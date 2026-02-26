Lần đầu tiên VN đào tạo 5.000 nhân tài phát triển game để làm một việc có ảnh hưởng tới hàng triệu dân

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình truyền đạt chuyên đề "Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 79 và Nghị quyết số 80. Ảnh: VGP

Sáng qua (25/2), Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã trình bày Chương trình thực hiện Nghị quyết 79, 80.

Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã thiết kế 230 nhiệm vụ. Trong đó, có 99 nhiệm vụ triển khai Nghị quyết 79 và 131 nhiệm vụ triển khai Nghị quyết 80.

Đáng chú ý, trong lĩnh vực văn hóa, Phó Thủ tướng cho biết, phát triển nhân lực được đặt lên sớm với việc ban hành Chiến lược quốc gia phát triển nhân lực văn hóa nghệ thuật; triển khai chương trình đào tạo 5.000 người phát triển game giáo dục lịch sử.

Việt Nam sẽ triển khai chương trình đào tạo 5.000 người phát triển game để giáo dục lịch sử. Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, mỗi năm, Việt Nam sẽ cử 80 chuyên gia, nghệ sĩ đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài; đồng thời thực hiện Chương trình Tài năng Việt Nam giai đoạn 2026 - 2035 và các chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm về nền văn minh Việt Nam.

Ngoài ra, cùng với phát triển nhân lực, Chính phủ xây dựng và trình Quốc hội ban hành nghị quyết với các đột phá về mô hình hợp tác công tư trong thiết chế văn hóa, thể thao theo hướng đầu tư công - quản trị tư, đầu tư tư - sử dụng công; thành lập Quỹ văn hóa, nghệ thuật theo mô hình công tư. Phó Thủ tướng cho biế, nguồn lực tài chính tập trung cho đào tạo, đãi ngộ nhân tài, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đặt hàng sáng tạo tác phẩm, công trình nghệ thuật có giá trị cao.

Đặc biệt, theo Phó thủ tướng, chủ trương lấy ngày 24/11 hằng năm làm Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động nghỉ hưởng nguyên lương, sẽ được luật hóa. Đồng thời, Chính phủ xây dựng mới các luật về hoạt động nghệ thuật, văn học, bản quyền tác giả, công nghiệp văn hóa; sửa đổi Luật Xuất bản, Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa. Hơn nữa, các quy định về mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm hiện điều chỉnh bằng văn bản dưới luật cũng được rà soát, hoàn thiện nhằm khắc phục khoảng trống pháp lý.

Tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm cho văn hóa

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VGP

Về nhóm nhiệm vụ về nguồn lực, hạ tầng và nhân lực, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết, chương trình xác định các nhiệm vụ cụ thể là: Triển khai quyết liệt Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 đến 2035. Đồng thời, đổi mới cơ chế quản lý tài chính, bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước (NSNN) hằng năm cho lĩnh vực văn hóa và phân bổ theo hướng đầu tư trọng điểm gắn với hiệu quả đầu ra.

Hơn nữa, thiết lập cơ chế linh hoạt để huy động nguồn lực xã hội hóa dài hạn, minh bạch. Lập Bản đồ định hướng đầu tư hạ tầng văn hóa quốc gia, ưu tiên nguồn vốn cho các vùng trắng thiết chế cơ sở. Cùng với đó, tập trung đầu tư, hoàn thiện các thiết chế quy mô quốc gia bao gồm Bảo tàng quốc gia, Nhà hát quốc gia và trung tâm nghệ thuật quốc gia. Ngoài ra, xây dựng Đề án định giá kinh tế di sản để khai thác hiệu quả tài sản văn hóa số.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: TTXVN

Trong lĩnh vực hội nhập quốc tế về văn hóa, theo Phó Thủ tướng thông tin, Việt Nam lập hồ sơ đề cử thêm 5 di sản văn hóa, thiên nhiên thế giới; thành lập 1 - 3 trung tâm văn hóa Việt Nam tại các nước đối tác chiến lược; đồng thời ban hành Chiến lược văn hóa đối ngoại đến năm 2030, tầm nhìn 2045; triển khai chiến dịch truyền thông đa ngôn ngữ quảng bá hình ảnh quốc gia; hỗ trợ dịch và xuất bản 200 tác phẩm văn học nghệ thuật ra nước ngoài mỗi năm.