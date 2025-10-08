Chính thức: Hà Nội khởi công cây cầu hơn 7.300 tỷ bắc qua sông Hồng, dự kiến hoàn thành năm 2027

Hà Nội vừa khởi công dự án cầu Thượng Cát. Ảnh: VGP

Đây là dự án cầu Thượng Cát.

Sáng nay (8/10), UBND TP Hà Nội đã tổ chức lễ khởi công dự án thành phần 2, đầu tư xây dựng cầu Thượng Cát và đường dẫn hai đầu cầu.

Tại lễ khởi công, ông Ngô Ngọc Vân, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội, cho biết dự án được triển khai nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông theo quy hoạch, phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày, giảm ùn tắc và đồng thời thúc đẩy hình thành các khu đô thị mới trong khu vực.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Dự án cầu Thượng Cát có điểm đầu tại km3+504 (đường Kỳ Vũ, phường Thượng Cát) và điểm cuối tại km8+731 (quốc lộ 23B, xã Thiên Lộc).

Dự án này gồm cầu và đường hai đầu cầu, có tổng chiều dài là 5,226 km. Trong đó, chiều dài đường dẫn 1.321 m, chiều dài cầu 3.904,6 m, chiều rộng mặt cầu là 35m, đảm bảo 8 làn xe (gồm 6 làn xe cơ giới và 2 làn thô sơ; mỗi bên cầu 4 làn).

Tổng mức đầu tư của dự án cầu Thượng Cát là hơn 7.300 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Hà Nội, dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

Cầu Thượng Cát sẽ được xây dựng với kết cấu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực vĩnh cửu. Đáng chú ý, kiến trúc cầu chính phía trên là dây văng, với biểu tượng là cánh chim hòa bình đang bay lên.

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn phát biểu tại lễ khởi công.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, cầu Thượng Cát là cây cầu qua sông Hồng thứ 6 được khởi công trong năm 2025. Dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển khu vực phía Bắc sông Hồng, kết nối đô thị trung tâm, góp phần hoàn chỉnh tuyến đường Vành đai 3,5.

Khi hoàn thành và đi vào hoạt động, cầu Thượng Cát được kỳ vọng không chỉ là tuyến giao thông huyết mạch mà còn là "đòn bẩy" cho phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời góp phần chia sẻ lưu lượng với tuyến Vành đai 3, mở ra hướng phát triển bền vững cho các khu vực Bắc Từ Liêm, Đông Anh, Mê Linh và vùng phụ cận của Thủ đô.

Dự án trọng điểm của TP Hà Nội

Cầu Thượng Cát có thiết kế với biểu tượng cánh chim bay lên.

Cầu Thượng Cát là dự án trọng điểm, thuộc chương trình của Thành ủy Hà Nội về chỉnh trang, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025.

Phó Chủ TP Hà Nội đề nghị, ngay sau lễ khởi công, các sở, ngành, chính quyền địa phương cần phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư. Cùng với đó, ác nhà thầu phải huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, an toàn, đảm bảo tiến độ, chất lượng, kỹ thuật và mỹ thuật công trình.

Trước đó, TP Hà Nội đã khởi công 5 cầu qua sông Hồng, trong đó có cầu: Tứ Liên, Hồng Hà, Vân Phúc, Ngọc Hồi… Đây cũng là các công trình có tính kết nối giao thông cao, giúp giảm ùn tắc, quá tải cho các cầu qua sông Hồng hiện tại.

(Ảnh: UBND TP Hà Nội)﻿