗ trợ kỹ thuật từ Việt Nam đang được triển khai tại Quemado de Güines, tỉnh Villa Clara.

Dự án do công ty nhà nước Cahamar thực hiện, với sự hợp tác của các đối tác Việt Nam. Theo truyền thông địa phương, sau khoảng một năm rưỡi triển khai, dự án đã xuất khẩu tổng cộng 816 kg tôm hùm qua ba đợt, với trọng lượng trung bình mỗi con khoảng 573 gram.

Ông Rufino Rodríguez Sarduy, người phụ trách hoạt động đánh bắt của Cahamar, cho biết tỷ lệ sống của tôm hùm trong các lồng nuôi hiện đạt 100%.

Cahamar dự kiến tiếp tục hợp tác với các đối tác Việt Nam và tăng quy mô nuôi thêm 20 lồng. Doanh nghiệp đánh giá hoạt động này có ý nghĩa đối với việc phát triển ngành thủy sản và tạo nguồn hàng phục vụ xuất khẩu của Cuba.

Tuy nhiên, quy mô hiện tại của dự án vẫn còn khá nhỏ nếu đặt trong bối cảnh sản lượng tôm hùm của Cuba những năm gần đây. Năm 2024, Cuba thu hoạch khoảng 136 tấn tôm hùm. Trong khi đó, sản lượng bình quân trong thập niên 1980 đạt khoảng 11.565 tấn/năm, trước khi giảm xuống 9.327 tấn/năm trong thập niên 1990 và còn khoảng 6.262 tấn/năm trong giai đoạn 2000-2007.

Theo thông tin được công bố trước đó, dự án là một phần của chương trình hợp tác giữa Cuba và Việt Nam về nuôi trồng thủy sản. Thỏa thuận có tên "Hỗ trợ Cuba trong giai đoạn nuôi trồng thủy sản", được triển khai từ năm 2009, với mục tiêu hỗ trợ phát triển các cơ sở nuôi những loài thủy sản chủ lực, trong đó có tôm hùm và tôm.

Một năm trước, truyền thông Cuba mô tả dự án tại Quemado de Güines là dự án thí điểm nuôi tôm hùm trong lồng nổi, với sự tư vấn kỹ thuật của Việt Nam. Khi đó, khoảng 1.500 cá thể tôm hùm được nuôi trong sáu lồng. Theo thông tin được công bố vào thời điểm đó, tôm tăng khoảng 120 gram mỗi tháng.

Các số liệu được công bố ở những thời điểm khác nhau cho thấy tốc độ tăng trưởng và trọng lượng trung bình của tôm trong dự án có sự khác biệt. Nếu mức tăng 120 gram mỗi tháng được duy trì liên tục kể từ thời điểm công bố, trọng lượng của một số cá thể hiện có thể cao hơn đáng kể so với mức trung bình 573 gram được báo cáo gần đây.

Hợp tác với Việt Nam diễn ra trong bối cảnh ngành thủy sản Cuba đang chịu sức ép lớn về sản lượng. Theo các số liệu được công bố, sản lượng tôm của nước này giảm từ khoảng 6.900 tấn năm 2019 xuống còn 1.100 tấn năm 2024, tương đương mức giảm khoảng 84%.

Đối với tôm hùm, sản lượng đuôi tôm giảm từ 248,6 tấn xuống 136 tấn trong vòng 5 năm, tương đương khoảng 45%.

Trong bối cảnh đó, việc phát triển nuôi trồng thủy sản được Cuba xem là một hướng bổ sung cho hoạt động khai thác tự nhiên, đồng thời tạo thêm nguồn cung phục vụ xuất khẩu.

Tôm hùm là loại hải sản có giá trị dinh dưỡng cao, giàu protein, vitamin B12, selen, đồng, kẽm và phốt pho, trong khi tương đối ít chất béo và carbohydrate. Đặc biệt, protein trong tôm hùm cung cấp nhiều axit amin thiết yếu, còn vitamin B12 và các khoáng chất đóng vai trò quan trọng đối với quá trình tạo máu, chuyển hóa năng lượng và hoạt động của hệ thần kinh. Tuy nhiên, tôm hùm cũng chứa cholesterol và hàm lượng natri có thể tăng đáng kể tùy cách chế biến.