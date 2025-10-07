Thăm khu công nghiệp hơn 3 tỷ USD của Việt Nam, lãnh đạo Cuba bày tỏ một mong muốn lớn

Chủ tịch Quốc hội Cuba và đoàn công tác thăm Nhà máy Nestlé Bông Sen (Khu công nghiệp Thăng Long II). Ảnh: TTXVN

Đây là Khu công nghiệp Thăng Long II tại xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên.

Mới đây, trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam (từ 30/9 – 5/10) của Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández, Đoàn đại biểu cấp cao của Cuba đã đến thăm và làm việc tại Công ty Nestlé Bông Sen và Khu công nghiệp Thăng Long II.

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Cuba đánh giá cao sự phát triển hiện đại của Công ty Nestlé Bông Sen, việc đầu tư hạ tầng đồng bộ tại Khu công nghiệp Thăng Long II, cũng như tạo nền tảng thu hút mạnh mẽ đầu tư nước ngoài tại khu công nghiệp này.

Theo TTXVN, ông Nguyễn Minh Đức, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long II chia sẻ, Tập đoàn Sumitomo (nhà đầu tư Khu công nghiệp Thăng Long tại Việt Nam) hiện đang phát triển và vận hành 10 khu công nghiệp tại 6 quốc gia.

Tại Việt Nam, Sumitomo có 5 khu công nghiệp nằm trên địa bàn thành phố Hà Nội, tỉnh Hưng Yên, Thanh Hóa, Quảng Trị và tỉnh Vĩnh Phúc (nay là tỉnh Phú Thọ), với chủ yếu các nhà đầu tư Nhật Bản. Các khu công nghiệp này sản xuất các sản phẩm về điện, điện tử; linh kiện ôtô, xe máy; các sản phẩm từ kim loại, gia công cơ khí; sản phẩm từ nhựa, cao su...

Trong số đó, Khu công nghiệp Thăng Long II (tại Hưng Yên) được thành lập vào năm 2006, với tổng diện tích 527 ha. Đến nay, khu công nghiệp này có 82/90 nhà đầu tư đến từ Nhật Bản. Ngoài ra còn một số công ty của Việt Nam, Hàn Quốc, Thụy Sĩ... với tổng số vốn đầu tư 3,2 tỷ USD, từ đó tạo việc làm cho 27.000 lao động, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế địa phương.

Bên cạnh đó, đại diện Sumitomo chia sẻ, với thế mạnh hạ tầng chất lượng Nhật Bản, Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long II luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư hoạt động trong khu công nghiệp. Công ty hiện đang ưu tiên năng lượng tái tạo, đã lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái đạt 80MWp; dự kiến năm 2025 sẽ đạt 100MWp phục vụ hoạt động trong Khu công nghiệp Thăng Long II, nhằm hướng đến phát triển xanh, bền vững.

Lãnh đạo Cuba bày tỏ mong muốn gì?

Chủ tịch Quốc hội Cuba phát biểu tại buổi làm việc với Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long II. Ảnh: TTXVN

Tại chuyến thăm này, Chủ tịch Quốc hội Cuba giới thiệu tiềm năng phát triển kinh tế của Cuba. Đồng thời, ông cho biết, mặc dù gặp những khó khăn bởi chính sách bao vây, cấm vận, nhưng thời gian tới, Cuba sẽ mở rộng nhiều khu công nghiệp, mở rộng hợp tác và đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài với những cơ chế, chính sách ưu đãi cụ thể.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội Cuba bày tỏ mong muốn và kỳ vọng nhiều doanh nghiệp, trong đó có Tập đoàn Sumitomo (chủ đầu tư của Khu công nghiệp Thăng Long tại Việt Nam) sẽ tới tham quan, tìm hiểu môi trường đầu tư, tiến tới tham gia đầu tư, phát triển hạ tầng khu công nghiệp tại Cuba.

Trước đó, cùng ngày 4/10, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernández cùng đoàn đại biểu cấp cao Cuba đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Hưng Yên. Tại buổi làm việc này, đoàn công tác của Cuba và tỉnh Hưng Yên đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, điều hành, quản lý nhà nước, quản trị bộ máy; cũng như phát triển nông nghiệp công nghệ cao…

Chủ tịch Quốc hội Cuba thăm, làm việc tại Hưng Yên, ngày 4/10. Ảnh: TTXVN