Tin vui cho một doanh nghiệp liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết

Cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết.

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản về việc đưa CTCP Chứng khoán Artex (UPCoM: ART) ra khỏi diện kiểm soát.

Văn bản này nêu rõ Artex có trách nhiệm tiếp tục tuân thủ đầy đủ pháp luật Việt Nam và các quy định về chứng khoán, thị trường chứng khoán. Đồng thời, các tổ chức, cá nhân tham gia lập, xác nhận hồ sơ, tài liệu báo cáo liên quan đến hoạt động chứng khoán phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của thông tin theo quy định của Luật Chứng khoán hiện hành.

Theo đại diện Artex, dự kiến, trong tháng 3, doanh nghiệp sẽ hoàn tất các thủ tục với cơ quan quản lý để mở lại giao dịch chiều mua cho khách hàng. Đồng thời, Artex cũng xây dựng lộ trình hoạt động cho giai đoạn 2026 - 2028, trong đó đặt mục tiêu tăng trưởng khách hàng, cải thiện doanh thu qua đẩy mạnh môi giới và mở rộng các dịch vụ tài chính. Đồng thời, công ty sẽ hướng tới mở rộng thị phần, tăng vốn điều lệ phù hợp với nhu cầu phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Động thái này của Artex được xem là bước khôi phục quan trọng trong hoạt động kinh doanh, đảm bảo quyền lợi giao dịch của nhà đầu tư và từng bước tái kích hoạt các mảng dịch vụ cốt lõi.

Ngoài ra, đại diện Artex cho biết, việc ra khỏi tình trạng kiểm soát là kết quả của quá trình tái cấu trúc toàn diện, bao gồm từ xử lý các tồn đọng tài chính, cải thiện tỷ lệ an toàn vốn khả dụng đến chuẩn hóa hệ thống quản trị và vận hành theo hướng minh bạch, tuân thủ. Chính vì vậy, trong định hướng dài hạn, Artex xác định tăng cường hoạt động môi giới, phát triển dịch vụ tài chính, mở rộng hợp tác trong và ngoài nước, cũng như đặt mục tiêu củng cố niềm tin của khách hàng và nhà đầu tư làm trọng tâm.

Doanh nghiệp từng gắn với hệ sinh thái FLC của ông Trịnh Văn Quyết

Chứng khoán Artex đã chuyển trụ sở về Tầng 1, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Hà Nội. Ảnh: ART

Trước đó, CTCP Chứng khoán Artex bị đưa vào diện kiểm soát từ tháng 10/2024. Nguyên nhân là do không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính. Sau đó, đến đầu 2025, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đình chỉ một phần hoạt động giao dịch với công ty này. Các hoạt động bao gồm mua chứng khoán trên thị trường niêm yết, giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Chứng khoán Artex được thành lập vào năm 2008, và được biết đến là công ty liên quan đến hệ sinh thái và nhiều lãnh đạo tập đoàn FLC, trong đó có cựu Chủ tịch HĐQT Trịnh Văn Quyết. Đến tháng 7/2025, công ty đổi lại tên cũ là Chứng khoán Artex (từ tên Chứng khoán BOS). Đây là việc nằm trong chiến lược tái cấu trúc toàn diện sau giai đoạn bị kiểm soát. Công ty cũng chuyển trụ sở về tòa nhà FLC Landmark Tower (phường Từ Liêm, Hà Nội).