Cuba đưa ra “đặc quyền” chưa từng có trong một lĩnh vực cho doanh nghiệp Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Cuba gặp gỡ các doanh nghiệp TP HCM. Ảnh: TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam (từ 30/9 – 5/10) của ông Esteban Lazo Hernández, Chủ tịch Quốc hội Cuba, Đoàn Chủ tịch Quốc hội Cuba và Doanh nghiệp TP HCM đã có buổi gặp gỡ vào ngày 3/10.

Trong cuộc gặp này, lãnh đạo Cuba cho biết, Việt Nam là đối tác quan trọng tại châu Á, cũng là nhà đầu tư chủ chốt của Cuba. Trong chiến lược khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2025 - 2030, quốc gia này kêu gọi doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh đầu tư vào những lĩnh vực mà hai bên có nhu cầu và tiềm năng phát triển như nông nghiệp, dược phẩm, công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm, du lịch, công nghệ...

Cuba đưa ra "đặc quyền" gì cho doanh nghiệp Việt Nam?

Chủ tịch Quốc hội Cuba cùng đoàn công tác gặp gỡ trao đổi với các doanh nghiệp Việt Nam. Ảnh: NN&MT

Theo lãnh đạo Cuba, để thu hút thêm nhiều doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Cuba, điều quan trọng là doanh nghiệp đã và đang hiện diện ở thị trường này phải hoạt động hiệu quả.

Trên thực tế, Chính phủ Cuba đang tích cực xem xét cũng như đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, đặc biệt về tài chính. Chẳng hạn, một số thủ tục hành chính còn rườm rà sẽ được tiến hành xử lý trong thời gian tới để đẩy nhanh tiến độ đầu tư.

Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández cho biết, hiện nay, mô hình thí điểm hợp tác sản xuất lúa gạo của Việt Nam đã được triển khai với diện tích hơn 1.000 ha, áp dụng giống, vật tư và kỹ thuật canh tác từ Việt Nam, đạt được năng suất 7,3 tấn/ha. Con số này cao hơn nhiều so với năng suất trung bình hiện nay của Cuba.

Trong thời gian tới, Cuba mong muốn có thể nhân rộng mô hình canh tác này nhằm cải thiện năng suất lúa của người dân trên cả nước, cũng như chủ động đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.

Đáng chú ý, lãnh đạo Cuba cho biết, quốc gia này đã cấp quyền sử dụng đất nông nghiệp miễn phí, không thu tiền; hiện nay còn rất nhiều diện tích đất bỏ hoang và sẵn sàng giao cho doanh nghiệp Việt Nam khai thác.

Không chỉ dừng lại ở sản xuất lúa gạo, lãnh đạo Cuba cho biết, các doanh nghiệp Việt có thể phát triển trồng cây có hạt, cây lương thực làm thức ăn chăn nuôi, và nếu hiệu quả sẽ tiến tới đầu tư sản xuất phân bón. Việc này để hình thành các chuỗi sản xuất nông nghiệp khép kín không chỉ phục vụ nhu cầu của người dân Cuba mà còn có thể mở rộng xuất khẩu sang các nước khu vực Caribbean và Mỹ Latinh. Đồng thời tận dụng lợi thế từ các hiệp định thương mại ưu đãi thuế mà Cuba tham gia.

Doanh nghiệp Việt có nhiều cơ hội lớn để đầu tư vào Cuba

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng chia sẻ tại cuộc gặp. Ảnh: SGGP

Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández cho biết, ngoài nông nghiệp, một lĩnh vực hợp tác khác được Cuba đặc biệt quan tâm là năng lượng sạch. Cuba đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ trọng điện mặt trời trong tổng sản lượng điện quốc gia sẽ tăng lên từ 25 - 26%. Ông Esteban Lazo Hernández nhấn mạnh rằng, Cuba chỉ có thể phát triển sản xuất nếu đảm bảo an ninh năng lượng. Đây là cơ hội lớn để các doanh nghiệp Việt tham gia lĩnh vực năng lượng tái tạo, một mũi nhọn gắn liền với chuyển đổi xanh, bền vững.

Bên cạnh nông nghiệp và năng lượng, Cuba cũng mở rộng cửa mời gọi doanh nghiệp ViệtNam đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác, chẳng hạn như chế biến thực phẩm, dược phẩm, công nghệ sinh học, dịch vụ y tế, hạ tầng năng lượng, viễn thông, du lịch, xây dựng, giao thông, công nghệ cao, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.

Về phía TP HCM, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP đnh giá cao chia sẻ của Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández về định hướng phát triển và chính sách thu hút đầu tư, đồng thời coi đây là nguồn động viên lớn cho doanh nghiệp TP HCM nói riêng và Việt Nam nói chung.

Ông nhấn mạnh, TP HCM luôn sẵn sàng đồng hành, làm cầu nối để doanh nghiệp hai bên có thể tiếp cận thông tin, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội, đồng thời từng bước hiện thực hóa các kế hoạch hợp tác đầu tư.

Lãnh đạo TP HCM bày tỏ, với quyết tâm chính trị cao từ lãnh đạo hai nước, sự năng động của cộng đồng doanh nghiệp cùng tình hữu nghị truyền thống bền chặt, quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư giữa hai nước chắc chắn sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.