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Video thót tim: Người phụ nữ kéo tay 2 trẻ nhỏ chạy thoát khỏi lũ quét chỉ trong tích tắc ở Nepal

Chi Chi
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Ba người ngã xuống khi đang rẽ gấp ở một khúc cua, nhưng nhanh chóng đứng dậy và chạy trốn ngay trước khi dòng nước bùn chảy xiết nhấn chìm toàn bộ con đường.

Một người phụ nữ và hai trẻ nhỏ đã may mắn thoát chết trong gang tấc giữa dòng nước lũ dữ dội tại Nepal. Đoạn phim lan truyền cho thấy cô nhanh chóng đứng dậy và kéo hai đứa trẻ ra xa ngay trước khi dòng nước xiết càn quét qua khu vực. Video này đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi ngập tràn cảm xúc đan xen: vừa sợ hãi, vừa thở phào và không thể không thán phục sự nhanh nhẹn người phụ nữ.

Video ghi lại cảnh ba người thoát thân chỉ vài giây trước khi dòng nước lũ cuốn trôi họ đi, trong trận lũ lụt kinh hoàng xảy ra ở Betrawati, Nepal.

Video thu hút sự chú ý trên MXH

Người phụ nữ được nhìn thấy đang chạy nước rút từ một con đường lên dốc cùng hai đứa trẻ nhỏ, cả hai đều mặc đồng phục học sinh. Phía sau họ, một dòng nước cuốn trôi một tòa nhà, trong khi những người khác cũng chạy theo. Ba người ngã xuống khi đang rẽ gấp ở một khúc cua, nhưng nhanh chóng đứng dậy và chạy trốn ngay trước khi dòng nước bùn chảy xiết nhấn chìm toàn bộ con đường.

Thị trấn Betrawati đã bị thiệt hại nặng nề trong trận lũ lụt tuần trước, với việc các nhà chức trách tìm thấy ít nhất 24 thi thể bị vùi trong bùn tại một ngôi nhà duy nhất trong thị trấn.

Người phụ nữ cứu trẻ nhỏ thoát khỏi lũ quét ở Nepal - Ảnh 1.

Hôm thứ Ba, các nhân viên an ninh đứng tại một địa điểm chôn cất tập thể các nạn nhân của trận lũ quét và sạt lở đất kinh hoàng ở rừng Gokarna, Nepal (Ảnh: Reuters)

1 tuần sau thảm hoạ, Lên Hợp Quốc cho biết vẫn chưa thể liên lạc được với một số khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Nepal, trong bối cảnh số người chết sau trận lũ quét biên giới Nepal-Trung Quốc hiện đã vượt quá 1.000 người. Theo các quan chức, hơn 4.400 người vẫn đang mất tích ở cả hai nước.

Một báo cáo mới cho biết sông băng bị sụp đổ, gây ra trận lũ lụt tàn khốc, đã có những dấu hiệu bất ổn rõ rệt vài ngày trước thảm họa, bao gồm nước tan chảy màu nâu và các vết nứt trên nền đá xung quanh.

Những người sống sót ở Nepal đang phải vật lộn với hậu quả của trận lũ lụt.

Nhiều người sống sót không chỉ đang bàng hoàng trước trận lũ lụt tàn khốc, mà còn phải sống trong nỗi sợ hãi về những trận lũ lụt có thể xảy ra trong tương lai và phải vật lộn với nỗi mất mát người thân yêu.

Nhiều người bị mất nhà cửa đang sống trong các khu tạm trú, chẳng hạn như một trung tâm yoga ở Bidur, nơi khoảng 100 phụ nữ và trẻ em dùng chung một phòng tắm.

Nguồn: CNN

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Tags

Nepal

lũ quét

lũ lụt

người sống sót

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