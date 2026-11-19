Không phải gia đình nào đang chăm sóc người thân tại nhà cũng được nhận khoản hỗ trợ hằng tháng theo chính sách có hiệu lực từ ngày 5/10/2026.

Từ ngày 5/10/2026, một số gia đình chăm sóc người thân tại nhà có thể được hỗ trợ 540.000 đồng/tháng nếu đáp ứng những điều kiện cụ thể theo quy định mới.

