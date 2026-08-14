Vụ việc xảy ra tại Thái Lan. Các sĩ quan cảnh sát đã lập tức đuổi theo và bắt giữ tài xế sau khi tên này bỏ trốn.

Mới đây, vụ việc một nam thanh niên 20 tuổi người Malaysia đã bị bắt tại Thái Lan sau khi lái một chiếc xe sang chở những chiếc vali đáng ngờ đã khiến dư luận chú ý.

Phát hiện số lượng lớn ma túy đá trong một chiếc xe BMW

Thông tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz cho biết, vụ việc mới xảy ra hôm 8/8 vừa qua và làm dấy lên mối lo ngại khi cảnh sát phát hiện một số lượng lớn ma túy đá lên tới 166kg, trị giá hơn 8 triệu Ringgit, tương đương hơn 51 tỷ VNĐ.

Vụ bắt giữ diễn ra sau khi cảnh sát Thái Lan chặn một chiếc BMW màu trắng bị nghi ngờ đang vận chuyển ma túy từ thủ đô Bangkok xuống miền nam Thái Lan. Tài xế người Malaysia bị phát hiện chở những chiếc vali chứa ma túy khẳng định số hàng này không phải của mình.

Số vali chứa ma túy bị bắt giữ. (Nguồn ảnh: Berita Harian)

Theo tờ Berita Harian, cảnh sát đã chặn chiếc xe tại một trạm kiểm soát ở Hua Hin vào khoảng 0 giờ 30 phút sáng ngày 8 tháng 8 vừa qua, sau khi nhận được tin báo về việc một chiếc xe chở lượng lớn ma túy sẽ đi qua khu vực này.

Khi chiếc BMW mang biển số Bangkok tiến đến trạm kiểm soát, tài xế được cho là đã cố gắng né tránh, buộc cảnh sát phải truy đuổi. Các sĩ quan sau đó đã đuổi kịp và chặn được chiếc xe gần một cửa hàng tiện lợi.

"Tài xế 20 tuổi quốc tịch Malaysia đã bị bắt giữ ngay sau đó", phát ngôn viên cơ quan cảnh sát Thái Lan cho biết.

Tài xế đã bị bắt giữ với một lượng lớn ma túy lên tới 166 kg. (Nguồn ảnh: Berita Harian)

Cảnh sát cũng tìm thấy một số vali bên trong chiếc xe. Tuy nhiên, nghi phạm khai với các sĩ quan rằng số vali này không phải của anh ta và anh ta không biết mã số để mở chúng.

Sau đó, cảnh sát đã đưa nghi phạm và chiếc xe quay lại chốt kiểm soát, nơi các sĩ quan tiến hành khám xét với sự đồng ý của nghi phạm.

"Kết quả kiểm tra cho thấy các vali chứa tổng cộng 166 kg ma túy đá. Chiếc xe cũng bị thu giữ làm tang vật," phát ngôn viên cho biết. Công tác điều tra mở rộng đang được tiến hành.

Cảnh sát Thái Lan phát hiện ra rằng số ma túy này không nhằm mục đích phân phối tại Hua Hin, mà được cho là đang trên đường vận chuyển đến Hat Yai và ba tỉnh khác ở miền nam Thái Lan.

"Lô hàng này được cho là do một công dân Trung Quốc đang sống tại Bangkok – người có liên quan đến các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp – đặt mua. Người này được cho là đã chỉ đạo một người vận chuyển giao số ma túy đến một địa điểm đã định," ông nói. Công tác điều tra về đường dây buôn bán ma túy nghi vấn này vẫn đang tiếp tục.

166 kg ma túy đá có thể làm hại bao nhiêu người?

Số lượng 166 kg ma túy đá có thể trực tiếp làm hại hoặc hủy hoại cuộc đời của ít nhất từ 166.000 đến hơn 1.000.000 người, tùy thuộc vào tần suất và liều lượng sử dụng.

Tác hại tính theo số lượng người dùng

Theo các chuyên gia y tế và cơ quan phòng chống tội phạm, ma túy đá có độc tính cực mạnh đối với hệ thần kinh trung ương:

(Ảnh minh họa)

- Tác hại tức thì (Gây loạn thần/ngáo đá): Chỉ cần sử dụng 1 gram ma túy đá là đủ để gây ra tình trạng ảo giác, mất kiểm soát hành vi và rối loạn tâm thần nặng. Với số lượng 166 kg (166.000 gram), lượng ma túy này có thể khiến 166.000 người rơi vào trạng thái nguy hiểm ngay lập tức.

- Liều dùng thông thường: Trên thực tế, mỗi "chấm" (liều dùng lẻ của người nghiện) thường chỉ dao động từ 0,1 đến 0,2 gram. Do đó, 166 kg tương đương với khoảng 830.000 đến 1,66 triệu liều sử dụng, có khả năng đầu độc từng ấy lượt người.

Hệ lụy dây chuyền đến xã hội

Hậu quả của ma túy đá không dừng lại ở bản thân người sử dụng mà còn tạo ra gánh nặng khủng khiếp cho cộng đồng:

- Hủy hoại gia đình: 166.000 người nghiện đồng nghĩa với việc ít nhất 166.000 gia đình phải chịu cảnh kiệt quệ về kinh tế, ly tán và tổn thương tinh thần.

- Gia tăng tội phạm: Người "ngáo đá" bị mất nhận thức, dẫn đến các hành vi bạo lực, giết người vô cớ hoặc trộm cắp, cướp giật để có tiền mua thuốc, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của những người xung quanh

- Tổn thất kinh tế và y tế: Tạo áp lực khổng lồ lên hệ thống điều trị tâm thần, các trung tâm cai nghiện và ngân sách an ninh quốc gia.

Gia Linh (Theo World Of Buzz)