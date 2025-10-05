Việt Nam vừa lập một kỷ lục mới về tăng trưởng GDP

Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP

Thông tin này được Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nêu tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương tháng 9/2025 , sáng 5/10.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng tiếp tục tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật và toàn diện.

Cụ thể, GDP quý III của Việt Nam ước tăng 8,22%. Lãnh đạo Bộ Tài chính nhấn mạnh, nếu loại trừ năm 2022 với tốc độ tăng trưởng phục hồi do đại dịch Covid-19, đây là mức tăng trưởng cao nhất trong cùng kỳ từ năm 2011 đến nay. Trong đó, giá trị tăng thêm của khu vực nông, lâm, thủy sản là 3,74%; khu vực công nghiệp và xây dựng 9,46%; dịch vụ là 8,54%. Tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm của nước ta đạt 7,84% so với cùng kỳ, trong đó tăng trưởng 3 khu vực lần lượt là 3,83%, 8,69% và 8,48%

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, tăng trưởng kinh tế bám sát kịch bản cả năm 8% khi thực hiện đồng bộ các giải pháp đặt ra.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng báo cáo tại Hội nghị. Ảnh: VGP

Không chỉ GDP tăng trưởng cao, trong 9 tháng qua, sản xuất kinh doanh, các động lực tăng trưởng tiếp tục được thúc đẩy và làm mới, giữ vững đà tăng trưởng tích cực. Hơn nữa, tăng trưởng nông nghiệp và dịch vụ duy trì đà tăng khá trong bối cảnh chịu nhiều ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, đặc biệt là trong tháng 9 và quý III. Công nghiệp khai khoáng trong quý III của nước ta có xu hướng phục hồi trở lại, khi ttăng 9,8%; công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực dẫn dắt tăng trưởng, với quý III tăng khoảng 10%, 9 tháng tăng 9,92%, đạt kịch bản (9,9%).

Ngoài ra, theo báo cáo của Bộ Tài chính, CPI tháng 9 tăng 3,38% so với cùng kỳ, 9 tháng tăng 3,27%. Nhà điều hành vẫn tiếp tục kiểm soát tốt nguồn cung, giá cả tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Đáng chú ý, trong 9 tháng qua, tín dụng tăng trưởng cao, mặt bằng lãi suất cho vay mới tiếp tục xu hướng giảm. Đồng thời, thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục phát triển sôi động.

Thu ngân sách Nhà nước trong 9 tháng đạt 1,92 triệu tỷ đồng, bằng 97,9% dự toán, tăng 30,5% so với cùng kỳ.

Trong tháng 9, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động ạt 27.500 doanh nghiệp, tăng 55,6% so với cùng kỳ; 9 tháng đạt trên 231.300 doanh nghiệp, tăng 26,4%. Tổng số vốn tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động là 3,3 triệu tỷ đồng, tăng 186,5%.

Nền kinh tế Việt Nam vẫn phải đối mặt với một số khó khăn﻿

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực trong 9 tháng đầu năm nay, nhưng Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cũng thừa nhận nền kinh tế nước ta vẫn phải đối mặt với một số khó khăn, chịu nhiều sức ép từ bên ngoài và các động lực tăng trưởng mới cần thời gian chuyển biến. Trong khi đó, việc hoàn thiện thể chế, pháp luật vẫn chưa theo kịp yêu cầu phát triển; thiên tai xảy ra liên tục trên phạm vi rộng, gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương, dự báo có diễn biến phức tạp trong những tháng cuối năm.

Do đó, Bộ Tài chính đề xuất các cơ quan chuẩn bị kỹ các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội Kỳ họp thứ 10, làm tốt việc tiếp thu, giải trình, tạo đồng thuận cao và tổ chức thi hành ngay sau khi được Quốc hội thông qua.

Bên cạnh đó, bộ ngành, địa phương cần đẩy mạnh xuất khẩu, phát triển thương mại hài hòa, bền vững; tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật, cỉa cách thủ tục hành chính; thúc đẩy đầu tư, kích cầu tiêu dùng, phát triển các động lực tăng trưởng mới, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số...

Việt Nam phấn đấu tăng trưởng GDP đạt 8,3 - 8,5%

Thủ tướng chủ trì Hội nghị. Ảnh: VGP

Tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam đã đi qua 3/4 thời gian năm 2025 trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, rủi ro gia tăng, với tình trạng xung đột, bất ổn kéo dài tại một số khu vực, trong đó có ASEAN. Hơn nữa, cạnh tranh chiến lược, xung đột thương mại căng thẳng, tăng trưởng kinh tế toàn cầu suy giảm; đồng thời thị trường tài chính, tiền tệ thế giới biến động mạnh, tiềm ẩn nhiều rủi ro; nợ công nhiều nước tăng cao; giá vàng thế giới tăng mạnh, đạt kỷ lục mới.

Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, tình hình kinh tế - xã hội nhìn chung tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước, tính chung 9 tháng năm 2025 tốt hơn cùng kỳ năm 2024. Trong đó, kinh tế vĩ mô tiếp tụ ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm, tăng trưởng được thúc đẩy mạnh mẽ...

Thế nhưng, Thủ tướng nêu rõ, chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận còn nhiều hạn chế, khó khăn, thách thức, nổi bật là tác động, ảnh hưởng từ bên ngoài rất lớn, các thị trường truyền thống bị thu hẹp; sức ép điều hành vĩ mô; các động lực tăng trưởng truyền thống chưa đạt kỳ vọng, các động lực mới cần thời gian phát huy hiệu quả; mô hình chính quyền địa phương 2 cấp còn một số khó khăn, vướng mắc; xảy ra liên tiếp các cơn bão lớn, mưa lớn kéo dài, gây thiệt hại nặng nề.

Tại Hội nghị, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các đại biểu tập trung phân tích bối cảnh, diễn biến mới và tác động đến Việt Nam. Thủ tướng đề nghị thảo luận, xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm phấn đấu tăng trưởng GDP đạt 8,3 - 8,5%, gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn.