Tin vui cho người có thu nhập từ 20 triệu đồng/tháng ở Việt Nam

Thủ tướng phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: VGP

Sáng nay (26/2), Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, chủ trì Phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo để rà soát, đánh giá thực hiện các nhiệm vụ đề ra tại Phiên họp thứ 5, đặc biệt là thảo luận về chính sách cho phân khúc nhà ở đối với người có thu nhập trung bình.

Tại phiên họp, Thủ tướng cho biết, trong năm 2025, Chính phủ đã chỉ đạo rất quyết liệt, đưa ra những chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phát triển nhà ở, nhất là nhà ở xã hội. Theo đó, nước ta đã hoàn thành hơn 100 nghìn căn nhà xã hội, hướng tới hoàn thành 1 triệu căn nhà ở xã hội vào năm 2028, sớm hơn dự kiến 2 năm. Nhưng thực tiễn đặt ra yêu cầu mới, đặc biệt là nhu cầu về nhà ở đối với các đối tượng thu nhập trung bình từ 20 triệu đồng/tháng.

Do đó, Thủ tướng cho rằng cần phát triển đa dạng phân khúc nhà ở, đặc biệt nhà thương mại vừa túi tiền, kèm hạ tầng đầy đủ và đồng bộ. Mục tiêu chính là tăng cung, giảm giá thành để người dân tiếp cận nhà ở công bằng và minh bạch.

Thủ tướng chủ trì phiên họp, sáng 26/2. Ảnh: VGP

Đáng chú ý, bên cạnh tăng nguồn cung đúng phân khúc nhà đa số người dân cần, theo người đứng đầu Chính phủ, Việt Nam cần phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) nhằm tối ưu sử dụng đất, giảm ùn tắc và nâng chất lượng đô thị. Đồng thời, nhà điều hành cũng cần dành nguồn tín dụng ưu đãi cho các dự án nhà ở thương mại có giá phù hợp với nhu cầu người dân.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần "không lãng phí một ngày; không chậm trễ một tuần; không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng; không để bị động trong một năm", và khẩn trương có chính sách đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong lĩnh vực này.

Nghiên cứu mở rộng nhóm được mua nhà ở xã hội ở Việt Nam

Thủ tướng phát biểu kết luận tại phiên họp về nhà ở xã hội. Ảnh: VGP

Kết luận tại phiên họp, bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng nêu rõ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như cung bất động sản tăng nhưng giá chưa giảm; chất lượng nguồn cung chưa phù hợp; 6 địa phương chưa kiện toàn Ban Chỉ đạo; việc vận hành Quỹ nhà ở tại một số địa phương chưa mang lại hiệu quả cao; công tác chia sẻ dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản giữa các Bộ, ngành chưa đồng bộ.

Đáng chú ý, theo Thủ tướng, việc giải ngân Chương trình tín dụng 145.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội mới đạt được 12,4% (khoảng 18.000 tỷ đồng), chưa đạt kỳ vọng. Hơn nữa, thủ tục liên quan đến xác nhận điều kiện về thu nhập đối với người thu nhập thấp khu vực đô thị không có hợp đồng lao động còn lúng túng trong thực hiện ở cấp cơ sở. Cùng với đó, một số khu vực có hiện tượng tăng giá bất động sản đột biến chưa kiểm soát được.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì tổng kết chương trình phát triển nhà ở xã hội và nghiên cứu mở rộng nhóm được mua loại nhà này. Đồng thời, các địa phương được yêu cầu chủ động bố trí ngân sách cho bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch phát triển nhà xã hội. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước tăng giải ngân tín dụng lĩnh vực này, ưu tiên người trẻ dưới 35 tuổi.

Thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, mục tiêu là bảo đảm mọi người dân được tiếp cận nhà ở một cách bình đẳng, công khai, minh bạch, phù hợp thu nhập; tăng nguồn cung bất động sản, nhà ở các phân khúc; giảm giá thành sản phẩm; thủ tục, quy trình thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng cũng lưu ý các bộ ngành xử lý nghiêm, kịp thời trường hợp tiêu cực, môi giới trái phép, thao túng hồ sơ mua nhà ở xã hội; hoàn thành cơ sở dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung".