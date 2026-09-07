Việt Nam được chọn là 1 trong 3 điểm đến của tàu xuyên 3 quốc gia Châu Á: Hành trình kéo dài 14 ngày, dùng tàu điện EMU giống như ở Trung Quốc

Hành trình của chuyến tàu này cụ thể sẽ như thế nào, đi qua những nơi nào của Việt Nam?

Trên thế giới, những chuyến tàu đặc biệt từ lâu không chỉ làm nhiệm vụ đưa hành khách từ điểm A tới điểm B. Có hành trình men theo núi tuyết, có chuyến đi xuyên nhiều vùng văn hóa, cũng có những tuyến biến thời gian ngồi tàu thành một phần đáng nhớ của kỳ nghỉ. Tại châu Á, một hành trình mới kéo dài 14 ngày đang đi theo cách đó, kết nối Lào, Trung Quốc và Việt Nam.

Chuyến đi mang tên The Great Train Journey được xây dựng theo tinh thần “slow travel” - du lịch chậm. Du khách dành nhiều thời gian hơn trên đường ray, nhìn cảnh quan thay đổi bên ngoài cửa sổ và dừng đủ lâu tại từng nơi để trải nghiệm đời sống địa phương.

Đáng chú ý, Việt Nam là một trong ba quốc gia có mặt trong hành trình, đồng thời cũng là chặng cuối với những cái tên quen thuộc như Sa Pa, Hà Nội và Hạ Long.

Ảnh minh họa

Từ cố đô của Lào tới thành phố mùa xuân của Trung Quốc

Theo VOV ngày 6/9, The Great Train Journey do DTH Travel xây dựng với lịch trình kéo dài 14 ngày, đi qua Lào, Trung Quốc và Việt Nam. Hành trình kết nối Lào, Trung Quốc và Việt Nam tận dụng tuyến đường sắt hiện đại từ Lào tới tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), trước khi du khách tiếp tục nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Lào Cai bằng đường bộ.

Ngoài hai chặng bay ở đầu và cuối chuyến đi, phần lớn hành trình được thực hiện bằng tàu điện EMU hiện đại, có khoang rộng và cửa sổ lớn phục vụ ngắm cảnh. Theo chương trình, du khách sẽ trải qua 4 chặng tàu kéo dài từ khoảng 1 đến 4,5 giờ, cùng một chặng tàu xuyên biên giới khoảng 8 giờ từ miền Bắc Lào tới Côn Minh.

Đại diện DTH Travel cho biết, thay vì liên tục chạy từ điểm tham quan nổi tiếng này sang điểm khác, hành trình được thiết kế với nhịp độ thư thả hơn. Từ khu bảo tồn rừng Namkat, những thửa ruộng bậc thang quanh Sa Pa, các con phố cổ của Luang Prabang cho tới nhịp sống Hà Nội và cảnh quan vịnh Hạ Long, mỗi điểm dừng là một phần của câu chuyện, trong đó những khoảnh khắc trên đường đi cũng được xem là đáng giá không kém chính điểm đến.

Điểm bắt đầu là Luang Prabang, thành phố cổ nổi tiếng của Lào. Thay vì chỉ ghé qua trong vài tiếng, khách có thời gian khám phá khu phố cổ, tới thác Kuang Si, đi thuyền trên sông Mekong và tham quan hang Pak Ou.

Ga tàu Luang Prabang ở Lào

Cần lưu ý đây không phải một đoàn tàu duy nhất chạy liên tục xuyên cả ba nước. Sau chặng Trung Quốc, khách đi tàu từ Côn Minh tới Hà Khẩu, sau đó làm thủ tục qua biên giới bằng đường bộ để sang Lào Cai.

Và từ đây, chặng Việt Nam bắt đầu.

Việt Nam xuất hiện ở chặng cuối với Sa Pa, Hà Nội, Hạ Long

Khoảng 5 ngày cuối của chuyến đi được dành cho Việt Nam.

Điểm đến đầu tiên là Sa Pa. Từ cửa khẩu Lào Cai, du khách di chuyển lên vùng núi, nơi không khí của hành trình thay đổi rõ rệt: từ đô thị và đường sắt sang núi rừng, ruộng bậc thang và các bản làng.

Theo giới thiệu về chương trình, khách có thể trekking, tìm hiểu đời sống của cộng đồng Dao Đỏ và trải nghiệm tắm lá thảo dược truyền thống.

Từ vùng cao Tây Bắc, hành trình tiếp tục xuống Hà Nội. Đây không chỉ là một điểm dừng để nối chuyến. Những con phố cổ, quán cà phê, kiến trúc, di tích và ẩm thực địa phương đều được đưa vào trải nghiệm theo đúng tinh thần “đi chậm, ở lâu hơn”.

Phối cảnh đoàn tàu khi đi qua nhiều điểm nổi tiếng ở Việt Nam

Sau đó, đoàn rời Thủ đô để tới vịnh Hạ Long, điểm kết của hành trình tại Việt Nam. Du khách trải nghiệm du thuyền và nghỉ đêm trên vịnh trước khi hoàn thành chuyến đi 14 ngày. Trên kênh giới thiệu chính thức, DTH Travel cũng nhấn mạnh những điểm dừng tiêu biểu của hành trình gồm Luang Prabang, Namkat, Côn Minh, Sa Pa, Hà Nội và Hạ Long.

Nếu nhìn toàn tuyến, chỉ trong hai tuần, cảnh quan thay đổi liên tục: từ những ngôi chùa và phố cổ ở Lào, núi đá của Vân Nam, tới ruộng bậc thang Tây Bắc, phố xá Hà Nội rồi kết thúc giữa vùng biển đảo Hạ Long.

Khi chuyến tàu cũng trở thành một điểm đến

The Great Train Journey xuất hiện trong bối cảnh loại hình du lịch bằng đường sắt theo phong cách “slow travel” đang được các hãng lữ hành tại châu Á chú ý hơn.

Theo TTG Asia ngày 21/8, DTH Travel đang mở rộng các sản phẩm du lịch đường sắt trong khu vực. Ngoài hành trình qua Lào - Trung Quốc - Việt Nam, doanh nghiệp này còn giới thiệu các chương trình bằng tàu tại Singapore, Malaysia và Thái Lan.

Điểm chung của các sản phẩm này là giảm việc phụ thuộc vào nhiều chuyến bay ngắn, đồng thời kéo dài thời gian khách tiếp xúc với cảnh quan và văn hóa địa phương.

Hạ tầng mới cũng đang mở thêm cơ hội cho loại hình này. Theo Thông tấn xã Lào KPL, đến tháng 6/2026, đường sắt Lào - Trung Quốc đã phục vụ hơn 73,38 triệu lượt hành khách kể từ khi vận hành cuối năm 2021, trong đó hơn 840.000 lượt là khách qua biên giới.

Ảnh VTV

Toàn tuyến từ Côn Minh tới Vientiane dài khoảng 1.035 km, trở thành một trục giao thông quan trọng giữa Trung Quốc và Lào, đồng thời đi qua nhiều khu vực giàu tiềm năng du lịch.