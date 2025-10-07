Nhà máy của Việt Nam được mệnh danh là "công trình thế kỷ" vừa có bước tiến mới: Tin vui ở thời khắc 10h18'

Vào 10h18' ngày 7/10, EVN và các nhà thầu đã hạ đặt thành công rotor tổ máy số 2 dự án Thủy điện Hòa Bình mở rộng. Ảnh: EVN

Mới đây, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, vào 10h18' ngày hôm nay (7/10), EVN và Ban Quản lý Dự án Điện 1 đã phối hợp với các nhà thầu tổ chức hạ đặt thành công rotor tổ máy số 2 tại công trường Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng (phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ), qua đó hoàn thành công tác lắp đặt rotor của toàn bộ dự án.

Theo Ban Quản lý dự án Điện 1, rotor tổ máy số 2 có trọng lượng khoảng 585 tấn, với đường kính 11,24 mét, chiều cao 2,50 mét. Rotor này thuộc nhóm thiết bị siêu trường, siêu trọng đòi hỏi quy trình thi công đặc biệt.

Do đó, toàn bộ quá trình tổ hợp, căn chỉnh và hạ đặt được thực hiện trong điều kiện giám sát kỹ thuật nghiêm ngặt, cũng như sử dụng hệ thống trục nâng công suất lớn với sức nâng 900 tấn, thiết bị cân bằng đối trọng... Đồng thời, việc hạ đặt rotor cũng đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các lực lượng tham gia dự án.

Cận cảnh rotor được đưa về vị trí stator tổ máy 2. Ảnh: EVN

Việc hoàn thành hạ đặt rotor tổ máy số 2 là cột mốc quan trọng, tạo tiền đề để tiếp tục thực hiện nhiều hạng mục lắp đặt cơ điện.

Ông Bùi Phương Nam, Giám đốc EVNPMB1 cho biết, với việc hạ đặt thành công rotor tổ máy 2, dự án hiện đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng công việc. Do đó, trong thời gian tới, trên công trường sẽ tập trung căn chỉnh tổ máy, thực hiện các thí nghiệm để đảm bảo phát điện tổ máy 2 vào tháng 11 và hoàn thành dự án trong năm 2025. Việc này nhằm thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trước đó, vào đúng ngày 19/8/2025, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, tổ máy số 1 đã hoàn thành lắp đặt và phát điện hoà lưới thành công.

Theo EVN, rotor tổ máy số 1 và số 2 của dự án thủy điện Hòa Bình mở rộng là phần quay của máy phát. Trên thực tế, để đảm bảo tiến độ đề ra, tất cả công tác tổ hợp stator, rotor của 2 tổ máy này, cùng công tác lắp đặt tua bin luôn được chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát và đơn vị lắp máy cẩn trọng tính toán từng khâu và kiểm tra từng chi tiết trong toàn bộ quá trình.

Công trình quan trọng của quốc gia

Khu vực chuẩn bị công tác tổ hợp rotor tổ máy 2 của dự án, ảnh chụp tháng 7/2025. Ảnh: EVN

Dự án Thủy điện Hòa Bình mở rộng được coi là công trình quan trọng quốc gia trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 10/4/2018.

Dự án do EVN làm chủ đầu tư và đại diện chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Điện 1.

Theo đó, dự án Thủy điện Hòa Bình mở rộng có tổng mức đầu tư trên 9.220 tỷ đồng, được triển khai với các mục tiêu như sau. Thứ nhất, tăng khả năng công suất phủ đỉnh cho hệ thống điện quốc gia. Thứ hai, nâng cao khả năng khai thác vận hành kinh tế của Nhà máy thủy điện Hoà Bình trong hệ thống.

Ngoài ra, khi hoàn thành, dự án này còn giúp nâng cao khả năng điều tần, ổn định tần số của hệ thống điện quốc gia, góp phần giảm chi phí vận hành hệ thống điện quốc gia; đồng thời giảm cường độ làm việc của các tổ máy hiện hữu, qua đó kéo dài tuổi thọ của thiết bị, tiết kiệm chi phí bảo dưỡng, sửa chữa.

Công trường của dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng, tháng 7/2025. Ảnh: VGP

Nhà máy Thủy điện Hòa Bình chính thức được khởi công xây dựng vào ngày 6/11/1979. Đến cuối năm 1988, tổ máy đầu tiên phát điện và 7 tổ máy còn lại lần lượt hoạt động đảm bảo tiến độ 6 năm sau đó. Năm 1994, nhà máy thủy điện Hòa Bình khánh thành.

Trên thực tế, trong quá trình xây dựng, các đơn vị thi công đã đào hơn 20 nghìn m3, đắp gần 27 nghìn m3 đất đá, khoan phun 205.000m, đồng thời lắp đặt gần 47.000 tấn thiết bị và kết cấu kim loại. Nhà máy Thủy điện Hòa Bình là công trình thủy điện lớn nhất Việt Nam, được mệnh danh là công trình thế kỷ của nước ta, với quy mô cơ sở vật chất và kỹ thuật vào loại lớn nhất Việt Nam trong thế kỷ XX. Đây cũng từng là một trong những công trình thủy điện lớn nhất của Đông Nam Á.