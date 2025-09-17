Việt Nam lại vừa vượt lên ở một chỉ số quan trọng, Thái Lan có thể bị “tuột tay” 3,5 tỷ USD

Một thay đổi rõ rệt đang diễn ra trong bản đồ du lịch Đông Nam Á: Việt Nam đã chính thức vượt qua Thái Lan để trở thành điểm đến hàng đầu của du khách Trung Quốc.

Theo số liệu công bố, tính đến tháng 8/2025, Việt Nam đón được khoảng 3,5 triệu lượt khách Trung Quốc, trong khi lượt khách từ Trung Quốc đến Thái Lan giảm mạnh khoảng 35% so với cùng kỳ năm trước.

Sự dịch chuyển này không chỉ đơn thuần là con số. Nó phản ánh sự thay đổi trong hành vi du lịch của người Trung Quốc — từ lối du lịch truyền thống có tour dẫn đường, giá rẻ, sang xu hướng tự túc, tìm kiếm trải nghiệm chân thật, hoang sơ, và sẵn sàng chi nhiều hơn cho dịch vụ chất lượng cao. Những du khách thế hệ mới này không muốn “được đưa đi theo tour” mà muốn khám phá bản sắc địa phương, thiên nhiên, văn hóa đặc trưng.

Việt Nam đã nhanh chóng tận dụng xu hướng này. Các tỉnh như Quảng Ninh, Đà Nẵng đang đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng phục vụ đa dạng khách Trung Quốc: biển hiệu tiếng Hoa, nhân viên nói tiếng Quan Thoại, các lễ hội trải nghiệm mới như dù lượn, khinh khí cầu, các món đặc sản địa phương, không gian “chân thật”. Đồng thời, các cơ quan lữ hành trong nước cũng chuyển hướng từ thị trường số lượng lớn ‒ giá rẻ sang khách cao cấp hơn.

Về phía Thái Lan, sự sụt giảm số lượng du khách Trung Quốc khiến ngành du lịch đang lo lắng về tác động đến doanh thu. Theo phân tích của Cirium, công suất ghế một chiều từ Trung Quốc đến Thái Lan đã giảm hơn 11% trong 8 tháng đầu năm.

Trung tâm Nghiên cứu Kasikorn dự báo doanh thu khách sạn sẽ giảm khoảng 4,5% trong năm 2025, do tỷ lệ lấp đầy phòng và chi tiêu du lịch giảm. Ngoài ra, các lo ngại về an toàn và uy tín đã ảnh hưởng nghiêm trọng: những vụ lừa đảo, thông tin về việc người Trung Quốc bị dụ qua biên giới sang Myanmar là ví dụ điển hình; nỗi lo này khiến khách Trung Quốc ngần ngại.

Kinh tế chịu phần lớn tác động, với việc lượng khách Trung Quốc chuyển hướng sang Việt Nam, Thái Lan có thể mất khoảng 3,5 tỷ USD doanh thu du lịch, vốn trước đây đổ về ngành khách sạn, ăn uống, bán lẻ và các dịch vụ du lịch.

Trong khi đó, Việt Nam ghi nhận doanh thu bán lẻ du lịch trong 8 tháng đầu năm tăng khoảng 51% so với cùng kỳ năm ngoái. Việt Nam được dự báo kỷ lục khách quốc tế đạt 22,6 triệu lượt trong năm 2025, vượt quá mốc 18 triệu lượt của năm 2019.

Thái Lan đang tăng cường những biện pháp có thể được thực hiện bao gồm: tăng cường truyền thông, minh bạch về các vụ việc lừa đảo và an ninh, chỉnh giá dịch vụ khách sạn / ăn uống / taxi để tránh bị đánh giá là đắt đỏ, cải thiện trải nghiệm khách du lịch Trung Quốc mới, và đầu tư vào các sản phẩm trải nghiệm văn hóa, thiên nhiên để phù hợp với nhu cầu tự túc và trải nghiệm. Ngoài ra, chính sách thị thực, hỗ trợ đi lại, quảng bá tại thị trường Trung Quốc cũng sẽ là chìa khóa.