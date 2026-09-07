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Video máy bay bốc cháy sau khi lao khỏi đường băng, 5 người chết ở Mỹ

Kông Anh/VTC News
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Máy bay chở hàng của Amazon Prime Air bất ngờ lao khỏi đường băng và đâm vào nhiều phương tiện trên mặt đất khiến 5 người thiệt mạng.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) xác định chuyến bay số hiệu 7598 do hãng 21 Air khai thác cho Dịch vụ vận chuyển Prime Air của Amazon cất cánh từ San Juan, Puerto Rico đến Florida xảy ra sự cố vào khoảng 14h ngày 6/8 (giờ địa phương).

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Sean Duffy cho biết vụ tai nạn khiến “toàn bộ hoạt động trên mặt đất” tại sân bay bị tạm dừng, trong khi lực lượng cứu hộ đang đánh giá hiện trường.

Sở Cứu hỏa và Cứu hộ Miami-Dad cũng cập nhật thông tin trên X: “ Các đơn vị cứu hỏa đã đến hiện trường và phát hiện một chiếc máy bay bốc cháy với làn khói dày đặc. Lính cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt đám cháy và đánh giá tình trạng nạn nhân”

Chỉ huy lực lượng cứu hỏa và cứu hộ Miami-Dade Raied “Ray” Jadallah thông tin thêm còn có 5 người khác bị thương trong vụ việc. Trong đó, có 3 người đang trong tình trạng nguy kịch và được chuyển đến trung tâm điều trị chấn thương, 2 người còn lại được đưa đến bệnh viện địa phương.

Cận cảnh máy bay chở hàng của Amazon Prime Air bốc cháy sau khi lao khỏi đường băng.

Những video lan truyền trên mạng cho thấy chiếc máy bay di chuyển vượt quá đường băng và đâm vào nhiều phương tiện trên mặt đất. Những đoạn phim khác cũng cho thấy ngọn lửa bao trùm phía bên phải của máy bay khi khói đen dày đặc bốc lên từ đống đổ nát. Cánh phải máy bay dường như bị hư hại nghiêm trọng.

Hiện tại, chưa rõ lý do tại sao máy bay không thể dừng lại trước khi di chuyển đến cuối đường băng. Theo dữ liệu từ trang web theo dõi chuyến bay Flightradar24, máy bay di chuyển với tốc độ gần 209 km/giờ khi lao khỏi phần đường băng được sử dụng.

Người phát ngôn Amazon Kelly Nantel cho biết công ty vẫn đang thu thập thông tin để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

“Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền và cơ quan chức năng địa phương để xác định chính xác chuyện gì đã xảy ra. Hiện tại, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là đảm bảo an toàn, sức khỏe và chăm sóc cho tất cả những người liên quan”, bà Nantel cho hay.

Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia Mỹ đang cử nhóm chuyên gia đến Miami để dẫn đầu cuộc điều tra, trong khi Cục Hàng không Liên bang đang xem xét vụ tai nạn. Theo RT, các quan chức cảnh báo hành khách nên chuẩn bị tinh thần cho sự gián đoạn tiếp tục xảy ra.

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