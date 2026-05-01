Video ghi lại cảnh 2 khách Tây với dáng đi kỳ lạ ở Hội An hút triệu lượt xem

Những ngày gần đây, mạng xã hội xuất hiện một đoạn video ghi lại khoảnh khắc 2 vị khách Tây đi bộ trong không gian đèn lồng rực rỡ về đêm ở Hội An. Điều khiến người xem chú ý là thay vì bước đi bình thường, họ lại hơi ngả người, sải chân dài, tạo dáng có phần hài hước như đang “nhập vai” trong một màn trình diễn nào đó.

Đoạn video nhanh chóng hút gần 1 triệu lượt xem. Nhiều người ban đầu tò mò không hiểu vì sao 2 du khách lại có dáng đi kỳ lạ như vậy. Tuy nhiên, dòng chữ chèn trên video đã phần nào hé lộ nguyên nhân: “POV - you’ve just watched Hoi An Memories Show iykyk”, tạm hiểu là “Góc nhìn của bạn sau khi vừa xem show Ký ức Hội An, ai biết thì thì sẽ hiểu”.

Hóa ra, dáng đi lạ trong video không phải một tình huống bất thường, mà là cách 2 du khách vui vẻ bắt chước lại không khí và chuyển động sau khi xem Hoi An Memories Show, tức show diễn thực cảnh Ký ức Hội An – một trong những trải nghiệm buổi tối nổi tiếng tại phố cổ.

Dáng đi lạ sau một đêm ở Hội An

Với những du khách từng xem “Ký ức Hội An”, khoảnh khắc trong video có thể không quá khó hiểu. Show diễn này nổi bật nhờ các đại cảnh đông người, âm nhạc, ánh sáng, vũ đạo và những chuyển động sân khấu mang tính thị giác mạnh. Sau khi rời khỏi khu biểu diễn, việc du khách bắt chước một dáng đi hoặc một tinh thần trình diễn nào đó trở thành khoảnh khắc vui nhộn, dễ lan truyền trên mạng xã hội.

“Ký ức Hội An” không phải một vở diễn sân khấu thông thường trong nhà hát. Đây là chương trình nghệ thuật thực cảnh ngoài trời, lấy lịch sử, văn hóa và bản sắc Hội An làm chất liệu chính. Theo Cổng thông tin du lịch Đà Nẵng, show có sân khấu rộng khoảng 25.000m² và gần 500 diễn viên tham gia, từng được Guinness Việt Nam ghi nhận về quy mô sân khấu và số lượng diễn viên.

Cũng theo thông tin từ trang du lịch quốc gia Vietnam Travel, Hoi An Memories Show có hơn 500 diễn viên và vũ công, kể lại hành trình 400 năm lịch sử Hội An trên một sân khấu ngoài trời rộng lớn.

Nhiều du khách quốc tế ấn tượng

Theo website chính thức Hoi An Memories Land, show “Ký ức Hội An” được công diễn lần đầu vào ngày 18/3/2018. Chương trình kéo dài khoảng 60 phút, được chia thành 5 màn diễn, với hình tượng cô gái dệt vải đóng vai trò dẫn chuyện, đưa khán giả trở về vùng đất xứ Quảng hơn bốn thế kỷ trước.

Nội dung show không kể chuyện bằng lời thoại dài, mà dùng âm nhạc, ánh sáng, trang phục, vũ đạo và đội hình trình diễn để tái hiện các lát cắt văn hóa – lịch sử. Từ hình ảnh đời sống bình dị của cư dân Hội An xưa, câu chuyện đám cưới công chúa Huyền Trân, đời sống sông nước, thương cảng Faifo sầm uất cho đến màn áo dài giàu tính biểu tượng, mỗi phần đều được xây dựng như một đại cảnh.

Chính cách kể chuyện này khiến show dễ tiếp cận với du khách quốc tế. Ngay cả khi không hiểu tiếng Việt, người xem vẫn có thể cảm nhận câu chuyện qua hình ảnh, chuyển động và âm nhạc. Đây cũng là lý do nhiều du khách sau khi xem xong vẫn còn “dư âm”, thậm chí bắt chước lại một vài động tác theo cách hài hước như trong video đang lan truyền.

Trên GetYourGuide, sản phẩm vé xem Hoi An Memories Show và Hoi An Impression Theme Park đạt điểm 4,7/5 từ gần 2.000 đánh giá. Nhiều du khách quốc tế mô tả đây là một chương trình đẹp mắt, có vũ đạo ấn tượng và giúp họ hiểu thêm một phần lịch sử Hội An. Một du khách Anh cho biết show đã “làm sống dậy” những câu chuyện lịch sử mà họ từng nghe từ hướng dẫn viên địa phương.

Trên Klook, một du khách nhận xét việc đến sớm khoảng một giờ giúp có thêm thời gian đi dạo, chụp ảnh trong công viên, đồng thời đánh giá các màn trình diễn và thiết kế sân khấu là chuyên nghiệp, khiến chuyến đi Hội An trở nên đáng giá hơn.

Dù nhận nhiều phản hồi tích cực, trải nghiệm này cũng có một vài lưu ý. Một số du khách cho rằng nên ăn trước khi đến vì dịch vụ ăn uống trong khu vực có thể chưa phải điểm nổi bật. Ngoài ra, do show được kể chủ yếu bằng ngôn ngữ hình thể và đại cảnh, những người muốn hiểu sâu từng lớp nội dung lịch sử có thể cần đọc trước phần giới thiệu hoặc theo dõi kỹ phụ đề, chỉ dẫn trong chương trình.

Đi xem “Ký ức Hội An” cần lưu ý gì?

Theo website chính thức Hoi An Memories Land, giá vé show năm 2026 dao động từ 420.000 – 1.200.000 đồng với người lớn và từ 250.000 – 600.000 đồng với trẻ em, tùy hạng ghế và chương trình ưu đãi tại từng thời điểm. Trước show chính, du khách có thể đến sớm để tham quan Công viên Ấn tượng Hội An và xem các minishow diễn ra trong khung giờ khoảng 17h00 – 19h00.

Du khách nên kiểm tra lịch diễn trước khi đi, bởi lịch có thể thay đổi tùy điều kiện thời tiết hoặc kế hoạch vận hành. Đây là show ngoài trời nên việc theo dõi dự báo thời tiết, chọn hạng ghế phù hợp và đến sớm sẽ giúp trải nghiệm thuận lợi hơn, đặc biệt với gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi.