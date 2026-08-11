Bí mật của dân trong nghề: Thiết bị nhỏ trong tủ điện giúp gia dụng đắt tiền "miễn nhiễm" với sự cố điện

Thiết bị đó là gì?

Đó là Thiết bị chống sét lan truyền (SPD - Surge Protective Device). Tuy nhỏ nhưng có thể giúp hàng loạt máy móc, đồ điện gia dụng đắt tiền nhà bạn không bị hỏng bởi những sự cố điện bất ngờ.

Dưới đây là cách nó âm thầm bảo vệ ngôi nhà của bạn theo lối sống an toàn, bền vững hơn.

"Lá chắn" bảo vệ thiết bị điện gia dụng

SPD là thiết bị dùng để bảo vệ hệ thống điện và các thiết bị điện tử khỏi điện áp tăng cao đột ngột.

Ảnh minh họa: MdM

Tăng áp đột ngột thường gặp là sét đánh; sự cố đóng cắt hay chuyển mạch trên lưới điện hạ thế; hoặc việc bật/tắt các thiết bị công suất lớn trong hoặc ngoài nhà.

Thợ điện kinh nghiệm cho biết, SPD không có "phép thuật" để ngăn sét đánh xuống hay giúp nhà bạn miễn nhiễm với bất kỳ sự phóng điện nào.

Chức năng của nó là giảm thiểu tác động của các xung điện trong các điều kiện mà nó được lựa chọn và chỉ phát huy tối đa công dụng khi đi kèm hệ thống tiếp địa (nối đất) đạt chuẩn, dây dẫn xịn và được lắp đặt đúng kỹ thuật.

Ảnh: Axis India

Ở điều kiện bình thường, SPD nằm yên trong tủ điện và không can thiệp vào dòng điện. Nhưng chỉ cần có một cú vọt áp đột ngột (surges), nó lập tức mở ra một "lối thoát hiểm" an toàn để dẫn toàn bộ dòng điện nguy hiểm này xuống đất trước khi nó kịp tràn vào làm hỏng TV, máy tính, tủ lạnh hay hệ thống điện thông minh nhà bạn.

Trong hoạt động bình thường, nó vẫn được kết nối với hệ thống mà không dẫn dòng điện đáng kể xuống đất. Khi xảy ra quá áp thoáng qua, nó cung cấp đường dẫn có trở kháng thấp nhất để hạn chế điện áp đến thiết bị.

Thợ điện chọn thiết bị SPD như thế nào cho chuẩn bài? Lựa chọn SPD không giống như mua một bóng đèn. Người thợ điện chuyên nghiệp sẽ phải tính toán rất kỹ dựa trên điện áp lưới, số pha, sơ đồ tiếp địa, thiết bị điện nhạy cảm trong nhà cũng như cần tính đến sự hiện diện của hệ thống chống sét. 8 tiêu chí vàng khi chọn SPD: Điện áp hoạt động tối đa: Phải tương thích với điện áp lưới và các điều kiện hoạt động bình thường của nó. Cấp bảo vệ (Class): Xác định vị trí và tầng bảo vệ trong sơ đồ điện chung. Dòng xả định mức: Mức công suất mà thiết bị có thể chịu đựng được khi gặp sự cố. Mức điện áp dư: Lượng điện còn sót lại sau khi xả (càng nhỏ càng an toàn cho đồ điện tử). Aptomat bảo vệ tầng sau: Lắp kèm theo đúng khuyến cáo nhà sản xuất. Kích thước dây dẫn: Đường đi, độ dày và cách nối dây quyết định tốc độ xả điện. Đèn báo trạng thái: Mắt hiển thị màu sắc trên thiết bị để dễ kiểm tra xem DPS còn dùng được hay đã "hy sinh".

Ảnh gốc: Axis India





Tại sao thiết bị SPD lại cần nối đất?

Trong quá trình tăng áp đột ngột, dòng điện cần tìm một đường dẫn thích hợp. Hệ thống nối đất, dây dẫn bảo vệ và liên kết đẳng thế đều góp phần tạo nên đường dẫn này. Thiết bị chống sét lan truyền (SPD) được lắp đặt trong tủ điện có kết nối kém có thể không mang lại hiệu suất như mong đợi, ngay cả khi linh kiện có chất lượng tốt.

Việc nối đất không chỉ đơn giản là đặt một thanh tiếp địa xuống đất. Cần phải kiểm tra tính liên tục, các kết nối, sơ đồ lắp đặt và sự tích hợp với bảng điện.

Tại sao việc lắp đặt SPD nên do thợ điện thực hiện?

Bảng điều khiển chứa các bộ phận mang điện và dòng điện có khả năng gây giật điện, phóng điện hồ quang và cháy nổ.

Để an toàn, gia chủ nên gọi đội thợ có chuyên môn cao. Bởi việc can thiệp đòi hỏi các quy trình, công cụ và trình độ phù hợp.

Thợ điện cũng kiểm tra xem ngôi nhà có hệ thống nối đất liên tục, mạch điện được bố trí hợp lý và hệ thống bảo vệ phối hợp tốt hay không. Việc lắp đặt thiết bị chống sét lan truyền mà không khắc phục các kết nối kém chất lượng chỉ tạo cảm giác an toàn mà không giải quyết được vấn đề lắp đặt.

Hệ thống SPD chỉ hoạt động một cách đáng tin cậy khi thiết bị chống sét lan truyền, cầu dao, thiết bị chống rò rỉ dòng điện (RCD), hệ thống nối đất và bảng điện hoạt động như một hệ thống thống nhất.

Tham khảo: AXIS INDIA