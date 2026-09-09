Ít nhất 11 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương sau khi một trận lở tuyết bất ngờ ập xuống nhóm người leo núi tại khu vực Kabardino-Balkaria, thuộc vùng Bắc Kavkaz của Nga.

Theo lực lượng dịch vụ khẩn cấp địa phương, vụ lở tuyết xảy ra vào khoảng 17h ngày 6/9 (giờ địa phương), trên núi Mizhirgi, một trong những đỉnh núi cao nhất vùng Bắc Kavkaz. Thời điểm xảy ra sự cố, một nhóm gồm 33 người đang leo núi.

Clip: CNN

Đến 9h sáng ngày 7/9 (giờ địa phương), 10 người trong nhóm đã tự tìm được đường xuống núi. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ vẫn chưa xác định được tung tích của 6 người khác.

Hơn 50 nhân viên cứu hộ đã được huy động tham gia chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn. Tuy nhiên, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở, trong khi nguy cơ xảy ra thêm các vụ lở tuyết vẫn ở mức cao.

Lực lượng chức năng tiếp tục triển khai tìm kiếm những người còn mất tích.