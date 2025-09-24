Viện trưởng lần đầu hé lộ dàn nhân sự khủng đứng sau tham vọng xe tự lái của VinFast

Mới đây, trên trang LinkedIn cá nhân, GS.TS Nguyễn Văn Dương – Phó Tổng Giám đốc toàn cầu VinFast, đồng thời là Viện trưởng Viện Nghiên cứu ADAS/AD – đã bất ngờ chia sẻ về trung tâm nghiên cứu đặt tại Đức. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi trước đó, ngay cả nhiều người trong giới cũng chưa từng biết VinFast đã âm thầm xây dựng một "đại bản doanh" công nghệ giữa châu Âu.



Điều khiến dư luận bất ngờ hơn cả là mức độ đầu tư nghiêm túc của hãng xe Việt. Không chỉ dừng ở việc thuê ngoài công nghệ như nhiều hãng mới gia nhập, VinFast lại chọn con đường khó khăn hơn: xây dựng năng lực nghiên cứu và phát triển (R&D) cốt lõi. Và trung tâm ADAS/AD tại Đức chính là minh chứng rõ rệt nhất. Đây là nơi quy tụ những chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) và lái tự động (AD) – một lĩnh vực vốn được coi là "sân chơi" của những tập đoàn ô tô hàng trăm năm tuổi.

Bài chia sẻ của GS.TS Nguyễn Văn Dương trên LinkIn hôm nay.

Trung tâm nghiên cứu toàn cầu và tham vọng tự lái

Trong bài chia sẻ, ông Nguyễn Văn Dương cho biết Viện Nghiên cứu ADAS/AD được thành lập từ tháng 4/2024, với tiền thân là bộ phận phát triển ADAS của VinFast. Chỉ sau hơn một năm, Viện đã hoàn tất giai đoạn 1 trong lộ trình phát triển công nghệ, sẵn sàng tích hợp hệ thống ADAS L2 do VinFast tự nghiên cứu vào sản xuất hàng loạt.

Điểm đáng chú ý nằm ở chỗ, hệ thống này không nhắm vào phân khúc xe cao cấp vốn đã quen thuộc với công nghệ hỗ trợ lái, mà hướng thẳng tới những mẫu xe phổ thông. Các tính năng như Kiểm soát hành trình thích ứng, Giữ làn đường, Cảnh báo điểm mù hay Phanh khẩn cấp tự động – vốn thường chỉ xuất hiện ở xe hạng trung hoặc cao – nay được hứa hẹn sẽ trở thành "tiêu chuẩn phổ biến" trên xe điện VinFast. Nếu đúng như kế hoạch, đây sẽ là một bước ngoặt lớn, góp phần thay đổi kỳ vọng của khách hàng với xe phổ thông, đồng thời nâng vị thế cạnh tranh của hãng so với các đối thủ.

Trong công nghệ sản xuất ô tô hiện đại, ADAS được cho là một trong những thước đo đánh giá sức mạnh R&D của các hãng sản xuất.

Song song, Viện cũng đang phát triển các tính năng bán tự động (ADAS L2+), mở ra những trải nghiệm vốn trước đây chỉ thấy trong các dòng xe cao cấp, chẳng hạn như Đỗ xe tự động, Triệu tập xe từ xa hay Điều hướng cao tốc ở chế độ Autopilot.

Theo lộ trình, giai đoạn 2026–2027 sẽ chứng kiến bước tiến sang các hệ thống L2++ và L3, cho phép xe có thể tự vận hành trong môi trường đô thị phức tạp nhờ bản đồ độ phân giải cao và AI được huấn luyện từ dữ liệu địa phương. Xa hơn, mục tiêu của VinFast là phát triển xe tự lái cấp độ 4 (L4) vào giai đoạn 2027–2029 – một tham vọng không hề nhỏ nếu nhìn vào những khó khăn mà ngay cả các tập đoàn lâu đời cũng đang gặp phải.

Dàn nhân sự toàn hàng khủng

Điều khiến bài đăng của ông Nguyễn Văn Dương trở nên khác biệt không chỉ là lộ trình công nghệ, mà còn ở việc ông dành nhiều dòng để "khoe" đội ngũ nhân sự đang làm việc tại Viện. Bởi lẽ, trong ngành công nghệ cao, con người chính là tài sản quan trọng nhất.

Từ những chuyên gia gạo cội từng gắn bó với Panasonic, Bosch, Mercedes-Benz hay Volkswagen, đến những nhà khoa học trẻ tuổi đoạt giải thưởng quốc tế trong lĩnh vực thị giác máy tính, AI và robot – tất cả đã tụ hội về trung tâm ADAS/AD của VinFast ở Đức. Việc một hãng xe mới nổi như VinFast có thể thu hút những nhân sự tầm cỡ này khiến không ít người trong ngành ngạc nhiên.

Một trong số đó là TS. Borislav Antic - chuyên gia hàng đầu về công nghệ thị giác máy tính và hệ thống tự hành người Serbia. Trong ngành ô tô, ông nổi tiếng là "cha đẻ" của nhiều công nghệ đột phá về cảm biến. Một trong những công trình để đời chính là hệ thống SLAM mật độ cao đầu tiên do ông cùng cộng sự phát triển tại Panasonic Automotive, cho phép tái tạo không gian 3D nhanh và chính xác ngay trên phần cứng ô tô. Công trình này được coi là nền móng cho công nghệ xe tự đỗ hiện đại, giúp phương tiện "nhìn thấy" và "hiểu" thế giới thực để tự đưa ra quyết định.

Tại Bosch, TS. Borislav Antic gây tiếng vang với công trình ứng dụng AI vào hợp nhất cảm biến. Đây là lĩnh vực cốt lõi giúp hệ thống tự hành có thể xử lý dữ liệu đồng thời từ camera, radar, lidar để tạo ra cái nhìn thống nhất và đáng tin cậy về môi trường. Chính nhờ đột phá này, nhiều tính năng hỗ trợ lái tiên tiến cấp độ L2++ và xa hơn đang rộng cửa phát triển và tiến tới thương mại hóa.

TS. Denis Tananaev-Kort (Đức) cũng là cái tên nổi tiếng thế giới hiện đang cống hiến cho Viện Nghiên cứu ADAS/ADcủa VinFast. Ông là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo và Robot, từng cùng cộng sự là "huyền thoại" của robot học hiện đại - GS.TS. Wolfram Burgard - phát triển hệ thống dẫn đường cho xe nâng tự hành và sau đó thiết kế hệ thống định vị - bản đồ đa camera cho robot bay, giúp mở ra những ứng dụng tiên phong trong ngành công nghiệp tự động hóa.

Tên tuổi TS. Denis Tananaev-Kort còn gắn liền với những dự án nổi tiếng thế giới hợp tác cùng các hãng xe hàng đầu như Mercedes-Benz và Volkswagen. Trong đó phải kể đến chương trình Robotaxi Athena L4 - dự án hướng tới xe tự hành cấp độ 4, và hệ thống hỗ trợ lái L2++ do liên minh Bosch - Volkswagen phát triển.

GS.TS Nguyễn Văn Dương - Phó Tổng Giám đốc toàn cầu VinFast, Viện trưởng Viện Nghiên cứu ADAS/AD.

Ngoài các tên tuổi nước ngoài, bản thân GS.TS Nguyễn Văn Dương - Phó Tổng Giám đốc toàn cầu VinFast, Viện trưởng Viện Nghiên cứu ADAS/AD cũng là cái tên nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực ADAS và lái xe tự động toàn cầu.

Ông là người đứng sau nhiều công nghệ "lần đầu tiên trên thế giới" như: hệ thống đỗ xe tự động cấp độ 4, tái tạo môi trường 3D bán mật độ, hay giữ làn đa camera tối ưu trên SoC ô tô - những giải pháp được trình diễn tại các sân khấu công nghệ hàng đầu như ITS World Congress 2021 và CES 2020-2022. Giai đoạn 2013-2015, khi làm việc tại Valeo, nhóm của ông đã phát triển Park4You - công nghệ đỗ xe fusion đầu tiên, nay đã phổ biến trên hầu hết các dòng xe thương mại.

Trước khi gia nhập VinFast, ông từng giữ các vị trí lãnh đạo tại Panasonic, Hyundai-Mobis, Valeo và Continental, sở hữu 9 bằng sáng chế cùng hàng chục bài báo khoa học quốc tế.

Theo ông Dương, chính nhờ kiến thức và đam mê của đội ngũ đa quốc gia này, Viện đã có thể nhanh chóng đi từ ý tưởng đến các giải pháp sẵn sàng thương mại hóa chỉ sau một năm thành lập. Đây cũng là nền tảng giúp VinFast tự tin đặt mục tiêu phổ cập công nghệ tự lái cho đại chúng, thay vì chỉ phục vụ phân khúc cao cấp.

"Trong hành trình định hình tương lai di chuyển thông minh, chúng tôi tin rằng những bước đi bài bản và sự đồng hành của đội ngũ tinh hoa sẽ là bảo chứng vững chắc," ông Dương chia sẻ.

Đội ngũ "dream team" của Viện ADAS/AD VinFast 1. GS.TS Nguyễn Văn Dương – Viện trưởng, Phó TGĐ toàn cầu VinFast Một trong những gương mặt có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực ADAS toàn cầu

Tác giả nhiều công nghệ "lần đầu trên thế giới" (đỗ xe tự động cấp độ 4, giữ làn đa camera…)

Từng giữ vị trí lãnh đạo tại Panasonic, Hyundai-Mobis, Valeo, Continental

Sở hữu 9 bằng sáng chế, hàng chục công bố khoa học quốc tế 2. TS. Borislav Antic – Kiến trúc sư trưởng ADAS Chuyên gia hàng đầu về thị giác máy tính và hệ thống cảm biến

Đồng phát triển hệ thống SLAM mật độ cao tại Panasonic

Dẫn dắt chương trình hợp nhất cảm biến bằng AI tại Bosch 3. TS. Denis Tananaev-Kort – Chuyên gia AI & Robot Hơn 10 năm nghiên cứu về xe tự hành và trí tuệ nhân tạo

Hợp tác cùng Mercedes-Benz, Volkswagen trong các dự án Robotaxi L4 và hệ thống lái L2++

Tác giả nhiều sáng chế, bài báo tại ECCV, CVPR 4. TS. Anh-Lam Do – Phó Giám đốc Điều khiển chuyển động Chuyên gia ADAS & Motion Control với hơn 25 bằng sáng chế, 20 công bố khoa học

Từng giữ vai trò quan trọng tại Renault Software Factory (Ampere)

Đóng góp cho sáng kiến Xe định nghĩa bằng phần mềm (SDV) 5. TS. Huu Le – Nhà khoa học Thị giác máy tính Tiến sĩ Đại học Adelaide (Úc), chuyên về thị giác 3D và tối ưu hóa mô hình

Giành nhiều giải thưởng quốc tế về nghiên cứu thị giác máy tính

Phát triển thuật toán nhận diện tiên tiến cho ADAS tại VinFast



