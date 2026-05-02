Video: Khoảnh khắc ô tô bốc cháy ngùn ngụt ở cây xăng khiến 2 người tử vong

Thanh Ba |

Theo hình ảnh trích xuất từ camera, khi tài xế vừa xuống xe để chuẩn bị đổ xăng thì ô tô bốc cháy ngùn ngụt.

Camera ghi lại vụ cháy xe ô tô.

Ngày 1/5, cơ quan chức năng TP Đà Nẵng vào cuộc điều tra để làm rõ vụ hỏa hoạn xảy ra tại cây xăng khiến 2 người tử vong. Khoảng 15h22 cùng ngày, xe ô tô mang BKS 92A-265.XX do V.D.A. (SN 2002, trú xã Thăng Điền) cầm lái và dừng đổ xăng tại cây xăng 90, thôn Tú Cẩm, xã Thăng Điền.

Ngọn lửa xuất phát từ phần đuôi xe, nhanh chóng lan lên phía trước và bao trùm toàn bộ cabin. Thời điểm xe bốc cháy, trên xe có 2 người gồm T.H.T. (SN 2009) và D.A.K. (SN 2010, cùng trú xã Thăng Điền).

Nhân viên cây xăng cùng người dân xung quanh nhanh chóng tham gia dập lửa, nhưng chiếc xe bị cháy rụi hoàn toàn.

Khoảng 20 phút sau, đám cháy được khống chế. Dù vậy, hai người trong xe không qua khỏi.

Theo hình ảnh trích xuất từ camera, trước khi ngọn lửa bùng phát, tài xế V.D.A. đã xuống xe nên thoát nạn.

