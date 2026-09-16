Phát hiện thảo nguyên cách Hà Nội 300 km, cảnh đẹp đến mức nhiều người ngỡ đang du lịch châu Âu

Thảo nguyên cách Hà Nội khoảng 300 km gây ấn tượng với vẻ đẹp khiến nhiều người liên tưởng tới khung cảnh châu Âu.

Thảo nguyên khiến nhiều người tưởng đang ở châu Âu

Địa điểm được nhắc tới là thảo nguyên Cốc Sâm, hiện thuộc xã Bảo Nhai, tỉnh Lào Cai. Nơi đây vẫn giữ được không gian khá hoang sơ và đang dần trở thành điểm dã ngoại, cắm trại được nhiều du khách tìm đến.

Thảo nguyên cách Hà Nội khoảng 300 km gây ấn tượng với vẻ đẹp khiến nhiều người liên tưởng tới khung cảnh châu Âu. (Ảnh: Kinh tế đồ uống)

Theo Báo Lào Cai, thảo nguyên Cốc Sâm rộng khoảng 10 ha, nằm ở độ cao gần 900 m so với mực nước biển. Địa hình gồm những đồi đất, đá thoai thoải, phần lớn được phủ bởi cỏ may xanh mướt. Từ trên cao, những triền cỏ nối tiếp với núi rừng tạo nên không gian rộng và thoáng.

Cốc Sâm không phải một điểm du lịch mới hình thành. Với người dân địa phương, những đồi cỏ từ lâu giống như một "công viên" tự nhiên, nơi vui chơi, cắm trại và chăn thả gia súc. Khu vực này cũng từng được các nài ngựa lựa chọn làm nơi luyện tập trước những giải đua ngựa truyền thống ở Bắc Hà.

Thảo nguyên Cốc Sâm rộng khoảng 10 ha, nằm ở độ cao gần 900 m so với mực nước biển. (Ảnh: Lữ hành Việt Nam)

Những năm gần đây, hình ảnh Cốc Sâm xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội nhờ các triền cỏ rộng, rặng cây xanh cùng cảnh quan núi non phía xa.

Đầu tháng 9, một gia đình từ Hà Nội đã lái xe khoảng 300 km tới đây cắm trại. Chia sẻ với VietnamNet, anh Đinh Ngọc Huy cho biết những bức ảnh gia đình đăng lên mạng khiến nhiều bạn bè tưởng họ đang đi du lịch Thụy Sĩ hoặc một nơi nào đó ở châu Âu.

Không gian rộng mở cũng khiến Cốc Sâm phù hợp với các hoạt động đi bộ, ngắm cảnh, chụp ảnh hay cắm trại. (Ảnh: Đinh Ngọc Huy)

Không gian rộng mở cũng khiến Cốc Sâm phù hợp với các hoạt động đi bộ, ngắm cảnh, chụp ảnh hay cắm trại. Thời điểm bình minh và hoàng hôn được nhiều du khách lựa chọn bởi ánh sáng phủ lên các triền cỏ và những lớp núi phía xa.

Đi Cốc Sâm cần lưu ý gì?

Từ Hà Nội tới Cốc Sâm, du khách cần vượt quãng đường khoảng 300 km. Báo Lào Cai từng cho biết từ Tỉnh lộ 153, khu vực km 9, mất khoảng nửa giờ để di chuyển tới thảo nguyên bằng xe máy hoặc ô tô.

Những năm gần đây, hình ảnh Cốc Sâm xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội nhờ các triền cỏ rộng, rặng cây xanh cùng cảnh quan núi non phía xa. (Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam)

Tuy nhiên, hạ tầng tại các điểm du lịch ở Bảo Nhai hiện vẫn đang tiếp tục được hoàn thiện. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam dẫn thông tin từ địa phương cho biết việc nâng cấp giao thông tới đồi cỏ may, Đền Trung Đô và khu rừng gỗ quý vẫn là một trong những vấn đề cần được ưu tiên.

Vì vậy, khách tự lái xe nên tìm hiểu kỹ tình trạng đường trước chuyến đi, đặc biệt khi thời tiết có mưa. Xe gầm thấp hoặc người ít kinh nghiệm lái đường núi không nên cố di chuyển vào các đoạn dốc, hẹp hoặc đường đất.

Cốc Sâm nằm ở độ cao gần 900 m nên trời về đêm có thể lạnh hơn đáng kể, nhất là khi xuất hiện mưa và gió. (Ảnh: Lữ hành Việt Nam)

Nếu dự định cắm trại qua đêm, du khách nên mang đủ nước uống, thức ăn, túi ngủ hoặc chăn ấm, đệm cách nhiệt, đèn chiếu sáng và túi thu gom rác. Cốc Sâm nằm ở độ cao gần 900 m nên trời về đêm có thể lạnh hơn đáng kể, nhất là khi xuất hiện mưa và gió.

Có gì chơi ngoài đồi cỏ?

Nếu đã tới Cốc Sâm, du khách không nhất thiết chỉ ngắm thảo nguyên rồi quay về. Khu vực Bảo Nhai còn sở hữu hệ sinh thái và nhiều điểm văn hóa có thể kết hợp thành chuyến đi 2 ngày.

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, khu rừng cổ thụ quý hiếm tại thôn Cốc Sâm rộng hơn 161 ha, có 493 cây gỗ nghiến và 131 cây gỗ trai. Đây là quần thể cây gỗ quý đang được địa phương bảo vệ nghiêm ngặt.

Khu rừng cổ thụ quý hiếm tại thôn Cốc Sâm rộng hơn 161 ha, có 493 cây gỗ nghiến và 131 cây gỗ trai. (Ảnh: Dân tộc và Phát triển)

Đặc biệt, Cốc Sâm còn có cây nghiến khoảng 1.000 năm tuổi được công nhận là Cây Di sản Việt Nam từ năm 2014. Cây có chu vi thân 9,6 m, đường kính khoảng 3,1 m và cao khoảng 45 m.

Một điểm khác có thể kết hợp là Đền Trung Đô. Khu vực Trung Đô nằm giữa cảnh quan sông núi, lưu giữ nhiều dấu tích lịch sử và văn hóa của cư dân địa phương. Đền Trung Đô đã được xếp hạng di tích quốc gia.

Đền Trung Đô đã được xếp hạng di tích quốc gia. (Ảnh: Vietgoing)

Ngoài ra, định hướng phát triển du lịch của xã Bảo Nhai hiện kết nối nhiều điểm như Đền Trung Đô, đồi cỏ may Cốc Sâm, Hang Tiên và quần thể gỗ nghiến, gỗ trai, tạo thành chuỗi trải nghiệm thay vì chỉ tham quan một địa điểm riêng lẻ.

Nếu có thêm thời gian, du khách có thể tiếp tục tới khu vực Bắc Hà để tham quan dinh thự Hoàng A Tưởng, chợ phiên Bắc Hà và khám phá đời sống, văn hóa vùng cao.

Nếu có thêm thời gian, du khách có thể tiếp tục tới khu vực Bắc Hà. (Ảnh: Lữ hành Việt Nam)

Với hành trình khoảng 2 ngày, ngày đầu có thể dành cho thảo nguyên Cốc Sâm, rừng cổ thụ và Trung Đô; ngày tiếp theo khám phá các điểm nổi tiếng tại Bắc Hà. Du khách muốn cắm trại nên ưu tiên những ngày nắng ráo để đường dễ đi, đồng thời có cơ hội ngắm trọn bình minh và hoàng hôn trên các triền cỏ.

Không quá xa Hà Nội nhưng vẫn giữ được vẻ hoang sơ, Cốc Sâm là lựa chọn đáng chú ý cho những người muốn tìm một không gian rộng mở giữa núi rừng. Những đồi cỏ xanh, khí hậu mát mẻ và cảnh quan phía xa cũng phần nào lý giải vì sao hình ảnh thảo nguyên này khiến nhiều người ngỡ đang đứng đâu đó giữa châu Âu.

Theo Báo Lào Cai, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, VietnamNet