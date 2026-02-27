Việt Nam có "kho báu" thuộc top lớn nhất Đông Nam Á, Bộ Công an trực tiếp làm, Thủ tướng giao nhiệm vụ gì?

Thủ tướng phát biểu chỉ đạo tại phiên họp chiều 25/2. Ảnh: VGP

"Kho báu" này chính là Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Thông tin này được Thủ tướng Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, đề cập tới khi chủ trì phiên họp lần thứ nhất năm 2026 của Ban Chỉ đạo, chiều 25/2.

Tại phiên họp, bên cạnh việc ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công cuộc phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, Thủ tướng thẳng thắn cho rằng còn nhiều tồn đọng, bất cập. Trong đó, điển hình là tình trạng dữ liệu còn phân tán; tiến độ xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành còn chậm, ảnh hưởng trực tiếp đến việc khai thác dữ liệu phục vụ cải cách thủ tục hành chính, hạ tầng số phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và tốc độ tăng trưởng kinh tế (như 5G chưa được phủ sóng toàn dân, chưa có những trung tâm dữ liệu lớn...).

Phát biểu kết luận tại phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh cần hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách đột phá, nhất là kinh tế dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Thủ tướng giao Bộ Công an nghiên cứu, xây dựng trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành về Nghị định về cơ chế đột phá phát triển của Trung tâm Sáng tạo, khai thác dữ liệu thuộc Trung tâm Dữ liệu quốc gia, hoàn thành trong quý I/2026; cơ chế về tổ chức, hoạt động của Sàn dữ liệu, hoàn thành trong quý II/2026; cơ chế, chính sách phát triển kinh tế dữ liệu, hoàn thành trong quý III/2026.

Đồng thời, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công an xây dựng khung pháp lý về định giá dữ liệu, phí, giá khai thác dữ liệu từ Trung tâm Dữ liệu quốc gia, chính sách ưu đãi thuế, vốn cho doanh nghiệp có hoạt động liên quan tới dữ liệu, hoàn thành trong tháng 6/2026.

Thủ tướng giao Bộ Công an nhanh chóng đưa Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 vận hành chính thức. Ảnh: VGP

Một nội dung khác được Thủ tướng nhấn mạnh là đẩy mạnh xây dựng và phát triển hạ tầng số và các cơ sở dữ liệu quan trọng cần phải làm ngay, tạo nền tảng thúc đẩy kinh tế số phát triển mạnh mẽ, sâu rộng.

Về vấn đề này, Thủ tướng nêu rõ, cơ sở dữ liệu về an sinh xã hội do Bộ Nội vụ chủ trì, hoàn thành trong tháng 6/2026. Cơ sở dữ liệu thanh tra kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức do Thanh tra Chính phủ chủ trì, hoàn thành trong tháng 6/2026. Cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính do Bộ Công an chủ trì, hoàn thành trong quý IV/2026, Ngoài ra, cơ sở dữ liệu ngành nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, hoàn thành trong quý III/2026. Cơ sở dữ liệu ngành y tế do Bộ Y tế chủ trì, hoàn thành trong quý III/2026.

Đặc biệt, Thủ tướng giao Bộ Công an nhanh chóng đưa Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 vận hành chính thức; Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp dán nhãn dữ liệu, dữ liệu hóa, phục vụ xây dựng các nền tảng AI tự chủ của Việt Nam trong năm 2026.

Liên quan vấn đề nguồn lực, người đứng đầu Chính phủ lưu ý phải đảm bảo nguồn lực, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để phát triển nền kinh tế số. Thủ tướng giao Bộ Tài chính rà soát, bố trí ngân sách tập trung cho các nhiệm vụ trọng điểm ngay trong quý I/2026, nhằm bảo đảm duy trì tối thiểu 3% tổng chi ngân sách Nhà nước hằng năm cho chuyển đổi số.

Trung tâm dữ liệu quốc gia của Việt Nam thuộc top lớn nhất Đông Nam Á

Thủ tướng và các đại biểu ấn nút khai trương Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1. Ảnh: VGP

Ngày 18/8/2025, Bộ Công an khánh thành Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 1, với tổng giá trị hơn 16.800 tỷ đồng. Đây là một trong những trung tâm dữ liệu lớn nhất và hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á.

Trung tâm Dữ liệu quốc gia của Việt Nam được xây dựng trên diện tích hơn 20 ha tại khu vực Láng - Hòa Lạc, với quy mô 1.300 tủ racks (phản ánh mức độ lớn mạnh của hạ tầng), là một trong những trung tâm lớn nhất Đông Nam Á. Đây là trung tâm cấp quốc gia đầu tiên được cấp các chứng chỉ quốc tế với mức độ cao nhất, nhằm đáp ứng khả năng chống chịu thảm họa và an ninh, an toàn ở mức cao.

Tổng mức đầu tư của Trung tâm là khoảng 18.000 tỷ đồng, nhưng thực tế các gói thầu chỉ 16.800 tỷ đồng, giúp tiết kiệm gần 1.200 tỷ đồng - hơn 7%. Thủ tướng khen ngợi Bộ Công an đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó; đồng thời đảm bảo đúng yêu cầu, tiến độ và tiết kiệm được kinh phí.

Tại lễ khánh thành, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Trung tâm phải là "trái tim" của chuyển đổi số quốc gia, đồng thời tiên phong trong kết nối, chia sẻ và mở dữ liệu; từ đó tạo ra một hệ sinh thái dữ liệu an toàn, tin cậy để mọi thành phần có thể khai thác và sử dụng hiệu quả.

Dữ liệu tại Trung tâm dữ liệu quốc gia sẽ được coi là nền tảng cốt lõi cung cấp các dịch vụ liên quan của đất nước. Ảnh minh họa

Theo Bộ Công an thông tin, với thiết kế, xây dựng đạt chuẩn, Trung tâm Dữ liệu quốc gia sẽ cung cấp hạ tầng nhà trạm, hạ tầng nền tảng điện toán đám mây cho các cơ quan, tổ chức; qua đó đảm bảo đồng bộ, hiện đại, bảo mật cao, tránh lãng phí. Đặc biệt, dữ liệu tại Trung tâm dữ liệu quốc gia sẽ được coi là nền tảng cốt lõi cung cấp các dịch vụ liên quan, nhằm hỗ trợ hoạch định chính sách, kiến tạo phát triển, xây dựng Chính phủ số, xã hội số và kinh tế số và bảo đảm quốc phòng an ninh.

Được biết, FPT cùng liên danh Aurecon, TwoG là đơn vị tư vấn thiết kế, đóng góp vào dấu mốc Trung tâm dữ liệu quốc gia đạt chứng chỉ Uptime Tier IV giai đoạn thiết kế. Đây cũng là chứng chỉ mức độ khó nhất với tiêu chuẩn của một trung tâm dữ liệu.