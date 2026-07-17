Thành phố Trùng Khánh vừa kích hoạt phản ứng khẩn cấp cấp độ một về thiên tai địa chất đối với huyện Bành Thủy.

Thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc vừa kích hoạt phản ứng khẩn cấp cấp độ một về thiên tai địa chất đối với huyện Bành Thủy, sau khi một vụ sạt lở núi nghiêm trọng xảy ra tại khu vực gần cầu số ba Ô Giang khiến nhiều tòa nhà dân cư bị sập và có người dân bị chôn vùi.

Theo thông tin từ Tân Hoa Xã, vụ sạt lở núi bất ngờ xảy ra vào lúc 9 giờ 8 phút sáng thứ Sáu ngày 17 tháng 7 tại phường Hán Gia thuộc huyện Bành Thủy. Sự cố đã làm sập nhiều tòa nhà dân cư nằm phía dưới và số lượng người bị chôn vùi hiện vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, xác minh. Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công 9 người bị mắc kẹt và toàn bộ những người này đều tạm thời không gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Cảnh sạt lở núi ở Trùng Khánh

Truyền thông cho biết các video tại hiện trường cho thấy đoạn đường xảy ra sạt lở nằm trên đường Họa Lang và nằm ngay sát sông Ô Giang. Những khối đá khổng lồ đổ sập xuống đã chôn vùi cả đường giao thông lẫn các ngôi nhà dân dọc theo tuyến phố, thậm chí một phần của các công trình kiến trúc đã bị đẩy xuống lòng sông.

Thông tin từ tài khoản WeChat chính thức "Bành Thủy Phát Bố" cho biết thêm vào khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, các nhân viên quản lý lưới điện cộng đồng tại địa phương đã phát hiện có đá rơi rải rác nên đã phát đi cảnh báo khẩn cấp. Ngay sau đó, chính quyền sở tại đã tổ chức sơ tán cho hơn 60 người dân. Tuy nhiên, trong quá trình di dời thì thảm họa lở đất bất ngờ ập xuống khiến một số người bị chôn vùi. Hiện tại, công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang được tiến hành khẩn trương.

Tài khoản WeChat chính thức "Quản lý khẩn cấp Trung Quốc" đưa tin Bộ Quản lý khẩn cấp Trung Quốc đã kích hoạt phản ứng khẩn cấp cấp độ hai về thiên tai địa chất quốc gia. Bộ trưởng Trương Thành Trung đã trực tiếp dẫn đầu đoàn công tác đến hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ và xử lý hậu quả.

Bộ Quản lý khẩn cấp cũng đã điều động 100 nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp từ Trung tâm cứu hộ khẩn cấp công trình thiên tai tự nhiên thuộc Tập đoàn An Năng Trung Quốc mang theo trang thiết bị đến hiện trường. Bên cạnh đó, lực lượng cứu hộ phòng cháy chữa cháy tổng hợp quốc gia cũng đã triển khai 49 xe cứu hỏa và 206 chiến sĩ đến rà soát cứu nạn.

Theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV, căn cứ vào các quy định liên quan của "Phương án khẩn cấp về thiên tai địa chất thành phố Trùng Khánh" và kết quả hội chẩn, đánh giá của Bộ chỉ huy cứu hộ phòng chống thiên tai địa chất và cứu trợ động đất thành phố Trùng Khánh, chính quyền đã quyết định kích hoạt phản ứng khẩn cấp cấp độ một về thiên tai địa chất đối với huyện Bành Thủy vào lúc 10 giờ 30 phút sáng thứ Sáu. Hiện tại, lực lượng chức năng địa phương đã hoàn thành việc di dời toàn bộ người dân trong vùng có nguy cơ rủi ro xung quanh đến nơi an toàn.

Nguồn: Zaobao