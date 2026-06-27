Video máy bay lao vào tòa nhà cao 109 tầng ở Trung Quốc

Một máy bay cỡ nhỏ đã lao vào tòa tháp CITIC cao 109 tầng tại Bắc Kinh, Trung Quốc buộc giới chức phải sơ tán tòa nhà cao nhất thành phố.

Tòa tháp CITIC, còn được gọi là China Zun, cao 528m và là công trình nổi bật trên đường chân trời của khu trung tâm thương mại Bắc Kinh - RT đưa tin ngày 27/6.

Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy những mảnh vỡ từ một máy bay thể thao hạng nhẹ rơi xuống mặt đất sau khi chiếc máy bay va chạm vào phần trên của tòa nhà vào khoảng 17h40 ngày 26/6 (giờ địa phương).

Hãng tin Reuters cho biết, 2 tấm kính tại một tầng phía trên của tòa tháp đã bị vỡ do vụ va chạm. Đến nay, giới chức Trung Quốc vẫn chưa xác nhận số người thương vong hoặc công bố nguyên nhân vụ tai nạn.

Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Nhiều xe cứu thương được điều động đến khu vực, trong khi cảnh sát phong tỏa các tuyến đường xung quanh và yêu cầu người dân rời khỏi hiện trường.

Một phụ nữ đang làm việc trong tòa nhà kể với tờ South China Morning Post rằng quá trình sơ tán diễn ra rất khẩn cấp.

"Tôi chạy ra ngoài mà không kịp mang theo thẻ nhân viên hay túi xách", người này nói.

Đến thời điểm hiện tại, giới chức vẫn chưa thông báo liệu có ai trên máy bay sống sót sau vụ tai nạn không.