Việt Nam có một lĩnh vực đứng đầu ASEAN

Mới đây, Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng thay mặt Đảng bộ Công Thương trình bày tham luận về phát triển công nghiệp và thương mại tại Đại hội Đảng 14. Theo ông Hùng, lĩnh vực năng lượng phát triển mạnh mẽ, vươn lên đứng đầu khu vực Đông Nam Á về quy mô hệ thống điện .

Đến cuối 2025, tổng công suất nguồn điện toàn hệ thống (không gồm công suất nhập khẩu điện) đạt khoảng 87.600 MW, tăng khoảng 6.400 MW so với năm 2024. Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia 2021-2030 (Quy hoạch điện VIII) điều chỉnh đặt mục tiêu bảo đảm cung ứng đủ điện cho yêu cầu tăng trưởng GDP bình quân 10% mỗi năm giai đoạn 2026-2030, và khoảng 7,5% thời kỳ 2031-2050. Theo đó, tổng công suất các nhà máy điện phục vụ nhu cầu trong nước (không gồm xuất khẩu) là 183.291-236.363 MW.

Ước tính, tổng vốn đầu tư phát triển nguồn và lưới điện truyền tải khoảng 136,3 tỷ USD giai đoạn 2026-2030 và cần thêm 130 tỷ USD những năm 2031-2035.

Từ 2036 đến 2050, Việt Nam tiếp tục cần đầu tư thêm 569,1 tỷ USD cho hoạt động này.

Hồi tháng 8 năm ngoái, Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng APEC lần thứ 15 (EMM 15), Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long chia sẻ để đảm bảo cung ứng điện các năm tới với mục tiêu tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2025 đạt trên 8% và giai đoạn 2026-2030 đạt mức hai con số, việc rà soát, đánh giá khả năng phát triển các loại hình nguồn điện, điều chỉnh cơ cấu nguồn điện đặc biệt giai đoạn đến năm 2030, trong đó ưu tiên phát triển nguồn điện có thời gian thực hiện nhanh để kịp thời đáp ứng nhu cầu phụ tải là cần thiết.

Trong khi đó, hệ thống điện Việt Nam hiện nay đứng số 1 Đông Nam Á và nằm trong top 20 hệ thống điện lớn nhất trên thế giới về quy mô công suất và ngày càng phải đối mặt với nhiều thách thức, vấn đề mới trong vận hành khi có sự thâm nhập cao của các nguồn năng lượng tái tạo gió và mặt trời.