Việt Nam – EU: Kim ngạch thương mại bứt phá nhờ đòn bẩy xanh và chuyển đổi số

EVFTA – nền tảng vững chắc khởi động chu kỳ tăng trưởng xanh

Quan hệ thương mại Việt Nam – Liên minh châu Âu (EU) đã bước sang giai đoạn phát triển mới, tăng tốc mạnh mẽ kể từ khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) có hiệu lực vào tháng 8/2020. Hiệp định này không chỉ đặt nền móng cho việc loại bỏ thuế quan đối với gần 99% số dòng thuế theo lộ trình mà còn thiết lập khung pháp lý minh bạch, tạo thuận lợi cho việc mở rộng kim ngạch thương mại song phương.

Tính đến cuối năm 2024, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam – EU đạt khoảng 68,4 tỷ USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang EU đạt 51,7 tỷ USD, tăng hơn 18% so với năm 2023. Theo đánh giá của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), EU hiện là một trong ba thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, đồng thời là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam trong khối châu Âu. Sự tăng trưởng ấn tượng này đến từ tính bổ trợ của hai nền kinh tế: Việt Nam cung cấp nông sản, dệt may, da giày, thủy sản, gỗ và linh kiện điện tử; trong khi EU xuất khẩu máy móc, dược phẩm, thiết bị công nghệ cao và hàng tiêu dùng chất lượng cao.

EVFTA là minh chứng cho cam kết của Việt Nam về phát triển bền vững, chuyển đổi năng lượng và kinh tế xanh.

Theo Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng, EVFTA đã mở ra không gian hợp tác mới, giúp doanh nghiệp Việt tiếp cận thị trường có tiêu chuẩn cao, đồng thời tạo áp lực tích cực để nâng cấp năng lực sản xuất và quản trị theo hướng xanh, bền vững. "EVFTA là minh chứng cho cam kết của Việt Nam về phát triển bền vững, chuyển đổi năng lượng và kinh tế xanh – những giá trị mà EU luôn đề cao," bà nhấn mạnh tại Diễn đàn Việt Nam – EU về Hợp tác xanh và chuyển đổi số năm 2025 vừa diễn ra mới đây.

Cũng theo lãnh đạo Bộ Công thương, dư địa tăng trưởng thương mại Việt Nam – EU còn rất lớn, nhất là trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái định hình theo hướng bền vững. EU hiện triển khai nhiều chính sách nghiêm ngặt như Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) và quy định về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR). Đây không chỉ là thách thức, mà còn là cơ hội để hàng Việt nâng cao giá trị, từng bước thoát khỏi bẫy gia công và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Lĩnh vực năng lượng tái tạo, nông nghiệp thông minh và sản xuất tuần hoàn đang trở thành điểm nóng hợp tác đầu tư. Việt Nam cũng đang xây dựng bộ tiêu chí phân loại xanh quốc gia, mở rộng chính sách tín dụng xanh và khung tài chính bền vững, thể hiện quyết tâm đồng hành cùng tiêu chuẩn môi trường của EU.

Để hiện thực hóa cơ hội này, doanh nghiệp Việt cần nhanh chóng triển khai lộ trình chuyển đổi ESG (môi trường – xã hội – quản trị), đầu tư vào công nghệ sản xuất sạch, tối ưu năng lượng và sử dụng nguyên liệu bền vững. Khi đáp ứng được các tiêu chuẩn này, hàng hóa Việt Nam không chỉ duy trì thị phần tại EU mà còn có thể mở rộng sang các thị trường cao cấp khác.

Thúc đẩy hợp tác xanh và chuyển đổi số – chìa khóa vàng cho sự bứt phá

Nhìn từ thực tiễn cho thấy, EU là khu vực tiên phong về chuyển đổi xanh và kinh tế số, trong khi Việt Nam đang đẩy mạnh chiến lược phát triển bền vững. Đây chính là "điểm giao lợi ích" giúp hai bên thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, logistics xanh, thương mại điện tử và kinh tế tuần hoàn.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng cho biết, Việt Nam và EU đang phối hợp xây dựng cơ chế hợp tác cụ thể về phát thải thấp, phát triển chuỗi cung ứng bền vững, cũng như hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia hệ sinh thái thương mại điện tử xuyên biên giới. "Chuyển đổi số không chỉ là công cụ hỗ trợ xuất khẩu, mà còn bảo đảm tính minh bạch, truy xuất nguồn gốc – yếu tố mà EU rất coi trọng," bà nhấn mạnh.

Nhiều doanh nghiệp thủy sản đã đầu tư mạnh vào công nghệ truy xuất nguồn gốc điện tử.

Trong lĩnh vực nông sản và thủy sản – những mặt hàng chủ lực của Việt Nam – việc áp dụng công nghệ số từ khâu trồng trọt, chế biến đến logistics giúp doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu về kiểm dịch thực vật (SPS) và an toàn thực phẩm (TBT). Các nền tảng số hóa giúp minh bạch hóa hồ sơ xuất xứ, theo dõi chất lượng theo thời gian thực, qua đó củng cố niềm tin của người tiêu dùng châu Âu.

Chia sẻ về câu chuyện này, ông Nguyễn Văn Trà - Giám đốc một doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản tại Cần Thơ cho biết, để đáp ứng các tiêu chuẩn mới của EU, doanh nghiệp đã đầu tư mạnh vào công nghệ truy xuất nguồn gốc điện tử và mô hình nuôi tôm tuần hoàn. Nhờ chuyển đổi xanh, công ty đã giảm phát thải khoảng 30% và đáp ứng được yêu cầu CBAM. Giá trị xuất khẩu sang EU nhơ đó mà đạt mức tăng trưởng tốt. Điều đó chứng minh ‘xanh hóa’ không chỉ là xu hướng, mà là lợi thế cạnh tranh thực sự của hàng Việt.

Từ góc nhìn chuyên gia, TS Nguyễn Minh Phong nhận định, thị trường nội địa vững mạnh là "bệ phóng" để doanh nghiệp thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm trước khi tiến ra thị trường quốc tế. Đồng thời, chuyển đổi số trong phân phối và sản xuất trong nước sẽ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh khi xuất khẩu sang EU.

Về phía doanh nghiệp, việc gia tăng kim ngạch thương mại không thể chỉ dựa vào gia công hay xuất khẩu hàng thô. Doanh nghiệp cần đầu tư mạnh vào nghiên cứu – phát triển (R&D), thiết kế sản phẩm, xây dựng thương hiệu Việt Nam và chuẩn hóa quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn EU.

Các chuyên gia thương mại đánh giá, EU vẫn là thị trường tiềm năng hàng đầu cho hàng Việt, nhất là trong bối cảnh nhu cầu nhập khẩu các sản phẩm thân thiện môi trường, thực phẩm chế biến và hàng tiêu dùng xanh ngày càng tăng. Việt Nam cần tiếp tục tận dụng ưu đãi thuế quan EVFTA, đồng thời hoàn thiện các tiêu chuẩn sản xuất, nhãn sinh thái và chứng nhận carbon để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao.

Ngoài ra, việc hợp tác với doanh nghiệp EU trong chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và xúc tiến thương mại cần được đẩy mạnh. Các chương trình hợp tác song phương nên ưu tiên đào tạo về các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 14001, ISO 50001, cũng như các tiêu chí về lao động và trách nhiệm xã hội. Bên cạnh đó, cần sớm hoàn thiện hành lang pháp lý cho kinh tế tuần hoàn, tín dụng xanh và trái phiếu xanh, nhằm giúp doanh nghiệp dễ dàng huy động vốn đầu tư vào công nghệ sạch.

Triển vọng thương mại Việt Nam – EU vì vậy không chỉ thể hiện ở con số kim ngạch, mà còn ở chất lượng tăng trưởng – hướng tới chuỗi cung ứng xanh, số hóa và bền vững. Đó là hành trình vừa đầy thử thách, vừa giàu cơ hội để Việt Nam khẳng định vị thế trên bản đồ thương mại toàn cầu./.