Gia đình đã lo hậu sự, người đàn ông rơi xuống biển mất tích 11 ngày bất ngờ trở về nhà

Người đàn ông ở Trung Quốc mất tích ngoài khơi suốt 11 ngày, khiến gia đình đi đến một quyết định đau lòng trước khi sự việc rẽ sang hướng không ai ngờ.

Người đàn ông mất tích giữa chuyến đi biển

Theo The Paper, người đàn ông họ Zhang làm nghề đánh cá, sống tại khu dân cư Bantang, Luomen, thuộc thành phố Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc bất ngờ mất tích trong một chuyến đánh bắt trên biển. Sự việc xảy ra vào đêm 2/9, rạng sáng 3/9. Khi đó, chiếc tàu đánh bắt tôm nơi ông Zhang làm việc phải quay về cảng sớm do chịu ảnh hưởng từ các dải mây ngoài rìa một cơn bão.

Theo lịch làm việc, khoảng 0h ngày 3/9, ông Zhang phải thức dậy để bắt đầu công việc. Tuy nhiên, khi đến giờ, các thành viên trên tàu không thấy ông xuất hiện.

Sau khi kiểm tra nhưng vẫn không tìm thấy đồng nghiệp, thủy thủ đoàn nghi ngờ ông Zhang có thể đã vô tình rơi xuống biển trước đó. Không có thông tin cho thấy có người trực tiếp chứng kiến thời điểm ông gặp nạn.

Một người đàn ông khoảng 60 tuổi ở thành phố Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc bất ngờ mất tích trong một chuyến đánh bắt trên biển. (Ảnh: Sina)

Gia đình sau đó tổ chức tìm kiếm ở nhiều khu vực nhưng ngày này qua ngày khác vẫn không nhận được tin tức.

Việc một người mất tích giữa biển trong thời gian dài khiến hy vọng ngày càng mong manh. Sau nhiều ngày tìm kiếm không có kết quả, người thân dần chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất.

Theo HK01 và một số cơ quan truyền thông Trung Quốc, gia đình cuối cùng đã lo hậu sự cho ông Zhang. Dù vậy, con trai ông vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ hy vọng và tiếp tục đến khu vực Đại Sơn để tìm cha.

11 ngày sau, người mất tích bất ngờ trở về

Điều không ai ngờ tới xảy ra vào ngày 13/9.

Sau 11 ngày mất tích, ông Zhang bất ngờ trở về nhà tại khu dân cư Bantang, Luomen.

Trớ trêu thay, thời điểm người đàn ông bước về tới nhà, bên trong lại không có người thân. Con trai ông khi đó vẫn đang ở Đại Sơn tiếp tục hành trình tìm kiếm cha.

Sau 11 ngày mất tích, ông Zhang bất ngờ trở về nhà tại khu dân cư Bantang, Luomen. (Ảnh: Sina)

Tin ông Zhang còn sống khiến người thân và những người xung quanh vô cùng kinh ngạc. Một người biết sự việc cho hay, khi trở về, thể trạng của ông nhìn chung không quá bất thường. Điểm dễ nhận thấy nhất là làn da sạm đi rõ rệt, được cho là do tiếp xúc với ánh nắng trong thời gian dài.

Tuy nhiên, con trai ông cho biết tình trạng tinh thần của cha chưa tốt và ông cần thêm thời gian nghỉ ngơi.

Theo thông tin từ truyền thông địa phương, tối cùng ngày, lực lượng chức năng cũng đã tới khu vực nhà ông Zhang sau khi nhận được tin người mất tích đã trở về.

Bí ẩn 11 ngày vẫn chưa có lời giải

Việc ông Zhang có thể trở về sau 11 ngày đã gây chú ý, nhưng câu hỏi lớn nhất đến nay vẫn chưa được giải đáp: Trong suốt thời gian mất tích, người đàn ông đã ở đâu và sống sót bằng cách nào?

Gia đình cho biết do tình trạng tinh thần của ông chưa ổn định nên chưa hỏi kỹ về những gì đã xảy ra.

Một số người dân địa phương suy đoán rằng sau khi rơi xuống biển, ông Zhang có thể đã bị thủy triều cuốn tới một rạn đá hoặc một hòn đảo nào đó. Nếu tìm được vị trí đủ an toàn để lên bờ, ông có thể đã trú lại tại đó trước khi tìm cách trở về.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là suy đoán, chưa được chính ông Zhang hoặc cơ quan chức năng xác nhận.

Việc ông Zhang có thể trở về sau 11 ngày đã gây chú ý, nhưng câu hỏi lớn nhất đến nay vẫn chưa được giải đáp. (Ảnh: Sina)

Hiện cũng chưa có thông tin rõ ràng về việc ông đã lấy nước uống và thức ăn ở đâu, trú ẩn như thế nào hay bằng cách nào có thể quay trở lại đất liền sau 11 ngày.

Chính khoảng trống này khiến câu chuyện càng gây tò mò. Một ngư dân khoảng 60 tuổi mất tích giữa biển trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, không có tin tức suốt nhiều ngày nhưng sau đó lại bất ngờ trở về nhà trong tình trạng thể chất tương đối ổn định là điều khiến cả gia đình lẫn dân làng khó tin.

Trong lúc gia đình đã lo hậu sự, còn con trai vẫn tiếp tục đi tìm cha ở nơi khác, chính ông Zhang lại bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà.

Với người thân, điều quan trọng nhất lúc này là người đàn ông mà họ từng nghĩ khó có cơ hội trở lại cuối cùng đã bình an trở về. Còn bí ẩn về 11 ngày ông Zhang mất tích giữa biển có lẽ chỉ được làm sáng tỏ khi sức khỏe và tinh thần của ông ổn định hơn.

Theo The Paper, City Express, HK01