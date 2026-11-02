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Video máy bay nổ như quả cầu lửa gần khu nghỉ dưỡng của ông Trump, 9 người chết

Kông Anh/VTCnews
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Máy bay tư nhân thuộc dòng Learjet 60 chở 9 người xảy ra sự cố và lao xuống khu dân cư ở gần thành phố Greenacres, hạt Palm Beach, bang Florida (Mỹ).

Khoảnh khắc máy bay tư nhân phát nổ thành quả cầu lửa gần khu nghỉ dưỡng của ông Trump.

Vào khoảng 12h50 ngày 1/11 (giờ địa phương), chiếc máy bay phản lực tư nhân Learjet 60 mang số hiệu đăng ký N722BD chở 9 người bất ngờ lao xuống khu dân cư ở hạt Palm Beach, bang Florida, Mỹ, phát nổ. Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy cho biết toàn bộ 9 người trên máy bay đều thiệt mạng.

Theo Cơ quan Hàng không Liên bang (FAA), hiện trường vụ tai nạn chỉ cách khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Donald Trump khoảng 16 km.

Trên mạng xã hội X, ông Duffy gọi vụ việc là “bi kịch kinh hoàng”. Theo ông, FAA đang cử một nhóm tới hiện trường để hỗ trợ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

Video do người dân ghi lại cho thấy máy bay lao rất nhanh, đâm xuống gần một tuyến đường lớn rồi nổ tung. Lửa cháy quanh miệng hố sâu trên mặt đường, khói đen dày đặc bao trùm hiện trường. Nhiều người chứng kiến sửng sốt vì máy bay rơi chỉ cách nhà dân vài bước chân và sát làn xe ô tô đang lưu thông.

Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy máy bay giảm độ cao đột ngột với tốc độ khoảng 106 mét /giây trước khi gặp nạn. Hiện tại, chưa rõ có ngôi nhà nào bị hư hại hay có ai trên mặt đất bị thương sau khi vụ việc xảy ra hay không.

Ngay sau vụ tai nạn, cảnh sát hạt Palm Beach phong tỏa 2 chiều tuyến đường Military Trail, đoạn giữa Cresthaven Boulevard và Đại lộ số 10 North, đồng thời khuyến cáo người dân tránh khu vực để phục vụ công tác cứu hộ và điều tra.

BNO News dẫn bản ghi âm liên lạc giữa phi hành đoàn và kiểm soát không lưu cho thấy phi công phát tín hiệu khẩn cấp “Mayday” và báo máy bay đang giảm độ cao rất nhanh. “Chúng tôi sắp đâm xuống đất”, phi công nói. Kiểm soát viên đáp: “Tôi đang ở đây với anh. Hãy nói chuyện với tôi”.

Danh tính 9 nạn nhân thiệt mạng trên chiếc máy bay gặp nạn vẫn chưa được công bố. Theo FAA, chiếc Learjet 60 - máy bay phản lực thương mại cỡ trung do hãng Bombardier Aerospace (trước đây là Learjet) sản xuất tại Wichita (bang Kansas).

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