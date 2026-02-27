Ai là nhà thầu đảm nhận 40.000 tấn thép ở sân vận động top lớn nhất thế giới ở Việt Nam?

Tập đoàn Đại Dũng nhận thông báo trúng thầu sân vận động Trống Đồng.

Ngày 24/2 vừa qua, Tập đoàn Đại Dũng tổ chức Lễ khai xuân 2026 với chủ đề "Giải pháp vượt trội - Giá trị bền vững". Lễ khai xuân Bính Ngọ còn có sự hiện diện các đối tác lớn trong lĩnh vực kiểm toán như PWC, Delloite, các định chế tài chính hàng đầu Việt Nam như ACB, TCB… cùng khách hàng, đối tác đã đồng hành xuyên suốt với Tập đoàn Đại Dũng.

Buổi lễ cũng đánh dấu sự khởi đầu của Đại Dũng trong năm mới bằng 34 hợp đồng ký kết, nhận thông báo trúng thầu, với tổng trị giá lên đến 6.650 tỷ đồng.

Cụ thể, trong mảng kiến trúc - kết cấu thép, Tập đoàn Đại Dũng tham gia thi công kết cầu thép cho sân vận động Hưng Yên (với khối lượng khoảng 15.000 tấn, giá trị 750 tỷ đồng) và nhận thông báo trúng thầu sân vận động Trống Đồng (quy mô khoảng 40.000 tấn kết cấu thép, tổng giá trị 1.500 tỷ đồng). Với quy mô lên tới 135.000 chỗ ngồi, sân vận động Trống Đồng được xây dựng tại Hà Nội được kỳ vọng sẽ xác lập kỷ lục mới về sức chứa cũng như độ hiện đại trong lịch sử phát triển sân vận động toàn cầu.

Ngoài ra, trong lĩnh vực hàng không và công trình sự kiện quốc tế, Tập đoàn Đại Dũng đảm nhận các hạng mục kết cấu thép mái Nhà APEC S2 thuộc dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc và Trung tâm hội nghị Phú Quốc – APEC, với tổng khối lượng hơn 2.600 tấn, giá trị gần 200 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Đại Dũng còn trúng thầu nhiều gói thầu trong hạ tầng giao thông như dự án cầu An Biên và hạng mục kết cấu thép tại sân bay Quảng Trị.

Với mảng công nghiệp - năng lượng, Tập đoàn Đại Dũng tham gia gia công kết cấu thép cho nhà máy điện khí chu trình hỗn hợp 120MW; đồng thời triển khai thỏa thuận sản xuất cẩu cảng STS và RTG. Tập đoàn còn ký kết các hợp đồng trạm biến áp và đường dây 110kV tại khu vực miền Tây và miền Nam.

Tập đoàn Đại Dũng trúng thầu nhiều dự án lớn ngay từ đầu năm 2026. Ảnh: Báo Xây dựng

Tại sự kiện, ông Trịnh Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Đại Dũng Group, cho biết, trong năm 2025, Đại Dũng Group tiếp tục đạt mức tăng trưởng 2 con số, nối dài chuỗi tăng trưởng ấn tượng 5 năm. Tổng sản lượng tăng 27% so với cùng kỳ. Doanh thu của tập đoàn đạt 8.677 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, tính riêng năm 2025, Đại Dũng đã đẩy mạnh hoạt động đầu tư, với tổng mức 1.608 tỷ đồng, tăng 24% so với kế hoạch và tăng 58% so với cùng kỳ.

Lãnh đạo Đại Dũng Group cũng cho biết, tập đoàn đã triển khai hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp thế hệ mới (SAP S/4HANA) trên toàn hệ thống; đồng thời đầu tư các dây chuyền tự động hóa, robot hàn, công nghệ mạ kẽm nhúng nóng và sơn phủ thế hệ mới. Bên cạnh đó, một số nhà máy đã được thiết kế, vận hành theo tiêu chuẩn LEED Gold. Đây là những yếu tố góp phần giúp tập đoàn đáp ứng các dự án đòi hỏi chuẩn mực cao về tác động môi trường, cũng như tiến đến góp phần xanh hóa ngành cơ khí Việt Nam và toàn cầu.

Năm 2026, Tập đoàn Đại Dũng đặt mục tiêu doanh thu 12.000 tỷ đồng. Do đó, ngay từ những ngày đầu năm, tập đoàn đã tạo nền tảng quan trọng cho kế hoạch tăng trưởng khi ghi nhận 34 hợp đồng ký kết và thông báo trúng thầu, với tổng trị giá 6.650 tỷ đồng. Kết quả này phản ánh quy mô đơn hàng lớn và năng lực triển khai trên nhiều lĩnh vực trọng yếu.

Tập đoàn đứng sau thành công của hàng loạt công trình nổi tiếng

Người lao động Tập đoàn Đại Dũng thi công nhiều công trình nổi tiếng. Ảnh: Đại Dũng Group

Tập đoàn Đại Dũng bắt đầu khởi nghiệp từ năm 1995. Sau hơn 30 năm, đến nay, Đại Dũng là một trong những doanh nghiệp kết cấu thép hàng đầu Việt Nam và khu vực. Tập đoàn này chuyên cung cấp dịch vụ tổng thầu, thi công các công trình trọng điểm quốc gia và quốc tế, đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật cao, đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ.

Tập đoàn Đại Dũng bắt đầu tạo bước ngoặt khi hợp tác với các đối tác lớn như Hazama (Nhật Bản), thực hiện những dự án Mabuchi Motor, Nissei Electric, cùng với hàng loạt công trình tại các khu chế xuất Linh Trung, Tân Thuận…

Tính đến nay, Tập đoàn đã tham gia xây dựng hơn 2.500 công trình và xuất khẩu sang hơn 50 quốc gia, trong đó có những thị trường 'khó tính' như Mỹ, châu Âu, Úc, Nhật Bản…, với sản lượng xuất khẩu trung bình 70.000 tấn mỗi năm.

Nhà triển lãm Kim Quy của Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội). Ảnh: VIC

Tập đoàn Đại Dũng là nhà thầu đứng sau hàng loạt công trình nổi tiếng ở Việt Nam, trong khu vực và thế giới, như từng cung cấp kết cấu thép cho các dự án quốc tế như sân vận động World Cup 2022 tại Qatar, bảo tàng Misk Ilmi ở Saudi Arabia; cùng với các công trình trọng điểm trong nước như Trung tâm Triển lãm Việt Nam, sân bay Long Thành, và tổ hợp Hòa Phát Dung Quất.

Mái vòm nặng 24.000 tấn được coi là một trong những hạng mục quan trọng nhất của Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Ảnh: VIC

Trong số đó, Đại Dũng cũng là một trong những đơn vị uy tín được Vingroup (chủ đầu tư) tin tưởng giao trọng trách giải bài toán mái vòm nặng 24.000 tấn được thi công chỉ trong 5 tháng tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) - Top 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới. Đây là bài toán được đánh giá là cực khó vì mái vòm này mô phỏng mai rùa, với tiêu chuẩn thép ASTM, chịu gió bão cấp 12, động đất cấp 8, và sai số tối đa 3 mm.