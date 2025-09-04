Video: Tàu điện trật bánh đâm vào toà nhà, 15 người thiệt mạng

Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: RT)

Vụ tai nạn xảy ra vào tối 3/9 tại thủ đô Bồ Đào Nha, khiến 15 người thiệt mạng và 18 người bị thương, theo thông tin từ các cơ quan chức năng.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 18h (giờ địa phương) tại tuyến Elevador da Glória – tuyến cáp kết nối trung tâm Baixa với quận Bairro Alto. Hiện trường vụ tai nạn cho thấy một toa xe đã trượt khỏi đường ray và lao thẳng vào tòa nhà bên đường, gây thiệt hại nặng nề.

Các đội cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ trật bánh xe điện ở Lisbon.

Theo báo cáo ban đầu, nguyên nhân được cho là do một sợi cáp bị lỏng, khiến toa xe mất kiểm soát và trượt xuống dốc với vận tốc cao, đâm vào toà nhà bên đường.

Thông báo từ vận hành tuyến cáp Carris, khẳng định các quy trình bảo trì định kỳ, bao gồm kiểm tra hằng ngày và theo tháng, đã được thực hiện đầy đủ.

Ủy ban điều tra tai nạn đã được thành lập, trong khi chính phủ Bồ Đào Nha tuyên bố tổ chức quốc tang.

Tuyến đường sắt này, được khánh thành vào năm 1885, kết nối khu vực trung tâm Lisbon gần Quảng trường Restauradores với Bairro Alto (Khu Thượng). Theo báo cáo, tuyến xe điện này vận chuyển hơn ba triệu hành khách mỗi năm.