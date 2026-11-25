Chiếc xe đầu kéo 18 bánh khổng lồ phát nổ thành một quả cầu lửa lớn trên tuyến đường cao tốc huyết mạch ở bang Texas, Mỹ.

Một đoạn video ghi lại khoảnh khắc chiếc xe đầu kéo 18 bánh khổng lồ phát nổ thành một quả cầu lửa lớn trên tuyến đường cao tốc huyết mạch, khiến tài xế thiệt mạng. Những thước phim gây ám ảnh cho thấy những cột khói đen kịt bốc cao ngút trời trong khi ngọn lửa màu cam dữ dội bao trùm toàn bộ tuyến đường cao tốc ở bang Texas, Mỹ.

Video vụ tai nạn thảm khốc

Theo cảnh sát, vụ nổ kinh hoàng xảy ra khi tài xế đang điều khiển chiếc xe cỡ lớn đi về hướng tây trên đường cao tốc Eastex ở Houston thì bất ngờ bị lật. Một chiến dịch cứu hộ khẩn cấp quy mô lớn đã được triển khai ngay lập tức khi các đội xử lý vật liệu nguy hiểm gấp rút tiếp cận hiện trường vào khoảng hơn 2 giờ chiều thứ Ba (24/11).

Sở Cứu hỏa Houston xác nhận có một trường hợp tử vong, với các nguồn tin cho biết tài xế đã mắc kẹt và qua đời ngay bên trong cabin.

Trong đoạn video gây sốc, những ngọn lửa lớn bốc lên từ chiếc xe bồn trong khi lực lượng cứu hỏa nỗ lực phun nước dập tắt đám cháy tại đống đổ nát, tạo nên một đám mây khói khổng lồ trôi dạt khắp đường chân trời thành phố Houston.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn hiện chưa được xác định rõ, nhưng các quan chức cứu hỏa xác nhận chiếc xe bồn này đang chở nhiên liệu. Các làn đường hướng ra ngoại ô của tuyến cao tốc đã bị phong tỏa trong nhiều giờ để lực lượng chức năng tiến hành dọn dẹp và các điều tra viên tai nạn bắt đầu công việc.

Ông Larry Crowson thuộc Sở Cảnh sát Houston cho biết lực lượng chức năng cần điều động đội cứu hộ đến lật chiếc xe tải dậy để kiểm tra xem mặt đường có bị hư hại hay không. Vụ cháy đã gây ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng và kéo dài, trong khi nguyên nhân vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Nguồn: The Sun