Việt Nam có tiềm năng trở thành trung tâm logistics mới khu vực ASEAN

Đó là nhận định của ông Đào Trọng Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) khi trả lời tại họp báo trong kỳ Đại hội thế giới Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận và Vận tải Quốc tế - FIATA World Congress 2025 với chủ đề: “Logistics xanh, thích ứng nhanh” đang diễn ra tại Hà Nội.

Việt Nam có tiềm năng trở thành trung tâm logistics mới khu vực ASEAN. (Ảnh minh họa).

Ông Đào Trọng Khoa nhấn mạnh: “FIATA World Congress 2025 không chỉ là một kỳ đại hội thường niên mà còn là nơi cộng đồng logistics toàn cầu cùng nhau định hình mô hình phát triển mới - xanh hơn, số hóa hơn và bền vững hơn”.

Theo Chủ tịch VLA Đào Trọng Khoa, Việt Nam là một nền kinh tế năng động, hội nhập sâu rộng với tốc độ tăng trưởng xuất nhập khẩu ấn tượng, tổng kim ngạch thương mại dự kiến vượt mốc 800 tỷ USD trong 2025; hệ thống hơn 45.000 doanh nghiệp logistics, trong đó hơn 5.000 doanh nghiệp giao nhận quốc tế, đóng góp quan trọng cho nền kinh tế.

Ngành logistics Việt Nam hiện chiếm quy mô thị trường khoảng 70-80 tỷ USD, với tiềm năng trở thành trung tâm logistics mới của khu vực ASEAN. Đặc biệt, Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều Nghị quyết chiến lược để phát triển logistics xanh, hạ tầng hiện đại và hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên, ông Khoa cũng băn khoăn khi chi phí logistics của Việt Nam chiếm tới 16 - 18% GDP, cao hơn mức trung bình toàn cầu 10 - 12%, trong khi logistics cũng chiếm 8 - 10% lượng phát thải CO₂. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải vừa giảm chi phí, vừa “xanh hóa” vận hành, qua đó tạo lợi thế cạnh tranh bền vững.

Hiệp hội Giao nhận và Vận tải Quốc tế (FIATA) tại họp báo. (Ảnh: Phạm Duy).

Theo ông Turgut Erkeskin, Chủ tịch Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận và Vận tải Quốc tế (FIATA), logistics xanh và thích ứng nhanh là vấn đề vô cùng cấp bách. Ngành logistics toàn cầu đang chứng kiến sự thay đổi sâu sắc về dịch chuyển thương mại, biến động địa chính trị, sự trỗi dậy của thương mại điện tử, bùng nổ công nghệ và áp lực về tính bền vững. Doanh nghiệp logistics chính là trung tâm của những biến chuyển này, đảm bảo hàng hóa được lưu chuyển tin cậy, hiệu quả và có trách nhiệm với con người và hành tinh, ngay cả khi xu hướng bảo hộ gia tăng.

“FIATA World Congress 2025 sẽ là nơi cộng đồng doanh nghiệp quốc tế cùng nhau chia sẻ giải pháp và xác lập chiến lược để ngành logistics thích ứng nhanh với thời cuộc”, Chủ tịch FIATA khẳng định.

Ông Takashi Kagamoto, Tổng Giám đốc Mitsubishi Estate Việt Nam, cho rằng TP.HCM và các trung tâm xuất nhập khẩu lớn đang có nền tảng thuận lợi để phát triển logistics mạnh mẽ. Nhưng đồng thời, những rủi ro từ chính sách thương mại, biến đổi khí hậu hay gián đoạn vận tải quốc tế có thể tạo ra cú sốc lớn nếu hệ thống logistics chưa đủ linh hoạt.

“Vì vậy, muốn bắt kịp làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, Việt Nam cần đầu tư đồng bộ từ hạ tầng kết nối, chất lượng nhân lực đến xây dựng hệ sinh thái số toàn diện”, ông Takashi Kagamoto nêu quan điểm.