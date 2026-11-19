Từ ngày 5/10/2026, một số gia đình chăm sóc người thân tại nhà có thể được hỗ trợ 540.000 đồng/tháng nếu đáp ứng những điều kiện cụ thể theo quy định mới.
Từ 5/10/2026, một nhóm gia đình chăm sóc người thân tại nhà có thể nhận 540.000 đồng/tháng: Ai được hưởng?
Nguyệt Phạm |
Không phải gia đình nào đang chăm sóc người thân tại nhà cũng được nhận khoản hỗ trợ hằng tháng theo chính sách có hiệu lực từ ngày 5/10/2026.
Theo Đời sống pháp luật Copy link
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