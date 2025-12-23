Các chuyên gia của Tập đoàn Máy bay Thống nhất (United Aircraft Corporation) và Tập đoàn Động cơ Thống nhất (United Engine Corporation – UEC) của Nga đã bắt đầu các chuyến bay thử nghiệm động cơ “Sản phẩm 177” trên máy bay Su-57.

Máy bay được phi công thử nghiệm danh dự Roman Kondratiev của Nga điều khiển.

Tổ hợp động lực do UEC phát triển được thiết kế cho các tổ hợp hàng không thế hệ 5. Động cơ đạt lực đẩy khoảng 157 kilonewton (kN) khi bật tăng lực, giảm mức tiêu thụ nhiên liệu và có tuổi thọ khai thác cao hơn.

Đây là phát triển mới nhất của UEC dành cho hàng không tác chiến – chiến thuật. Động cơ có các chỉ số hiệu suất được cải thiện nhờ ứng dụng công nghệ và vật liệu tiên tiến. Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên đã diễn ra thành công, xác nhận độ tin cậy của động cơ.

Theo Tập đoàn Rostec, máy bay này đã chứng minh hiệu quả trong điều kiện chiến đấu, xác nhận đáp ứng các yêu cầu của thế hệ 5, gồm công nghệ tàng hình.

Su-57 đang thu hút sự quan tâm của các khách hàng nước ngoài, và các đợt bàn giao xuất khẩu đã được triển khai. Quá trình hiện đại hóa máy bay vẫn đang tiếp tục, với việc mở rộng danh mục vũ khí và các hệ thống trang bị.

Động cơ mới “Sản phẩm 177” được kỳ vọng sẽ cải thiện các tính năng bay và tạo nền tảng cho những bước nâng cấp trong tương lai.

Tổ hợp hàng không tiền tuyến đa năng Su-57 có khả năng tấn công các mục tiêu trên không, trên bộ và trên biển, hoạt động liên tục ngày đêm, trong điều kiện thời tiết bất lợi và môi trường gây nhiễu.

Máy bay có khả năng đối phó hiệu quả với hệ thống phòng không nhờ việc áp dụng rộng rãi các công nghệ tàng hình. Tập đoàn Máy bay Thống nhất đang mở rộng năng lực sản xuất, qua đó gia tăng số lượng máy bay cung cấp cho quân đội và xuất khẩu.

Trước đó, đã có thông tin cho biết Su-57 được tích hợp một số yếu tố của tiêm kích thế hệ 6. Ngay từ khi phát triển nền tảng, khả năng hiện đại hóa trong vòng nửa thế kỷ đã được tính toán. Tổ hợp hàng không này hiện đang được bàn giao cho các đơn vị trong quân đội.



