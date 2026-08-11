Công trình lớn nhất thế giới xét theo công suất turbine lắp đặt này có thể chịu được bão cấp 17.

Giàn điện gió nổi TLP 16MW lớn nhất thế giới đi vào vận hành

Giàn chân căng (TLP) điện gió nổi ngoài khơi đầu tiên của Trung Quốc đã chính thức hoạt động ngày 6/8/2026 - đánh dấu bước tiến quan trọng trong lĩnh vực năng lượng tái tạo ở vùng biển sâu.

Theo thông báo từ Tổng Công ty Dầu khí ngoài khơi quốc gia Trung Quốc (CNOOC), giàn điện gió có tên Haiyou Anlan công suất 16 MW đã được kết nối vào lưới điện của mỏ dầu Lufeng, cung cấp điện tái tạo trực tiếp cho hoạt động khai thác dầu ngoài khơi.

Ảnh: CCTV

Đây là giàn điện gió nổi TLP đầu tiên của Trung Quốc và lớn nhất thế giới xét theo công suất turbine lắp đặt. Nó nằm xa bờ và ở vùng nước sâu hơn bất kỳ công trình TLP tương tự nào khác, Interesting Engineering thông tin ngày 7/8.

Giàn được lắp đặt ở độ sâu 136 mét, cách bờ biển khoảng 136 km. Khi hoạt động hết công suất, giàn có thể sản xuất 54 triệu kWh điện xanh mỗi năm - tương đương tiết kiệm khoảng 15.000 mét khối dầu nhiên liệu và giảm khoảng 35.000 tấn khí thải CO2 mỗi năm; đồng thời giúp Trung Quốc đạt được những đột phá trong công nghệ điện gió biển sâu.

Công trình 7.800 tấn sừng sững giữa bão cấp 17

Haiyou Anlan tọa lạc tại lưu vực cửa sông Châu Giang, cách Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông) khoảng 200 km về phía đông nam.

Giàn Haiyou Anlan mang theo một turbine gió công suất 16 MW. Công trình cao gần bằng tòa nhà 110 tầng, trọng lượng 7.800 tấn và có diện tích quét gió tương đương 7,5 sân bóng đá tiêu chuẩn.

Theo CNOOC, công trình được thiết kế với tuổi thọ 25 năm, đủ sức chịu đựng những cơn bão cấp 17. Điều này thể hiện bước tiến của Trung Quốc trong công nghệ điện gió ngoài khơi nổi và có thể mở đường cho các dự án điện gió vùng biển sâu trong tương lai.

Khác với các móng điện gió ngoài khơi truyền thống được cố định vào đáy biển, các giàn dây căng (TLP) nổi trên thân nổi có sức nổi, được giữ ổn định nhờ các dây căng thẳng đứng neo xuống đáy đại dương. Thiết kế này giúp nền tảng ổn định và hạn chế chuyển động do sóng và dòng chảy gây ra.

So với các nền tảng nổi bán chìm, hệ thống TLP sử dụng ít thép hơn trên mỗi megawatt công suất, chiếm ít diện tích biển hơn và ổn định hơn. Dù vậy, đây vẫn là một trong những loại công trình điện gió nổi ngoài khơi khó xây dựng nhất vì đòi hỏi kỹ thuật thi công và lắp đặt cực kỳ chính xác.

CNOOC cho biết đã phát triển hệ thống neo cường độ cao, công nghệ định vị neo chính xác cao và một hệ thống thi công đa thiết bị cho dự án này. Các kỹ sư cũng sử dụng hệ thống mô phỏng điều kiện biển ba chiều để đạt độ chính xác kết nối dưới nước ở mức milimet trong quá trình lắp đặt.

Theo giới chuyên gia, ý nghĩa của Haiyou Anlan không chỉ dừng ở một cột mốc kỹ thuật đơn lẻ.

Ông Lin Boqiang, Trưởng khoa Viện Nghiên cứu Chính sách Năng lượng Trung Quốc tại Đại học Hạ Môn (Phúc Kiến, Trung Quốc), nhận định đây là bước đột phá công nghệ quan trọng, cho thấy hướng đi tương lai của ngành điện gió ngoài khơi, theo Global Times.

Các hệ thống điện gió nổi có thể vượt qua giới hạn của phát triển gần bờ, tiếp cận nguồn gió mạnh và ổn định hơn ở vùng biển sâu, xa đất liền - nơi các giàn cố định truyền thống khó vươn tới.

Dự án cũng cho thấy hướng đi mới - dùng năng lượng tái tạo để "xanh hóa" chính ngành công nghiệp dầu khí - lĩnh vực vốn phát thải carbon lớn. Thay vì đốt nhiên liệu hóa thạch để vận hành giàn khoan, điện gió ngoài khơi trực tiếp cấp điện sạch cho hoạt động khai thác, mở ra mô hình kết hợp giữa năng lượng truyền thống và năng lượng tái tạo.

Nguồn: Interesting Engineering