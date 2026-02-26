Thủ tướng Hun Manet tuyên bố loại bỏ một thứ để bảo vệ nền kinh tế Campuchia

Thủ tướng Campuchia khẳng định Chính phủ nước này quyết tâm loại bỏ các trung tâm lừa đảo. Ảnh: AFP

Đó là các trung tâm lừa đảo.

Ngày 25/2, trong cuộc phỏng vấn hiếm hoi với truyền thông quốc tế trong chuyến thăm Brussels (Bỉ), Thủ tướng Hun Manet thừa nhận rằng, các trung tâm lừa đảo trực tuyến đang hoạt động tại Campuchia không chỉ làm tổn hại đến danh tiếng quốc gia mà còn phá hoại nền kinh tế chân chính của đất nước.

Theo Thủ tướng Hun Manet, các mạng lừa đảo trực tuyến như một phần của "nền kinh tế đen" đang gây hại cho ngành du lịch và đầu tư nước ngoài. Ông cũng nhấn mạnh điều này đã gây ấn tượng xấu đến hình ảnh của đất nước Campuchia và đây chính là lý do tại sao Campuchia cần phải loại bỏ vấn nạn này.

Theo AFP, các chuyên gia cho biết, hiện có hàng chục trung tâm lừa đảo ở Campuchia, với khoảng 100.000 người tham gia thực hiện các hành vi lừa đảo trực tuyến. Trong đó, nhiều người là nạn nhân bị buôn bán, ép buộc. Ban đầu, các nhóm này chủ yếu nhắm vào những người nói tiếng Trung Quốc. Nhưng sau đó, họ mở rộng quy mô sang nhiều ngôn ngữ khác nhằm vơ vét tiền của các nạn nhân trên khắp thế giới.

Theo một báo cáo năm 2024 từ Viện Hòa bình Mỹ ước tính rằng, lợi nhuận từ hoạt động lừa đảo trực tuyến tại Campuchia lên tới hơn 12,5 tỷ USD mỗi năm, tương đương với 50% GDP của quốc gia này.

Thủ tướng Hun Manet thừa nhận rằng các trung tâm lừa đảo có thể có một số tác động trực tiếp đối với lĩnh vực bất động sản và một số khoản đầu tư. Tuy nhiên, ông khẳng định phần lớn lợi nhuận từ các hoạt động này không chảy vào ngân sách của chính phủ Campuchia.

Đồng thời, Thủ tướng Hun Manet bác bỏ những tuyên bố cho rằng nền kinh tế Campuchia phụ thuộc vào các hoạt động bất hợp pháp. Thay vào đó, ông khẳng định nền kinh tế nước này dựa vào những lĩnh vực thuần túy như du lịch, sản xuất và các lĩnh vực khác.

Trên thực tế, để đối phó với vấn đề này, Chính phủ Campuchia cũng đã triển khai một chiến dịch trấn áp mạnh mẽ nhằm loại bỏ các trung tâm lừa đảo, đồng thời giải cứu hàng nghìn công nhân từ các trung tâm lừa đảo ở Campuchia và Myanmar. Nhiều trong số đó đã được đưa về nước.

"Lừa đảo trực tuyến ở Campuchia đã giảm 50%"

Hình ảnh trong một đợt truy quét trung tâm lừa đảo toàn quốc tại Campuchia. Ảnh: Khmer Times

Cùng ngày 25/2, chia sẻ với Bloomberg hôm 25/2, ông Chhay Sinarith - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban phòng, chống lừa đảo trực tuyến Campuchia cho hay, vấn nạn lừa đảo trực tuyến đã giảm 50%. Đồng thời, giới chức cũng đang điều tra hơn 100 vụ lừa đảo trực tuyến, bao gồm truy vết dòng tiền và tài sản cá nhân.

Theo Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban phòng, chống lừa đảo trực tuyến Campuchia, nhà chức trách đặt mục tiêu xử lý toàn bộ các đường dây còn lại trước tháng 4.

Trước đó, trong tháng 1/2026, Thủ tướng Campuchia khẳng định đấu tranh chống lừa đảo trực tuyến là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chính phủ nước này trong giai đoạn hiện nay để bảo đảm an ninh, trật tự xã hội và cuộc sống bình yên cho người dân.

Theo Thủ tướng Hun Manet, Chính phủ Campuchia cũng đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt và đạt được những kết quả tích cực trong thời gian gần đây. Điều này thể hiện cam kết chính trị rõ ràng của nước này trong cuộc chiến phòng, chống tội phạm lừa đảo trực tuyến.

Thủ tướng Campuchia không biết Chen Zhi là kẻ cầm đầu tổ chức lừa đảo

Năm 2025, hàng nghìn người được giải cứu khỏi các trung tâm lừa đảo ở Myanmar và Campuchia để hồi hương sau chiến dịch truy quét quy mô lớn. Cuộc truy quét này đã giúp bắt được Chen Zhi, người bị cáo buộc là ông trùm mạng lưới lừa đảo và cũng từng được xem là doanh nhân nổi tiếng ở Campuchia.

"Chúng tôi không hề biết ông ta là kẻ cầm đầu", Thủ tướng Hun Manet cho biết. Theo Thủ tướng Campuchia, việc kiểm tra lý lịch không cho thấy dấu hiệu khả nghi nào về Chen Zhi. Đồng thời, ông lưu ý rằng tập đoàn Prince Group của Chen Zhi, vốn có mặt tại nhiều quốc gia, không chỉ riêng ở Campuchia.

Thủ tướng Hun Manet cũng khẳng định Campuchia không biết về những hoạt động mờ ám của Tập đoàn Prince Group và các nhà chức trách nước này ngay lập tức hành động khi nắm được thông tin về những cáo buộc sai phạm.

Trên thực tế, kể từ khoảng năm 2015, Tập đoàn Prince Group hoạt động tại hơn 30 quốc gia dưới vỏ bọc doanh nghiệp bất động sản, dịch vụ tài chính và tiêu dùng hợp pháp. Trước khi các cáo buộc được đưa ra, đối với Campuchia, Chen Zhi "chỉ là một doanh nhân, đóng góp cho nền kinh tế".