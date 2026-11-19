Elon Musk mô tả giai đoạn ấy là năm tồi tệ nhất trong cuộc đời mình.

Elon Musk từng đứng trước khán giả để giới thiệu chiếc Tesla Roadster trị giá 109.000 USD vào thời điểm công ty đang chật vật tìm đường sinh tồn. Trong cùng đoạn video đó, vị doanh nhân tỷ phú cho biết mức lương của ông chỉ ngang lương tối thiểu và tự ví mình "về cơ bản là một tình nguyện viên".

Mới đây, một người dùng mạng xã hội tên Unnati đã chia sẻ lại đoạn clip cũ này trên nền tảng X, gọi đây là thứ cô thường xem lại mỗi khi cảm thấy mất động lực. Đoạn video mang đến một góc nhìn cận cảnh về những khó khăn thuở ban đầu của Tesla cũng như tư duy đằng sau tham vọng chế tạo những chiếc xe điện giá cả phải chăng của Musk.

Elon Musk năm 2008, 12 ngày trước khi suýt phá sản

Khi tỷ phú Elon Musk phát biểu về Tesla vào năm 2008, thời điểm này công ty được cho là chỉ còn cách bờ vực phá sản vài ngày.

Trong buổi thuyết trình năm đó, Musk làm rõ rằng Tesla không hề tìm kiếm một gói cứu trợ tài chính, mà thay vào đó, công ty đã nộp đơn xin nguồn vốn tài trợ để phát triển các dòng xe phổ thông có chi phí thấp hơn. Ông cũng giải thích lý do tại sao Tesla lại bắt đầu hành trình với một mẫu xe thể thao đắt đỏ.

Theo Musk, từng đồng xu mà công ty kiếm được từ việc bán mẫu Roadster đều sẽ được dồn vào việc phát triển những dòng xe có giá dễ tiếp cận hơn. Ông lập luận rằng bất kỳ công nghệ mới nào ban đầu cũng đều đắt đỏ vì các công ty cần phải chứng minh được tính hiệu quả của nó trước khi đưa vào sản xuất ở quy mô lớn. Giải thích về chiến lược của Tesla, ông khẳng định rằng bạn không thể chạm tới những chiếc xe giá rẻ nếu không bắt đầu từ những chiếc xe đắt tiền.

Cái giá của kiên trì

Cộng đồng mạng đã phản ứng đầy ngưỡng mộ trước đoạn video này. Một người dùng bình luận rằng việc Musk đang cố gắng thuyết trình trong khi mọi người xung quanh cứ thản nhiên đi lại đầy thiếu tôn trọng ngay trước mặt ông thật đáng suy ngẫm, bởi họ không hề nhận ra mình đang đi ngang qua người giàu nhất thế giới trong tương lai, người đang thực hiện một bài thuyết trình mang tầm ảnh hưởng lớn lao đến nhân loại ngay tại khoảnh khắc đó.

Một người khác nhận xét rằng chàng trai trong video thậm chí còn chưa thể nói năng một cách thật sự chuyên nghiệp, nhưng ông đã thay đổi lịch sử và cả thế giới nên xứng đáng nhận được sự tôn trọng, bởi ông không phải là một người bình thường. Một ý kiến khác lại chiêm nghiệm rằng năm 2008 thực ra chưa trôi qua quá lâu, và đoạn video này nên khiến mỗi người phải dừng lại để suy ngẫm xem bản thân mình đã ở đâu vào thời điểm đó và đang đứng ở vị trí nào trong hiện tại.

Người đàn ông này sau đó đã trở thành tỷ phú giàu nhất thế giới

Sự tự tin của Musk năm ấy xuất hiện đúng vào giai đoạn cả Tesla lẫn SpaceX đều đang đối mặt với những rắc rối tài chính trầm trọng. Sau thương vụ bán lại PayPal, ông nhận về khoảng 180 triệu USD và đã dồn phần lớn tài sản của mình vào hai dự án khởi nghiệp này. Khi đó, SpaceX vừa hứng chịu ba vụ phóng tên lửa thất bại liên tiếp, còn Tesla thì chật vật với tình trạng chậm trễ sản xuất, đội vốn và hàng loạt trục trặc kỹ thuật trên những chiếc Roadster đời đầu.

Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu càng khiến việc huy động vốn trở nên gian nan hơn bội phần, chưa kể Musk còn đang trải qua biến cố ly hôn. Chia sẻ với đài CBS News nhiều năm sau đó, Elon Musk mô tả giai đoạn ấy là năm tồi tệ nhất trong cuộc đời mình. Nhớ lại cảm giác suy sụp ngay trước thềm Giáng sinh năm 2008, ông thừa nhận đó là thời điểm ông tiến gần nhất tới bờ vực của sự suy nhược thần kinh.

May mắn thay, những bước ngoặt kịp thời đã giải cứu các công ty của Musk. Vào tháng 9 năm 2008, SpaceX đạt được cột mốc đột phá khi tên lửa của hãng phóng thành công lên quỹ đạo, trở thành tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng do tư nhân phát triển đầu tiên làm được điều này.

Không lâu sau, NASA đã trao cho SpaceX một hợp đồng trị giá khoảng 1,5 tỷ USD để cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa lên Trạm Vũ trụ Quốc tế. Trong khi đó, Tesla cũng nhận được pha cứu thua tài chính mang tính sống còn đúng vào đêm Giáng sinh, khi các nhà đầu tư đồng ý rót thêm vốn cho công ty đang bên bờ vực sụp đổ. Nguồn vốn quý giá này đã giúp Tesla duy trì hoạt động và tiếp tục theo đuổi tham vọng đưa xe điện đến gần hơn với đông đảo người tiêu dùng.

Nguồn: Economic Times