Video khoảnh khắc máy bay nổ lốp, bong trần, hành khách hoảng loạn

Chiếc Boeing 737 của Sepehran Airlines (Iran) gặp sự cố nổ lốp, khiến trần cabin sập xuống, hành khách hoảng loạn la hét trong chuyến bay từ Mashhad đến Kermanshah.

Khoảnh khắc máy bay rung lắc khiến hành khách hoảng loạn

Hành khách trên chiếc Boeing 737 của hãng hàng không Sepehran Airlines hoảng loạn và la hét vì máy bay rung lắc dữ dội sau khi lốp bị nổ, khiến trần cabin sập xuống.

Chiếc Boeing 737 đang thực hiện chuyến bay từ sân bay quốc tế Mashhad Nejad đến sân bay quốc tế Kermanshah, Iran, hôm 15/9 thì gặp sự cố kỹ thuật. Máy bay buộc phải quay lại Mashhad và hạ cánh khẩn cấp sau khi một lốp của bộ phận càng đáp được cho là bị nổ.

Khoảnh khắc máy bay rung lắc khiến hành khách hoảng loạn.



Đoạn video do một hành khách quay bên trong máy bay và đăng trên Reddit cho thấy máy bay rung lắc dữ dội. Sau đó, một phần trần cabin đổ xuống khu vực hành khách đang ngồi. Tiếng la hét và kêu cứu vang lên khi các tấm trần rơi xuống, để lộ một phần kết cấu bên trong máy bay.

Không có thương tích nào được ghi nhận trong sự cố. Sau khi máy bay dừng hẳn, toàn bộ hành khách và thành viên phi hành đoàn được sơ tán an toàn. Các hành khách sau đó chuyển sang chuyến bay khác để tiếp tục hành trình đến Kermanshah.

Theo Indian Express, lốp máy bay bị nổ ngay sau khi cất cánh, nhưng thông tin này vẫn đang được xác nhận. Đường băng tại sân bay Mashhad đã được tạm thời đóng cửa để kiểm tra trước khi hoạt động trở lại vào cuối ngày.

Đây không phải lần đầu một máy bay của Sepehran Airlines gặp sự cố. Ngày 25/8, một chiếc Boeing 737-500 của hãng, chở 127 người trên chuyến bay từ Tehran đến Mashhad, trượt khỏi đường băng sau khi hạ cánh. Máy bay dừng lại với càng đáp mũi bị sập. Không có người bị thương.

Cơ quan Hàng không Dân dụng Iran mở cuộc điều tra về vụ việc.