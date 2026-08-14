Cuộc giải cứu kịch tính đã được camera an ninh ghi lại.

Đoạn video khó tin đã ghi lại khoảnh khắc ba người đàn ông cứu sống một bé gái sau khi em rơi từ ban công tầng 5. Cuộc giải cứu diễn ra vào ngày 9/8 tại Łomża, Ba Lan, cách thủ đô Warsaw khoảng 90 dặm.

Lực lượng cứu hộ đã đổ xô đến hiện trường sau khi nhận được tin báo rằng một đứa trẻ nhỏ đang lơ lửng trên ban công của một khu chung cư cao tầng.

Khi lực lượng ứng phó đầu tiên đến nơi, những người hàng xóm - những người đã phát hiện ra cô bé đang bám vào mạn tòa nhà để giữ lấy mạng sống - đã tập trung bên dưới để giúp đỡ.

Đoạn video tư camera an ninh đã ghi lại khoảnh khắc ba người hàng xóm căng tấm chăn ra để hứng cô bé nếu em rơi xuống. Quả thật, cô bé đã rơi xuống ngay sau đó và được tấm chăn đỡ trọn.

Phó ủy viên cảnh sát Łomża Karolina Wojciekian xác nhận với đài phát thanh Ba Lan Radio Bialystok rằng lực lượng cứu hộ đã được gọi đến hiện trường tại một tòa nhà căn hộ dân cư ngay sau 2 giờ chiều Chủ nhật.

"Ngay sau 2 giờ chiều, chúng tôi nhận được tin báo rằng một đứa trẻ đang ở tầng 5 của một khu dân cư ở Łomża, bám vào phía ngoài lan can ban công bằng cả hai tay," cô nói.

"Chỉ vài phút sau, đứa trẻ rơi xuống, nhưng những người hàng xóm đã kịp thời căng một tấm chăn để đứa trẻ rơi trúng. Nhờ hành động nhanh chóng của họ, thảm kịch đã được ngăn chặn."

Phó ủy viên Wojciekian cho biết thêm rằng cô bé 4 tuổi "tỉnh táo và được đưa đến bệnh viện" để kiểm tra thêm. Cuối cùng, em bé đã thoát khỏi vụ việc kinh hoàng chỉ với một vài vết bầm tím nhỏ.

Một trong những người hàng xóm đã bắt được đứa trẻ, Dariusz Płoński, nói với Radio Bialystok rằng anh đã ra ngoài để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra trước tòa nhà chung cư nơi anh sống.

"Khi tôi rời khỏi tòa nhà, tôi nghe thấy mọi người la hét. Tôi nhìn lên và thấy một đứa trẻ ở đó, gần như khỏa thân, chỉ mặc một chiếc áo phông. Cô bé ở một bên của rào chắn ban công. Tôi hét lên bảo em đừng cử động, nhưng em không phản ứng. Sau đó, một người hàng xóm xuất hiện với một tấm chăn, và ba chúng tôi nhảy lên khoảng sân bên dưới ban công."

Anh tiết lộ rằng cuộc giải cứu bằng chăn khó tin đã diễn ra trong chớp mắt.

Bé gái được cứu sống nhờ sự nhanh trí của những người hàng xóm

"Tôi đã hét lên nhờ ai đó giúp đỡ, nhưng mọi người hoặc không nghe thấy tôi hoặc đang sợ hãi. Dù sao thì ba chúng tôi cũng đã căng tấm chăn ra," anh nói.

"Đó là vấn đề trong vài giây, bởi vì khi tôi nhìn lên lần nữa và thấy đứa trẻ đã di chuyển đến một vị trí khác, chúng tôi suýt không có thời gian để di chuyển vào vị trí để em rơi trúng tấm chăn."

Płoński tuyên bố rằng cô bé bị sưng đầu sau khi nảy từ tấm chăn xuống đất, nhưng một trong những người hàng xóm - một bác sĩ - đã kiểm tra em tại hiện trường trước khi nhân viên y tế đến và xác định em bị bầm tím, xây xát và có thể bị bong gân mắt cá chân.

Mặc dù đứa trẻ dường như không có người trông nom, cảnh sát sau đó xác nhận rằng người mẹ 27 tuổi thực sự có mặt ở nhà vào thời điểm xảy ra vụ việc kinh hoàng. Tuy nhiên, cô đang ngủ bên trong căn hộ khi con gái suýt gặp tai họa, trong khi bố của cô bé đang đi làm ở nước ngoài.

Sĩ quan báo chí trụ sở cảnh sát thành phố Łomża Urszula Brulińska xác nhận cảnh sát hiện đang xem xét các cáo buộc chống lại người mẹ vì sau đó cô được phát hiện là say rượu.

Cuộc điều tra của cảnh sát vẫn đang tiếp tục, nhưng nếu người mẹ bị buộc tội, khả năng cao là tội đặt trẻ em vào tình trạng nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng hoặc tổn hại nghiêm trọng đến cơ thể. Nếu bị kết án, người mẹ có thể phải đối mặt với án tù lên tới 5 năm.

Nguồn: Mirror