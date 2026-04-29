Tin rất vui: Từ tháng 5, toàn bộ người dân Việt Nam có thể được giảm giá một dịch vụ

Dịch vụ đang được nhắc tới ở đây chính là vé tàu của Đường sắt Việt Nam. Cụ thể, từ tháng 5/2026, hành khách đi tàu trên cả nước có thêm cơ hội mua vé rẻ hơn nhờ tính năng “Giá vé linh hoạt” ứng dụng AI, với mức giảm có thể lên tới 35% tùy từng chặng, từng chuyến và thời điểm mua vé.

Theo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, từ ngày 1/5/2026, ngành đường sắt chính thức áp dụng tính năng “Giá vé linh hoạt” trên tất cả các mác tàu. Đây được xem là tin vui với những người có nhu cầu di chuyển bằng tàu hỏa, nhất là khi mùa hè đang đến gần, nhu cầu đi lại, du lịch, về quê, công tác của người dân bắt đầu tăng cao.

Điểm đáng chú ý là chương trình không giới hạn cho một nhóm hành khách cụ thể. Người dân, du khách, sinh viên, người lao động hay các gia đình đi du lịch đều có cơ hội mua vé ưu đãi nếu hệ thống hiển thị vé thuộc diện giảm giá.

Tuy nhiên, hành khách cũng cần hiểu đúng: đây không phải là chương trình giảm giá đồng loạt cho toàn bộ vé tàu. Mức giảm sẽ được hệ thống AI tính toán tự động dựa trên tình trạng bán vé thực tế.

Đi tàu có thể rẻ hơn nhờ AI

Theo thông tin từ ngành đường sắt, tính năng “Giá vé linh hoạt” được xây dựng nhằm tối ưu các chỗ còn trống trên tàu, đặc biệt là những chặng ngắn.

Cụ thể, khi một vị trí ghế hoặc giường nằm đã được bán cho hành khách đi hành trình dài, các đoạn ngắn còn lại của vị trí đó có thể vẫn chưa được khai thác. Thay vì để trống, hệ thống AI sẽ rà soát, tính toán và tự động đưa ra mức giảm phù hợp cho hành khách đi các chặng còn lại.

Có thể hiểu đơn giản, một chỗ trên tàu đã được bán cho khách đi một đoạn dài. Nếu trên cùng vị trí đó vẫn còn khoảng trống ở một chặng ngắn khác, hệ thống có thể đưa chặng này vào diện “Giá vé linh hoạt”. Khi đó, hành khách mua đúng chặng, đúng thời điểm sẽ có cơ hội nhận mức giá thấp hơn.

Theo công bố, mức giảm thấp nhất là 15% và cao nhất có thể lên tới 35%. Mức giảm cụ thể không cố định, mà thay đổi theo từng chuyến tàu, từng hành trình, từng loại chỗ và thời điểm hành khách đặt vé.

Nói cách khác, việc giảm giá không chỉ là một chương trình khuyến mãi thông thường, mà còn là cách ngành đường sắt tận dụng công nghệ để khai thác hiệu quả hơn số chỗ còn trống, đồng thời giúp người dân có thêm lựa chọn tiết kiệm khi di chuyển.

Toàn bộ hành khách đều có cơ hội, nhưng không phải vé nào cũng giảm

Một điểm cần lưu ý là chương trình mở cho mọi hành khách, nhưng không có nghĩa cứ mua vé tàu từ tháng 5 là chắc chắn được giảm 15-35%.

Vé ưu đãi chỉ xuất hiện khi hệ thống xác định có chỗ phù hợp để áp dụng “Giá vé linh hoạt”. Điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tình trạng bán vé của chuyến tàu, hành trình mà khách lựa chọn, thời điểm mua vé và số lượng chỗ còn lại.

Do đó, cùng một tuyến đường, có chuyến sẽ xuất hiện vé giảm giá, có chuyến lại không. Cùng một chuyến tàu, hành khách đi chặng này có thể thấy vé ưu đãi, nhưng người đi chặng khác chưa chắc có lựa chọn tương tự.

Cách hiểu đúng là toàn bộ người dân đều có cơ hội mua vé tàu giảm giá nếu trên hệ thống xuất hiện vé ưu đãi, song chương trình không áp dụng đại trà cho tất cả chỗ trên tàu.

Đây cũng là lý do hành khách nên chủ động kiểm tra nhiều chuyến, nhiều khung giờ khác nhau nếu muốn tìm vé rẻ hơn.

Cách mua vé giảm giá: Chú ý ô màu xanh nhạt

Để mua vé thuộc diện “Giá vé linh hoạt”, hành khách có thể truy cập các kênh bán vé chính thức của ngành đường sắt như dsvn.vn, vetau.com.vn, ứng dụng bán vé tàu, ví điện tử hoặc các app bán vé tàu trên điện thoại.

Các bước mua vé về cơ bản giống như khi đặt vé tàu thông thường. Người mua nhập ga đi, ga đến, ngày đi, số lượng hành khách, sau đó chọn chuyến tàu phù hợp. Khi hệ thống hiển thị sơ đồ toa và chỗ, hành khách cần chú ý các vị trí được hiển thị bằng màu xanh nhạt.

Đây là dấu hiệu nhận biết vé thuộc diện giảm giá. Trên hệ thống, các vé này sẽ hiển thị kèm giá vé và số tiền được giảm, giúp hành khách dễ so sánh trước khi lựa chọn. Sau khi chọn được chỗ phù hợp, người mua đưa vé vào giỏ, điền thông tin cá nhân và thanh toán theo hướng dẫn.

Để tăng khả năng tìm được vé rẻ, hành khách nên kiểm tra nhiều mác tàu khác nhau, linh hoạt giờ đi, ngày đi và đặc biệt chú ý các chặng ngắn. Ngoài ra, không nên chỉ nhìn danh sách chuyến tàu bên ngoài, mà cần bấm vào từng chuyến để xem sơ đồ chỗ, vì vé giảm được nhận diện rõ nhất ở bước chọn chỗ.

Ngành đường sắt cũng khuyến cáo hành khách nên mua vé qua các kênh chính thức để tránh rủi ro mua nhầm vé giả, vé không hợp lệ hoặc bị thu thêm phí không rõ ràng.

Với những người thường xuyên đi tàu hoặc đang lên kế hoạch di chuyển trong tháng 5, việc dành thêm vài phút kiểm tra các ô vé màu xanh nhạt trên hệ thống có thể giúp tiết kiệm một khoản đáng kể cho mỗi chuyến đi.



