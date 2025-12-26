Việt Nam còn đang khởi động trạm đổi pin xe máy, quốc gia này đã khai trương trạm đổi pin xe tải hạng nặng: Quy trình mất đúng 5 phút, 5 năm nữa bao phủ toàn tuyến đường bộ

Qiji Energy là công ty con của CATL, chuyên cung cấp giải pháp đổi pin cho xe tải hạng nặng. Theo Car News China, các trạm đổi pin của Qiji hỗ trợ hơn 95% các mẫu xe tải hạng nặng phổ biến hiện nay.

Thay vì phải chờ đợi hàng giờ để sạc điện, các tài xế chỉ mất khoảng 5 phút để hoàn tất việc thay pin, giúp duy trì hiệu suất vận hành liên tục không kém gì xe chạy dầu truyền thống.

Đi cùng với đó là giải pháp pin mô-đun linh hoạt, nơi mỗi khối pin có dung lượng 171 kWh. Tùy vào nhu cầu vận chuyển và tải trọng, người dùng có thể tùy chọn lắp đặt từ 1 đến 3 mô-đun pin dưới sự hỗ trợ của nền tảng đám mây thông minh, giúp tối ưu hóa lộ trình.

Mô - đun pin xe điện của CATL.

Giải pháp này không chỉ giải quyết bài toán thời gian mà còn mang lại lợi ích kinh tế và môi trường rõ rệt. Theo tính toán của CATL, mỗi xe tải điện sử dụng dịch vụ đổi pin có thể tiết kiệm từ 30.000 đến 60.000 NDT (tương đương 4.300 – 8.500 USD) chi phí vận hành mỗi năm.

Về mặt môi trường, việc thay thế một chiếc xe tải dầu bằng xe tải điện giúp cắt giảm 174 tấn khí thải CO2, một khối lượng khổng lồ mà phải cần tới 9.643 cây xanh mới có thể hấp thụ hết trong một năm.

Về lộ trình phát triển, ông Trương Khải (Zhang Kai), Giám đốc Công nghệ mảng đổi pin của CATL, nhấn mạnh chiến lược sẽ đi từ thị trường doanh nghiệp (ToB) trước khi tiến tới thị trường người tiêu dùng cá nhân (ToC).

Việc tập trung vào doanh nghiệp giúp hãng tận dụng nguồn cầu ổn định, trong khi mảng khách hàng cá nhân sẽ giúp CATL nhanh chóng hoàn thiện sản phẩm và khẳng định vị thế thương hiệu trên thị trường.

Mô - đun pin lắp trên xe tải điện.

Nhìn về tương lai, CATL đặt ra một mục tiêu đầy tham vọng đến năm 2030: xây dựng mạng lưới đổi pin trên toàn Trung Quốc. Khi hoàn thành, mạng lưới này dự kiến sẽ bao phủ 80% năng lực vận tải đường bộ của Trung Quốc và kết nối 16 cụm thành phố lớn.



Nếu mô hình của CATL chứng minh được tính khả thi, đây sẽ là bài học về việc xây dựng hạ tầng giao thông xanh và dịch vụ đổi pin cho Việt Nam.