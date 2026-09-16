Người phụ nữ phát hiện con vật khổng lồ bò trong bụi cây, chuyên gia lập tức đưa ra cảnh báo

Con vật có kích thước khác thường bất ngờ xuất hiện trong bụi cây ven đường ở Quảng Châu (Trung Quốc), khiến người phụ nữ đang chờ đèn đỏ phải lấy điện thoại ghi lại.

Người phụ nữ chưa từng thấy con vật nào có kích thước như vậy

Sự việc xảy ra ngày 13/9 tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Trong lúc ngồi trên ô tô chờ đèn đỏ, một người phụ nữ bất ngờ phát hiện chuyển động trong khu vực cây xanh ven đường. Nhìn kỹ, cô thấy một con vật đang chậm rãi bò giữa những bụi cây.

Điều khiến người phụ nữ đặc biệt chú ý là kích thước của nó lớn hơn rất nhiều so với những cá thể cô từng nhìn thấy.

Theo Sina, người phụ nữ có tài khoản tên "鸳鸯" cho biết phần bên ngoài của con vật thậm chí còn lớn hơn nắm tay một người đàn ông trưởng thành.

"Tôi chưa từng thấy con nào lớn như vậy", cô chia sẻ.

Con vật có kích thước khác thường bất ngờ xuất hiện trong bụi cây ven đường ở Quảng Châu (Trung Quốc), khiến người phụ nữ đang chờ đèn đỏ phải lấy điện thoại ghi lại. (Ảnh: Sina)

Đoạn video sau đó nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người tỏ ra ngạc nhiên, trong khi một số cư dân mạng nhận ra đây có thể là ốc sên châu Phi khổng lồ, tên khoa học Achatina fulica.

Khi danh tính của sinh vật này được nhắc tới, một số chuyên gia lập tức cảnh báo về loài ốc này.

Theo Weibo, các chuyên gia kiểm soát dịch bệnh khuyến cáo người dân không nên chạm vào, không ăn và cũng không nuôi loài ốc này làm thú cưng.

Vì sao chuyên gia cảnh báo?

Ốc sên châu Phi khổng lồ có nguồn gốc từ châu Phi và hiện xuất hiện tại nhiều khu vực có khí hậu nóng ẩm.

Theo tài liệu của cơ quan nông nghiệp Trùng Khánh, những con trưởng thành thường có vỏ dài khoảng 5-10 cm, nhưng cá thể lớn có thể vượt 20 cm.

Chúng thường sống ở những nơi ẩm thấp như bụi cây, lớp lá mục, vườn rau, góc tường hoặc khu vực có nhiều cây xanh. Sau những đợt mưa lớn, chúng có xu hướng bò ra khỏi nơi trú ẩn, vì vậy người dân tại miền Nam Trung Quốc có thể dễ bắt gặp chúng hơn.

Không chỉ gây chú ý bởi kích thước, loài ốc này còn có khả năng sinh sản rất nhanh.

Ốc sên châu Phi khổng lồ có nguồn gốc từ châu Phi và hiện xuất hiện tại nhiều khu vực có khí hậu nóng ẩm. (Ảnh: Alamy)

Cơ quan nông nghiệp Trùng Khánh cho biết tại miền Nam Trung Quốc, ốc sên châu Phi khổng lồ có thể sống khoảng 5-6 năm. Một cá thể có khả năng đẻ nhiều lần trong năm và sinh ra hơn 6.000 trứng trong suốt vòng đời.

Khả năng sinh sản mạnh cùng sức thích nghi cao khiến chúng trở thành loài ngoại lai khó kiểm soát.

Ốc sên châu Phi khổng lồ cũng nằm trong Danh mục các loài ngoại lai xâm lấn cần quản lý trọng điểm của Trung Quốc, có hiệu lực từ ngày 1/1/2023.

Ngoài nguy cơ đối với cây trồng và hệ sinh thái, lý do quan trọng khiến chuyên gia cảnh báo người dân tránh tiếp xúc với loài này là khả năng chúng mang ký sinh trùng.

Theo nền tảng phổ biến kiến thức sức khỏe của Quảng Châu, ốc sên châu Phi khổng lồ có thể là vật chủ trung gian của Angiostrongylus cantonensis, thường được gọi là giun phổi chuột.

Loại ký sinh trùng này có thể gây bệnh ở người và trong một số trường hợp liên quan tới viêm màng não tăng bạch cầu ái toan.

Ốc sên châu Phi khổng lồ có thể là vật chủ trung gian của Angiostrongylus cantonensis, thường được gọi là giun phổi chuột. (Ảnh: Reddit)

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết con người có thể nhiễm ký sinh trùng khi ăn ốc hoặc sên sống, chưa được nấu chín kỹ, hoặc vô tình ăn phải những con ốc nhỏ, bộ phận của chúng lẫn trong rau sống.

Vì vậy, người dân được khuyến cáo không nên tò mò dùng tay không cầm những con ốc kích thước lớn bắt gặp ngoài đường.

Nếu buộc phải xử lý, nên sử dụng găng tay hoặc dụng cụ, sau đó rửa tay kỹ bằng xà phòng và nước sạch. Rau củ quả nghi bị ốc bò qua cũng cần được rửa kỹ trước khi ăn, đặc biệt với thực phẩm sử dụng sống.

Trẻ nhỏ cũng cần được nhắc nhở không cầm hoặc nghịch những con ốc lạ.

Sự xuất hiện của con vật kích thước lớn giữa khu vực cây xanh ở Quảng Châu vì thế không chỉ tạo ra sự tò mò trên mạng xã hội. Đằng sau vẻ ngoài khác thường là một loài ngoại lai có khả năng sinh sản mạnh và tiềm ẩn những nguy cơ khiến chuyên gia khuyến cáo người dân nên giữ khoảng cách.

Theo Sina, Weibo, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc, CDC