Phát hiện bãi biển dài 7km lọt top 10 đẹp nhất Việt Nam, Lonely Planet gọi tên vì lý do này

Bãi biển dài 7km ở vừa được Lonely Planet gọi tên trong top 10 đẹp nhất Việt Nam, nhờ một lợi thế khá đặc biệt.

Bãi biển dài 7km được đánh giá phù hợp với các gia đình

Bãi biển Mỹ Khê tại Quảng Ngãi không nổi tiếng bằng địa danh cùng tên ở Đà Nẵng, nhưng vẫn sở hữu những lợi thế riêng với bờ cát kéo dài, không gian thoáng đãng và cảnh quan còn tương đối yên bình. Mùa hè năm 2026, bãi biển này tiếp tục được chú ý sau khi xuất hiện trong danh sách 10 bãi biển đẹp nhất Việt Nam do Lonely Planet lựa chọn. Đáng chú ý, nơi đây còn được cây bút James Pham lựa chọn là "bãi biển tốt nhất cho các gia đình".

Đây cũng chính là lý do Mỹ Khê tạo được dấu ấn giữa nhiều cái tên quen thuộc khác.

Bãi biển dài 7km ở vừa được Lonely Planet gọi tên trong top 10 đẹp nhất Việt Nam, nhờ một lợi thế khá đặc biệt. (Ảnh: Haviland)

Theo thông tin từ ngành du lịch Việt Nam, Mỹ Khê nằm tại xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi, cách khu vực trung tâm Quảng Ngãi không quá xa. Bãi biển có chiều dài khoảng 7km, sở hữu dải cát rộng, nước biển xanh và phía sau là những hàng cây tạo nên khung cảnh đặc trưng của vùng duyên hải miền Trung.

Không gian tại đây tương đối thoáng đãng, ít bị che chắn bởi các công trình cao tầng. So với nhiều bãi tắm nổi tiếng, Mỹ Khê vẫn giữ được nét yên bình, thích hợp với những du khách muốn tìm một nơi nghỉ ngơi thay vì các hoạt động vui chơi quá sôi động.

Lonely Planet đặc biệt nhắc đến Mỹ Khê như một lựa chọn phù hợp với gia đình nhờ bờ cát trắng, điều kiện thuận lợi cho việc bơi lội và phần đáy biển thoải dần. Đây là một trong những yếu tố khiến bãi biển được đánh giá cao đối với những gia đình đi du lịch cùng trẻ nhỏ.

Tuy vậy, du khách vẫn cần tuân thủ biển báo và hướng dẫn của lực lượng cứu hộ, đặc biệt trong những ngày biển động. Việc lựa chọn khu vực tắm có lực lượng giám sát cũng giúp chuyến đi an toàn hơn.

Mỹ Khê vẫn giữ được nét yên bình, thích hợp với những du khách muốn tìm một nơi nghỉ ngơi thay vì các hoạt động vui chơi quá sôi động. (Ảnh: Traveloka)

Thời gian thích hợp để khám phá Mỹ Khê thường rơi vào mùa khô, trong đó những tháng mùa hè có nhiều ngày nắng và thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Buổi sáng sớm là thời điểm thích hợp để đi dạo trên bãi cát, đón bình minh và quan sát nhịp sống của ngư dân địa phương. Chiều muộn, du khách có thể tắm biển hoặc dành thời gian ngắm cảnh khi nhiệt độ đã dịu hơn.

Những người thích trải nghiệm chậm có thể nghỉ lại một đêm ở khu vực ven biển, dậy sớm đón bình minh hoặc tổ chức cắm trại tại những khu vực được phép. Nếu muốn tránh cảnh đông đúc, du khách nên cân nhắc tới đây vào ngày thường thay vì các dịp lễ hoặc cuối tuần.

Trải nghiệm ở Mỹ Khê hiện cũng không còn chỉ giới hạn ở tắm biển. Tối 9/2/2026, địa phương khai trương phố đi bộ, khu trưng bày sản phẩm OCOP và khu dịch vụ, ẩm thực Mỹ Khê. Không gian này giúp du khách có thêm lựa chọn vui chơi, thưởng thức đặc sản và tìm hiểu sản phẩm địa phương vào buổi tối.

Nhiều điểm đến nằm gần bãi biển Mỹ Khê

Nếu có nhiều hơn một ngày ở Quảng Ngãi, du khách có thể kết hợp Mỹ Khê với một số địa danh nằm tương đối gần nhau.

Khu chứng tích Sơn Mỹ là một trong những điểm đáng chú ý. Đây là nơi lưu giữ các tư liệu và hiện vật liên quan đến vụ thảm sát Sơn Mỹ năm 1968, phù hợp với những du khách muốn tìm hiểu thêm về lịch sử địa phương.

Khu chứng tích Sơn Mỹ là một trong những điểm đáng chú ý. (Ảnh: Lữ hành Việt Nam)

Rừng dừa nước Tịnh Khê lại mang màu sắc hoàn toàn khác với cảnh quan sông nước và không gian làng quê. Du khách có thể kết hợp điểm đến này trong hành trình khám phá khu vực ven biển để có trải nghiệm đa dạng hơn.

Một điểm khác có thể ghé là chùa Minh Đức nằm trên tuyến đường Hoàng Sa. Từ khu vực này, du khách có thể quan sát không gian sông Trà Khúc và vùng cửa biển từ trên cao.

Nếu có thêm thời gian, cảng Sa Kỳ là cửa ngõ để tiếp tục hành trình tới đặc khu Lý Sơn. Hòn đảo nổi tiếng của Quảng Ngãi sở hữu hàng loạt điểm đến như Hang Câu, Cổng Tò Vò, núi Thới Lới cùng những di tích gắn với đội Hoàng Sa.

Với lịch trình khoảng 2 đến 3 ngày, du khách có thể dành một ngày khám phá Mỹ Khê và các địa điểm xung quanh, sau đó dành thêm thời gian cho Lý Sơn. Cách sắp xếp này giúp chuyến đi có cả trải nghiệm biển, lịch sử, văn hóa và cảnh quan thiên nhiên.

Đến bãi biển Mỹ Khê nên thử đặc sản nào?

Ẩm thực là một phần khó bỏ qua khi đến Quảng Ngãi. Ngay tại khu vực Tịnh Khê, du khách có thể tìm thử bánh xèo Tịnh Khê, món ăn dân dã thường được chế biến với lớp bánh nóng, ăn kèm rau sống và nước chấm.

Hải sản cũng là lựa chọn phù hợp khi nghỉ tại bãi biển Mỹ Khê. Cá, mực, tôm và nhiều loại hải sản được đánh bắt tại khu vực ven biển thường được chế biến khá đơn giản để giữ độ tươi. Một số sản phẩm từ cá cơm cũng gắn liền với vùng ven biển Tịnh Khê.

Khi di chuyển vào khu vực trung tâm Quảng Ngãi, du khách nên thử don, món ăn được xem là một trong những đặc sản tiêu biểu nhất của địa phương. Don thường được chế biến cùng nước dùng và bánh tráng, tạo nên hương vị khá riêng so với nhiều món ăn miền Trung khác.

Ngay tại khu vực Tịnh Khê, du khách có thể tìm thử bánh xèo Tịnh Khê, món ăn dân dã thường được chế biến với lớp bánh nóng, ăn kèm rau sống và nước chấm. (Ảnh: Traveloka)

Ngoài ra, ram thịt nướng, bánh bèo, bánh rập cũng là những món có thể thử trong hành trình. Nếu muốn mua quà mang về, đường phèn, đường phổi hoặc kẹo gương là những đặc sản quen thuộc của Quảng Ngãi.

Với bờ biển dài khoảng 7km, cảnh quan còn khá yên bình và nhiều điểm tham quan có thể kết nối trong cùng một hành trình, Mỹ Khê có lợi thế để trở thành điểm dừng chân cho những chuyến nghỉ ngắn ngày. Việc được Lonely Planet gọi tên trong top 10 và đặc biệt đánh giá phù hợp với các gia đình càng giúp bãi biển vốn ít nổi tiếng hơn "người anh em" cùng tên có thêm cơ hội được nhiều du khách biết đến.

Theo Lonely Planet, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi