Việt Nam có một “tiểu Lưu Diệc Phi” xinh sang khó cưỡng, mới 13 tuổi đã sở hữu thần thái khó ai bì kịp

Hành trình nhan sắc của mỹ nhân 13 tuổi này khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa.

Chỉ xuất hiện vài giây trong đoạn clip hậu trường chụp hình studio, Cherry Nguyễn Hà Hải My, con gái của đạo diễn Lý Hải và Minh Hà, đã nhanh chóng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Ở tuổi 13, cô bé gây ấn tượng với nhan sắc trong trẻo cùng thần thái vượt xa lứa tuổi, khiến nhiều khán giả tin rằng Vbiz đang có thêm một "hạt giống" sáng giá cho thế hệ mỹ nhân tương lai.

Cherry Hải My khoe visual xinh yêu ở tuổi 13

Trong đoạn clip, Cherry diện thiết kế váy trắng trễ vai điểm xuyết lông vũ mềm mại, tôn lên vẻ đẹp thanh khiết như một nàng công chúa. Gương mặt trái xoan nhỏ nhắn với đường nét hài hòa, đôi mắt dài, sống mũi thanh tú cùng đôi môi nhỏ xinh tạo nên tổng thể gương mặt dịu dàng, đậm chất điện ảnh. Làn da trắng mịn kết hợp với mái tóc đen dài buông tự nhiên càng làm nổi bật vẻ đẹp mong manh, thuần khiết của ái nữ nhà Lý Hải.

Dù chỉ ngồi tạo dáng đơn giản trước ống kính, Cherry vẫn toát lên thần thái điềm tĩnh và cuốn hút. Ánh mắt nhẹ nhàng, biểu cảm lạnh vừa đủ cùng phong thái khá tự nhiên giúp cô bé trông như một người mẫu ảnh chuyên nghiệp. Nhiều người nhận xét Cherry sở hữu khí chất thoát tục, trang điểm nhẹ nhàng cũng đủ tôn lên nhan sắc xinh đẹptự nhiên của cô bé.

Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ, cộng đồng mạng dành nhiều lời khen cho nhan sắc của Cherry Nguyễn Hà Hải My. Không ít ý kiến cho rằng cô bé sở hữu vẻ đẹp và khí chất không kém "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi. Bên cạnh đó, nhiều khán giả cũng nhận xét Cherry thừa hưởng những đường nét nổi bật từ cả Lý Hải lẫn Minh Hà, đồng thời dự đoán nếu theo đuổi nghệ thuật trong tương lai, cô bé hoàn toàn có tiềm năng trở thành một trong những mỹ nhân nổi bật của Vbiz. Ở tuổi 13, việc đã sở hữu ngoại hình nổi bật cùng phong thái tự tin trước ống kính cũng được xem là lợi thế lớn, khiến công chúng càng thêm tò mò về chặng đường trưởng thành của ái nữ nhà Lý Hải.

Một số bình luận của netizen: - Hồi nhỏ ai cũng chê bé xấu này kia rồi bây giờ bé lớn dậy thì mạnh ai nấy khen. - Tui nhìn ra Lưu Diệc Phi hồi 16-17 tuổi. - Bé này có nét rất đặc biệt luôn, ngắm mãi không chán. - Sao tui thấy hình ảnh vừa Lưu Diệc Phi vừa Nam Phương Hoàng hậu ta. - Cherry thần thái quá, nhìn 1 lần là ấn tượng luôn rồi.

Cherry Nguyễn Hà Hải My sinh năm 2013, là con gái thứ hai của đạo diễn Lý Hải và nhà sản xuất Minh Hà. Dù chưa chính thức bước chân vào showbiz, cô bé đã sớm được khán giả biết đến thông qua những lần xuất hiện cùng gia đình tại các sự kiện quảng bá phim Lật Mặt cũng như trên mạng xã hội của bố mẹ.

Khác với nhiều sao nhí hoạt động nghệ thuật từ sớm, Cherry hiện vẫn ưu tiên việc học. Theo chia sẻ từ gia đình, cô bé theo học tại một trường công lập ở TP.HCM và được tạo điều kiện phát triển toàn diện các năng khiếu thay vì định hướng trở thành diễn viên từ nhỏ. Cherry đặc biệt yêu thích nhảy múa, âm nhạc, thời trang, hội họa và có khả năng ngoại ngữ tốt. Năm 2025, cô từng cùng nhóm bạn giành giải A ở một cuộc thi nhảy của trường, đồng thời gây chú ý với nhiều video trình diễn vũ đạo trên mạng xã hội.

Bên cạnh việc đồng hành cùng bố mẹ trong các buổi giao lưu khán giả của loạt phim Lật Mặt, Cherry cũng nhiều lần xuất hiện trên sân khấu ra mắt phim, tham gia các tiết mục biểu diễn và thường xuyên được khen ngợi bởi sự tự tin trước ống kính. Từ năm 2025 đến nay, cô bé ngày càng "trổ mã", sở hữu chiều cao nổi bật cùng gương mặt thanh tú, liên tục trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện trong các bộ ảnh hay clip hậu trường được Minh Hà chia sẻ.

Đến năm 2026, khi bước sang tuổi 13, Cherry tiếp tục thu hút sự quan tâm của công chúng nhờ nhan sắc ngày càng trưởng thành và thần thái nổi bật. Dù gia đình chưa xác nhận định hướng cho con theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp, ái nữ nhà Lý Hải vẫn được nhiều khán giả đánh giá là gương mặt giàu tiềm năng của thế hệ Gen Alpha nhờ ngoại hình sáng, khả năng trình diễn cùng sự tự tin trước máy quay.