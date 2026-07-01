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VIDEO: Cảnh tượng kinh hoàng khi mưa lớn gây sạt lở tại công trường, ít nhất 5 người thiệt mạng

Chi Chi
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Ước tỉnh khoảng 10 người có thể bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Một vụ sạt lở đất nghiêm trọng do mưa lớn kéo dài đã ập xuống huyện Wayanad của bang Kerala (Ấn Độ) vào thứ Ba (7/7), làm ít nhất năm người thiệt mạng và tạo ra một chiến dịch cứu hộ quy mô lớn, với việc các nhà chức trách lo ngại rằng nhiều người khác có thể vẫn đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Vụ sạt lở xảy ra gần cầu Meenakshi tại Kalladi, gần địa điểm đang thi công dự án đường hầm Anakkompoyil-Meppadi nối liền hai huyện Malappuram và Wayanad. Các công nhân xây dựng đã có mặt tại khu vực khi sự cố xảy ra.

Sạt lở đất ở Ấn Độ

Các chiến dịch cứu hộ đã được triển khai ngay lập tức, với sự tham gia hỗ trợ của người dân địa phương để kéo mọi người đến nơi an toàn. Các quan chức hiện lo ngại rằng khoảng 10 người có thể vẫn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Trong khi đó, 6 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Nhân viên từ lực lượng Cứu hỏa và Cứu hộ đã đổ xô đến hiện trường, trong khi các đội của Lực lượng Ứng phó Thảm họa Quốc gia (NDRF) cũng tham gia vào các chiến dịch cứu hộ.

Hình ảnh hiện trường

Phát biểu với các phóng viên, đại diện cơ quan chức năng thông báo rằng chiến dịch cứu hộ đã bắt đầu và một đội gồm 30 nhân viên cứu hộ đã đến nơi. Các nhà chức trách cho biết khu vực này đã ghi nhận lượng mưa 265 mm trong 24 giờ qua, với lượng mưa không ngớt được cho là đã kích hoạt vụ sạt lở đất. Một vài phương tiện được sử dụng để vận chuyển công nhân dự án đường hầm đã bị hư hỏng trong vụ việc.

Thủ hiến Kerala, ông VD Satheesan đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp sau vụ sạt lở đất ở Wayanad. Sau cuộc họp, Thủ hiến đã chỉ đạo các quan chức tiến hành các chiến dịch cứu hộ và cứu trợ với tinh thần khẩn trương nhất.

Nguồn: NDTV

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